Ce afecțiune a făcut Marina Dina la Survivor 2026. „Aveam două linguri de orez și una de fasole pe zi”

Survivor 2026 este în plină desfășurare, însă competiția s-a încheiat pentru Marina Dina. După patru săptămâni petrecute în Dominicană, aceasta a fost eliminată și s-a întors acasă. Acum, Faimoasa a revenit la confortul ei, însă se pare că s-a întors de la Survivor cu o afecțiune. Ce apățit Marina Dina?

Proaspăt eliminată de la Survivor, Marina Dina a ajuns acasă și le-a dezvăluit și urmăritorilor din mediul online ce a reprezentat întreaga experiență pentru ea. Mai mult, aceasta a răspuns la curiozitățile intrenauților, care au avut multe întrebări despre ce se întâmplă în cadrul emisiunii.

Ce afecțiune a făcut Marina Dina la Survivor 2026

Nu este un secret pentru nimeni, faptul că toți concurenții Survivor au de suportat condiții extrem de dificile în jungla din Dominicană. Aceștia renunță complet la confortul de acasă și sunt nevoiți să trăiască doar cu câteva linguri de mâncare pe zi.

Fanii au fost curioși și i-au adresat Marinei Dina tot felul de întrebări. De exemplu, un internaut a vrut să afle unde își fac concurenții nevoile și cum se spală la Survivor. Iar Faimoasa a venit imediat cu răspunsul.

„Totul se întâmplă în natură – nevoile, le fel ca și dușul. Practic, natura ne-a fost baie din toate punctele de vedere”, a spus Marina Dina.

De asemenea, mulți au fost cei care au vrut să afle ce mâncau concurenții Survivor în afară de produsele primite la recompense. Sau cum a reușit să reziste cu atât de puțină mâncare. Ei bine, Marina Dina a spus că în timpul competiției se hrănea, în marte parte, cu doar două linguri de orez și una de fasole pe zi.

Aceasta a mai mărturisit că lipsa hranei nu a fost o problemă în sine pentru ea. Însă, totuși, s-a ales că o problemă de sănătate din cauza faptului că hrana era extrem de puțină și mesele neregulate. Mai exact, gastrita i s-a reactivat, iar acum trebuie să se ocupe de această problemă.

„Meniul era foarte simplu: aveam două linguri de orez și una de fasole pe zi. Ulterior am primit și făină, dar o mâncam chiar din prima zi. Naba făcea niște pâinici delicioase. În plus, consumam și multă nucă de cocos. Nu am avut stări de rău sau amețeală, însă mă simțeam lipsită de energie, iar gastrita mi s-a reactivat. Bănuiesc că a fost din cauza lipsei meselor regulate”, le-a mărturisit Marina Dina, fanilor din mediul online.

Foto: Instagram