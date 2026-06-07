Acasă » Știri » Cum va afecta El Niño România. Specialiștii anunță episoade de vreme extremă în următoarele luni

Cum va afecta El Niño România. Specialiștii anunță episoade de vreme extremă în următoarele luni

De: David Ioan 07/06/2026 | 17:21
Cum va afecta El Niño România. Specialiștii anunță episoade de vreme extremă în următoarele luni
Cum va afecta El Niño România. Specialiștii anunță episoade de vreme extremă în următoarele luni
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Fenomenul climatic El Niño își va menține influența asupra Europei, inclusiv asupra României, în perioada următoare, potrivit avertismentelor transmise de Elena Mateescu, directorul ANM. Ea subliniază că efectele încălzirii globale sunt deja evidente, iar lunile ce urmează pot aduce temperaturi peste mediile obișnuite și episoade repetate de vreme severă.

Specialiștii estimează că debutul verii 2026 va fi marcat de o instabilitate atmosferică accentuată, cu ploi torențiale, vijelii și episoade de grindină în numeroase zone ale țării, pe fondul unei atmosfere tot mai încărcate de umiditate.

Cum va afecta El Niño România

Europa continuă să se încălzească într-un ritm mai rapid decât alte regiuni ale lumii, iar România urmează aceeași tendință, afirmă Elena Mateescu. Ea explică faptul că influența El Niño depășește zona Pacificului și se manifestă la nivel global.

„Avem de-a face mai mult sau mai puțin cu urmări ale fenomenului El Niño, însă variabilitatea regională își va spune cuvântul. Pacificul mai cald determină creșterea temperaturii la nivel global, iar acest lucru influențează și continentul european”, a declarat directorul ANM.

Potrivit acesteia, efectele fenomenului ar putea continua să fie resimțite inclusiv în lunile următoare și pe parcursul anului viitor, prin temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite.

Meteorologii anunță că primele săptămâni de vară vor fi dominate de episoade repetate de instabilitate atmosferică, cu averse puternice, cantități mari de apă acumulate într-un timp scurt, intensificări ale vântului și grindină pe arii restrânse. În unele zone, cantitățile de precipitații pot depăși 40–60 de litri pe metru pătrat, iar rafalele de vânt pot ajunge la 45–55 km/h, fenomene ce vor apărea cu precădere în a doua parte a zilei.

Specialiștii anunță episoade de vreme extremă în următoarele luni

Fenomenul El Niño apare atunci când apele de suprafață din Pacificul ecuatorial se încălzesc peste valorile normale, modificând circulația atmosferică globală. În mod normal, alizeele împing apele calde spre Asia și Australia, însă în timpul unui episod El Niño aceste vânturi slăbesc, iar apa caldă se deplasează spre America de Sud.

Consecințele sunt resimțite pe tot globul, de la ploi abundente și inundații până la secetă, caniculă sau incendii de vegetație. Organizația Meteorologică Mondială avertizează că probabilitatea unui nou episod în intervalul iunie–august 2026 este ridicată, cu potențialul de a amplifica fenomenele extreme.

Un raport recent privind Starea Climei indică faptul că nord-estul României se numără printre regiunile cele mai expuse fenomenelor meteo severe. Cercetătorii arată că numărul orelor cu condiții favorabile dezvoltării furtunilor puternice a crescut constant în ultimele decenii, iar tendința se va accentua. Zona ar putea fi afectată mai des de furtuni violente, grindină de mari dimensiuni, rafale intense de vânt și chiar tornade.

Europa Centrală și de Est se confruntă cu o creștere a frecvenței fenomenelor extreme, iar România nu face excepție. Specialiștii estimează o intensificare a riscului de furtuni severe și grindină, în special în nord-est, în timp ce sudul țării ar putea înregistra mai des episoade de vânt puternic. Creșterea umidității atmosferice favorizează dezvoltarea acestor fenomene, contribuind la intensificarea lor.

