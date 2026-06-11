Fosta lui Bogdan de la Ploiești, răsfățată ca o regină! Ce cadou spectaculos a primit Cristina Pucean

Cristina Pucean a atras din nou atenția publicului în ziua în care a împlinit 31 de ani, moment marcat printr-o serie de gesturi extravagante și printr-o expunere intensă pe rețelele sociale. Artista, cunoscută pentru aparițiile sale scenice și colaborările din industria muzicală de la noi, a sărbătorit într-un cadru care a pus accent pe opulență și pe atenția primită din partea apropiaților.

Evenimentul aniversar a fost evidențiat în mediul online prin imagini care au surprins cadouri cu valoare ridicată și aranjamente florale spectaculoase. Printre acestea s-a remarcat un buchet impresionant de trandafiri roșii, de dimensiuni mari, realizat într-un stil luxos, element care a devenit rapid subiect de interes pentru fanii artistei.

Ce cadou spectaculos a primit Cristina Pucean

Cel mai discutat dar primit cu ocazia aniversării a fost un ceas de lux, evaluat la o sumă considerabilă, estimată între 40.000 și 60.000 de euro. Obiectul, asociat frecvent cu branduri exclusiviste, a atras atenția prin valoarea sa ridicată, dar și prin simbolistica unui astfel de accesoriu Carteir, adesea perceput ca un indicator al statutului social.

Bogdan de la Ploiești, fost partener al dansatoarei, a rămas în continuare asociat în spațiul public cu numele acesteia, însă cei doi și-au separat drumurile anterior. Chiar și după această despărțire, interesul publicului pentru viața personală a Cristinei Pucean a rămas ridicat, iar fiecare apariție sau eveniment important din viața ei generează reacții și speculații în mediul online.

În paralel cu activitatea din social media, artista și-a reluat colaborările artistice din zona muzicală, apărând din nou în proiecte alături de diferiți interpreți din România.

Au circulat și discuții legate de viața ei sentimentală, alimentate de participarea la un test poligraf realizat în cadrul unui format de divertisment difuzat online de Selly. În cadrul acelui context, au fost abordate subiecte legate de relații personale, însă fără ca artista să ofere detalii clare despre statutul său actual.

Mario: Ești îndrăgostită? Cristina Pucean: Stai să mă gândesc că nu știu. Mario: Cum adică nu știi dacă ești îndrăgostită? Cristina Pucean: Dar de ce îmi pui tu mie întrebări din astea? (…) Cred că da, nu știu. Hai să schimbăm subiectul.

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