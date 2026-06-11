ANM a emis două coduri de vreme rea în România. Unde revin ploile, vijeliile și grindina

După un început de lună iunie canicular, Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben și portocaliu de instabilitate atmosferică în toată țara. Se întorc ploile, vijeliile și furtunile după ce un front atmosferic rece traversează țara.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben și portocaliu de ploi torențiale, vânt puternic și grindină pentru 17 județe din țară. Sunt așteptate fenomeme de instabilitate atmosferică accentuată, vânt puternic (care va sufla cu rafale de până la 90 km/h), vijelii și grindină.

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Începând de joi, 11 iunie, de la ora 12:00, până vineri, 12 iunie, la ora 10:00, a intrat în vigoare un cod portocaliu de vijelii și grindină în 17 județe:

Cluj

Alba

Hunedoara

Vâlcea

Argeș

Dâmbovița

Prahova

Buzău

Vrancea

Bacău

Neamț

Suceava

Harghita

Covasna

Brașov

Sibiu

Gorj

„În județele Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț și Suceava și în zona de munte a județelor Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Gorj vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, importante cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 70…90 km/h și izolat grindină de medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 40…60 l/mp și, izolat, peste 70 l/mp”, se arată într-un comunicat transmis de ANM.

De asemenea, ANM a emis un cod galben de averse torențiale, descărcări electrice, vânt puternic și vijelii în Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei și nordul Moldovei.

” În Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei și în zona montană vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze de 50…70 km/h), căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 25…40 l/mp și izolat de peste 50…60 l/mp”, au transmis specialiștii.

Începând de vineri, 12 iunie, de la ora 10:00 până la ora 21:00, ANM a emis un cod galben de averse torențiale, instabilitate atmosferică și grindină în Muntenia și Dobrogea. Cantitățile de apă vor fi de 20-30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp. Un front atmosferic rece traversează România, provocând o scădere rapidă a temperaturilor, de până la 10°C în doar câteva ore.

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