Acasă » Știri » Anunț surpriză făcut de Leo de la Strehaia! S-a împăcat cu Nicole, iar iubita lui e însărcinată

Anunț surpriză făcut de Leo de la Strehaia! S-a împăcat cu Nicole, iar iubita lui e însărcinată

De: Simona Vlad 11/06/2026 | 21:32
Leo de la Strehaia și iubita lui vor deveni părinți / Sursa foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

După o perioadă tensionată și o despărțire care părea definitivă, Leo de la Strehaia și Nicole sunt din nou împreună. Mai mult, cei doi au făcut un anunț surprinzător în direct la Dan Capatos Show. Nicole, însărcinată în 4 luni deja, pare să aștepte un băiețel, în urma ultimului control la care a fost. CANCAN.ro are toate detaliile!

Întrebat dacă s-a împăcat cu iubita sa, Leo de la Strehaia a recunoscut. Despărțirea de Nicole nu a durat mult, iar cei doi îndrăgostiți așteaptă să devină părinți. Vezi emisiunea integrală aici!

„Da, ne-am împăcat, pentru că problema este cu totul alta. La noi, Nicole este gravidă în patru luni. Mai greșesc și eu. Noi suntem tineri. Iubirea e bună. Amândoi mai facem greșeli, dar acum ne-am împăcat.”

Un subiect care a atras atenția a fost starea de sănătate a lui Nicole. Tânăra a mărturisit că are probleme dentare și că medicii i-au recomandat o intervenție, însă încă are emoții din cauza sarcinii.

„Doar mă doare puțin în partea stângă. Am mai venit acum câteva săptămâni, dar mi s-a spus să vorbesc întâi cu doctorița mea. Am vorbit cu ea și mi-a dat voie, dar tot îmi este frică. Am încredere în doctori, însă mă tem să nu pățească ceva copilul.”

Nicole a dezvăluit că medicii au făcut deja primele estimări privind sexul copilului, însă verdictul final urmează să vină curând.

„La control aveam trei luni și jumătate și mi-au spus că în proporție de 80% este băiat. Trebuie să mai merg la un consult peste câteva săptămâni ca să aflăm sigur. Așteptăm să vedem sută la sută.”

Leo de la Strehaia susține că a auzit deja numeroase variante despre sexul copilului, chiar înainte de confirmarea medicilor.

„Mi-au spus și alți oameni că este băiat. Toată lumea are câte o părere. Așteptăm și noi să vedem ce spun medicii și atunci vom ști sigur.”

Nicole a recunoscut că nu îi este ușor, iar poftele nu îi fac viața ușoară. Partea bună este că Leo pare să îi satisfacă toate poftele tinerei graviduțe.

„Am pofte. Mi-e poftă de chipsuri și de dulce, îl trimit pe Leo noaptea la benzinărie să îmi cumpere ce vreau. Într-o zi mi s-a făcut poftă de gem și mi-a adus.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Despărțirea lui Leo de la Strehaia, doar pentru promovare? Iubita lui a făcut declarații surprinzătoare

Leo de la Strehaia și iubita lui s-au despărțit înainte ca bebelușul să vină pe lume

