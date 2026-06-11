Anunț surpriză făcut de Leo de la Strehaia! S-a împăcat cu Nicole, iar iubita lui e însărcinată

După o perioadă tensionată și o despărțire care părea definitivă, Leo de la Strehaia și Nicole sunt din nou împreună. Mai mult, cei doi au făcut un anunț surprinzător în direct la Dan Capatos Show. Nicole, însărcinată în 4 luni deja, pare să aștepte un băiețel, în urma ultimului control la care a fost. CANCAN.ro are toate detaliile!

Întrebat dacă s-a împăcat cu iubita sa, Leo de la Strehaia a recunoscut. Despărțirea de Nicole nu a durat mult, iar cei doi îndrăgostiți așteaptă să devină părinți. Vezi emisiunea integrală aici!

„Da, ne-am împăcat, pentru că problema este cu totul alta. La noi, Nicole este gravidă în patru luni. Mai greșesc și eu. Noi suntem tineri. Iubirea e bună. Amândoi mai facem greșeli, dar acum ne-am împăcat.”

Un subiect care a atras atenția a fost starea de sănătate a lui Nicole. Tânăra a mărturisit că are probleme dentare și că medicii i-au recomandat o intervenție, însă încă are emoții din cauza sarcinii.

„Doar mă doare puțin în partea stângă. Am mai venit acum câteva săptămâni, dar mi s-a spus să vorbesc întâi cu doctorița mea. Am vorbit cu ea și mi-a dat voie, dar tot îmi este frică. Am încredere în doctori, însă mă tem să nu pățească ceva copilul.”

Nicole a dezvăluit că medicii au făcut deja primele estimări privind sexul copilului, însă verdictul final urmează să vină curând.

„La control aveam trei luni și jumătate și mi-au spus că în proporție de 80% este băiat. Trebuie să mai merg la un consult peste câteva săptămâni ca să aflăm sigur. Așteptăm să vedem sută la sută.”

Leo de la Strehaia susține că a auzit deja numeroase variante despre sexul copilului, chiar înainte de confirmarea medicilor.

„Mi-au spus și alți oameni că este băiat. Toată lumea are câte o părere. Așteptăm și noi să vedem ce spun medicii și atunci vom ști sigur.”

Nicole a recunoscut că nu îi este ușor, iar poftele nu îi fac viața ușoară. Partea bună este că Leo pare să îi satisfacă toate poftele tinerei graviduțe.

„Am pofte. Mi-e poftă de chipsuri și de dulce, îl trimit pe Leo noaptea la benzinărie să îmi cumpere ce vreau. Într-o zi mi s-a făcut poftă de gem și mi-a adus.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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