Alertă ANM! Cod galben de instabilitate atmosferică și precipitații abundente. Ce zone sunt afectate

Începutul de vară a adus o vreme instabilă, marcată de precipitații abundente și furtuni, care deja au făcut ravagii în mai multe zone din țară. Iar meteorologii vin cu noi vești proaste. Au fost emise noi avertizări meteo. ANM anunță cod galben de instabilitate atmosferică și precipitații abundente. Ce zone sunt afectate?

Ultimele zile au fost marcate de ploi abundente în mai multe regiuni ale țării. Au fost inundații și numeroase pagube s-au înregistrat, iar instabilitatea atmosferică nu se oprește aici. Meteorologii au actualizat prognoza meteo și nu vin cu vești prea bune.

Cod galben de instabilitate atmosferică și precipitații abundente

ANM a actualizat prognoza meteo și a emis mai multe avertizări meteo pentru perioada următoare. În vigoare este un cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ. Avertizarea este valabilă în intervalul 10 iunie, ora 12 – 10 iunie, ora 21 și vizează nordul și centrul Munteniei, sudul Moldovei, nordul Dobrogei și zona Carpaților Meridionali și de Curbură.

„În nordul și centrul Munteniei, sudul Moldovei, nordul Dobrogei și în zona Carpaților Meridionali și de Curbură vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul regiunilor din partea de sud și est a țării, precum și la munte”, anunță meteorologii.

De asemenea, a fost emis și un cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, ce vizează Maramureșul, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei și zona montană. Avertizarea este valabilă în intervalul 11 iunie, ora 10 – 11 iunie, ora 21.

„În Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei și în zona montană vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze de 50…70 km/h), căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 25…40 l/mp și izolat de peste 50…60 l/mp. Astfel de fenomene vor fi în noaptea de joi spre vineri (11/12 iunie) în majoritatea zonelor, iar pe parcursul zilei de vineri (12 iunie) mai ales în jumătatea estică a țării”, mai anunță meteorologii.

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