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
O stațiune din Sardinia a impus o regulă controversată. Care sunt turiștii care nu vor mai putea folosi umbrele pe plajă
Știri
O stațiune din Sardinia a impus o regulă controversată. Care sunt turiștii care nu vor mai putea folosi…
Actrița din „The Big Bang Theory” a făcut marele anunț. Familia sa urmează să se mărească
Știri
Actrița din „The Big Bang Theory” a făcut marele anunț. Familia sa urmează să se mărească
L-a susținut pe Nicușor Dan, iar acum îi bate obrazul: Tot ȘARLATAN se numește
Mediafax
L-a susținut pe Nicușor Dan, iar acum îi bate obrazul: Tot ȘARLATAN se...
Matei Păun revine cu detalii despre relațiile cu Rusia: „Experiența mea este cu totul de altă natură”
Gandul.ro
Matei Păun revine cu detalii despre relațiile cu Rusia: „Experiența mea este cu...
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Cazul care a șocat Italia. Pedeapsa primită de o afaceristă după ce l-a ucis pe hoţul care îi furase geanta: „Am vrut să-mi recuperez lucrurile”
Adevarul
Cazul care a șocat Italia. Pedeapsa primită de o afaceristă după ce l-a...
Forțele ucrainene au publicat imagini cu un atac asupra unui pod din Armiansk. 50 de camioane cu combustibil, luate prin surprindere
Digi24
Forțele ucrainene au publicat imagini cu un atac asupra unui pod din Armiansk....
INCREDIBIL! După operație, bărbatul s-a trezit cu 5 centimetri mai înalt
Mediafax
INCREDIBIL! După operație, bărbatul s-a trezit cu 5 centimetri mai înalt
Parteneri
Cum arată și unde trăiește Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, la 10 ani de la divorț! Operațiile estetice au schimbat-o radical. S-a căsătorit și duce o viață de lux
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și unde trăiește Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, la 10...
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mărturisire neașteptată făcută de Madonna. Artista a spus cine a fost marea ei iubire
Click.ro
Mărturisire neașteptată făcută de Madonna. Artista a spus cine a fost marea ei iubire
VIDEO Incidente la Bazilica Sagrada Familia, în timpul ceremoniei la care participa Papa Leon. 600 de oameni au fost evacuați
Digi 24
VIDEO Incidente la Bazilica Sagrada Familia, în timpul ceremoniei la care participa Papa Leon. 600...
De ce rămâne Skoda Octavia una dintre favoritele românilor?
Promotor.ro
De ce rămâne Skoda Octavia una dintre favoritele românilor?
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Navă de 230 mil. dolari, construită în România pentru un miliardar din SUA
go4it.ro
Navă de 230 mil. dolari, construită în România pentru un miliardar din SUA
Care este cea mai veche limbă încă vorbită în zilele noastre?
Descopera.ro
Care este cea mai veche limbă încă vorbită în zilele noastre?
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Matei Păun revine cu detalii despre relațiile cu Rusia: „Experiența mea este cu totul de altă natură”
Gandul.ro
Matei Păun revine cu detalii despre relațiile cu Rusia: „Experiența mea este cu totul de...
ULTIMA ORĂ
O stațiune din Sardinia a impus o regulă controversată. Care sunt turiștii care nu vor mai putea ...
O stațiune din Sardinia a impus o regulă controversată. Care sunt turiștii care nu vor mai putea folosi umbrele pe plajă
Actrița din „The Big Bang Theory” a făcut marele anunț. Familia sa urmează să se mărească
Actrița din „The Big Bang Theory” a făcut marele anunț. Familia sa urmează să se mărească
Ea este cea mai vârstnică studentă din România. A terminat facultatea la 90 de ani
Ea este cea mai vârstnică studentă din România. A terminat facultatea la 90 de ani
Tragedie în Suceava. O adolescentă de 15 ani a murit carbonizată după ce casa familiei a fost cuprinsă ...
Tragedie în Suceava. O adolescentă de 15 ani a murit carbonizată după ce casa familiei a fost cuprinsă de flăcări. Sora ei de 13 ani a reușit să scape în ultima clipă
Cine este jucătorul care a marcat primul gol la Cupa Mondială 2026. Julian Quiñones a intrat în istorie ...
Cine este jucătorul care a marcat primul gol la Cupa Mondială 2026. Julian Quiñones a intrat în istorie chiar la meciul de deschidere
Raul Jimenez și Daniela Basso, o poveste discretă de iubire. Cine este logodnica fotbalistului
Raul Jimenez și Daniela Basso, o poveste discretă de iubire. Cine este logodnica fotbalistului
Vezi toate știrile