CITEŞTE ŞI: Specialiștii trag un semnal de alarmă. El Niño ar putea reveni și ar schimba vremea la nivel global

Meteorologii, în alertă: Urmează cea mai fierbinte vară din istoria omenirii? Cum poate influența fenomenul Super El-Nino clima din România

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câți iubiți a avut, de fapt, Ramona Olaru. Vedeta de la Neatza a spus adevărul despre relațiile ei
Știri
Câți iubiți a avut, de fapt, Ramona Olaru. Vedeta de la Neatza a spus adevărul despre relațiile ei
LIVE VIDEO. Cine a câștigat Survivor 2026 si cei 100.000 euro. Urmărește AICI marea finală
Știri
LIVE VIDEO. Cine a câștigat Survivor 2026 si cei 100.000 euro. Urmărește AICI marea finală
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
Mediafax
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
Cutremur pe piața bancară românească. 10 bănci amendate de Consiliul Concurenței cu 3,73 miliarde lei. Care este motivul
Gandul.ro
Cutremur pe piața bancară românească. 10 bănci amendate de Consiliul Concurenței cu 3,73...
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport.ro
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana...
De ce apare miriapodul de casă și cât de periculos este „gândacul cu multe picioare”: riscurile mușcăturii și cum scapi de el din locuință
Adevarul
De ce apare miriapodul de casă și cât de periculos este „gândacul cu...
Ucraina a dezvăluit „arma secretă” cu care atacă principala rută terestră ce leagă Rusia de Crimeea. Zeci de ținte au fost distruse
Digi24
Ucraina a dezvăluit „arma secretă” cu care atacă principala rută terestră ce leagă...
O casă curată și ordonată. Tehnica japoneză de curățenie
Mediafax
O casă curată și ordonată. Tehnica japoneză de curățenie
Parteneri
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele! Fosta soție a lui Ilie Năstase arată diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele! Fosta soție a lui...
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a venit direct de pe iaht la Marele Premiu de Formula 1
Prosport.ro
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Obiectele de care trebuie să scapi din casă. Îți pot face locuința să arate ieftin și lipsită de stil
Click.ro
Obiectele de care trebuie să scapi din casă. Îți pot face locuința să arate ieftin...
Trump la 80 de ani: un președinte cu o energie remarcabilă vs. un lider îmbătrânit și o întrebare pe care America nu o mai poate evita
Digi 24
Trump la 80 de ani: un președinte cu o energie remarcabilă vs. un lider îmbătrânit...
Mașini care ar fi perfecte pentru România, dar nu se vând la noi. Cum poți cumpăra o mașină „interzisă”
Promotor.ro
Mașini care ar fi perfecte pentru România, dar nu se vând la noi. Cum poți...
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Google face inteligența artificială mai accesibilă și pentru posesorii de telefoane ieftine
go4it.ro
Google face inteligența artificială mai accesibilă și pentru posesorii de telefoane ieftine
Misterul dispariției mayașilor! De ce au fost abandonate marile orașe ale civilizației antice?
Descopera.ro
Misterul dispariției mayașilor! De ce au fost abandonate marile orașe ale civilizației antice?
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Cutremur pe piața bancară românească. 10 bănci amendate de Consiliul Concurenței cu 3,73 miliarde lei. Care este motivul
Gandul.ro
Cutremur pe piața bancară românească. 10 bănci amendate de Consiliul Concurenței cu 3,73 miliarde lei....
ULTIMA ORĂ
Câți iubiți a avut, de fapt, Ramona Olaru. Vedeta de la Neatza a spus adevărul despre relațiile ei
Câți iubiți a avut, de fapt, Ramona Olaru. Vedeta de la Neatza a spus adevărul despre relațiile ei
LIVE VIDEO. Cine a câștigat Survivor 2026 si cei 100.000 euro. Urmărește AICI marea finală
LIVE VIDEO. Cine a câștigat Survivor 2026 si cei 100.000 euro. Urmărește AICI marea finală
Andreea Bostănică explică începuturile scandalului cu Iuliana Beregoi: „Eu o admiram, ea mă vedea ...
Andreea Bostănică explică începuturile scandalului cu Iuliana Beregoi: „Eu o admiram, ea mă vedea ca pe o concurenţă”
Laurette, din nou pe masa de operație. Vedeta trece prin momente grele: „Sper să fie ultima intervenție”
Laurette, din nou pe masa de operație. Vedeta trece prin momente grele: „Sper să fie ultima intervenție”
Adevăratul motiv pentru care Claudia Pavel a părăsit România: „Aceasta este cauza reală”
Adevăratul motiv pentru care Claudia Pavel a părăsit România: „Aceasta este cauza reală”
Adio tocuri și fițe! Andreea Tonciu, de nerecunoscut într-un mall din Capitală
Adio tocuri și fițe! Andreea Tonciu, de nerecunoscut într-un mall din Capitală
Vezi toate știrile