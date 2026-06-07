Cum va afecta El Niño România. Specialiștii anunță episoade de vreme extremă în următoarele luni

Fenomenul climatic El Niño își va menține influența asupra Europei, inclusiv asupra României, în perioada următoare, potrivit avertismentelor transmise de Elena Mateescu, directorul ANM. Ea subliniază că efectele încălzirii globale sunt deja evidente, iar lunile ce urmează pot aduce temperaturi peste mediile obișnuite și episoade repetate de vreme severă.

Specialiștii estimează că debutul verii 2026 va fi marcat de o instabilitate atmosferică accentuată, cu ploi torențiale, vijelii și episoade de grindină în numeroase zone ale țării, pe fondul unei atmosfere tot mai încărcate de umiditate.

Cum va afecta El Niño România

Europa continuă să se încălzească într-un ritm mai rapid decât alte regiuni ale lumii, iar România urmează aceeași tendință, afirmă Elena Mateescu. Ea explică faptul că influența El Niño depășește zona Pacificului și se manifestă la nivel global.

„Avem de-a face mai mult sau mai puțin cu urmări ale fenomenului El Niño, însă variabilitatea regională își va spune cuvântul. Pacificul mai cald determină creșterea temperaturii la nivel global, iar acest lucru influențează și continentul european”, a declarat directorul ANM.

Potrivit acesteia, efectele fenomenului ar putea continua să fie resimțite inclusiv în lunile următoare și pe parcursul anului viitor, prin temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite.

Meteorologii anunță că primele săptămâni de vară vor fi dominate de episoade repetate de instabilitate atmosferică, cu averse puternice, cantități mari de apă acumulate într-un timp scurt, intensificări ale vântului și grindină pe arii restrânse. În unele zone, cantitățile de precipitații pot depăși 40–60 de litri pe metru pătrat, iar rafalele de vânt pot ajunge la 45–55 km/h, fenomene ce vor apărea cu precădere în a doua parte a zilei.

Specialiștii anunță episoade de vreme extremă în următoarele luni

Fenomenul El Niño apare atunci când apele de suprafață din Pacificul ecuatorial se încălzesc peste valorile normale, modificând circulația atmosferică globală. În mod normal, alizeele împing apele calde spre Asia și Australia, însă în timpul unui episod El Niño aceste vânturi slăbesc, iar apa caldă se deplasează spre America de Sud.

Consecințele sunt resimțite pe tot globul, de la ploi abundente și inundații până la secetă, caniculă sau incendii de vegetație. Organizația Meteorologică Mondială avertizează că probabilitatea unui nou episod în intervalul iunie–august 2026 este ridicată, cu potențialul de a amplifica fenomenele extreme.

Un raport recent privind Starea Climei indică faptul că nord-estul României se numără printre regiunile cele mai expuse fenomenelor meteo severe. Cercetătorii arată că numărul orelor cu condiții favorabile dezvoltării furtunilor puternice a crescut constant în ultimele decenii, iar tendința se va accentua. Zona ar putea fi afectată mai des de furtuni violente, grindină de mari dimensiuni, rafale intense de vânt și chiar tornade.

Europa Centrală și de Est se confruntă cu o creștere a frecvenței fenomenelor extreme, iar România nu face excepție. Specialiștii estimează o intensificare a riscului de furtuni severe și grindină, în special în nord-est, în timp ce sudul țării ar putea înregistra mai des episoade de vânt puternic. Creșterea umidității atmosferice favorizează dezvoltarea acestor fenomene, contribuind la intensificarea lor.

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