Acasă » Știri » Imagini apocaliptice lângă București. A plouat în câteva zile cât pentru două luni, iar străzile au fost înghițite de ape

Imagini apocaliptice lângă București. A plouat în câteva zile cât pentru două luni, iar străzile au fost înghițite de ape

De: David Ioan 06/06/2026 | 18:32
Imagini apocaliptice lângă București. A plouat în câteva zile cât pentru două luni, iar străzile au fost înghițite de ape
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Vremea severă a provocat haos la periferia Capitalei, unde orașul Pantelimon din Ilfov a fost lovit de o furtună extrem de intensă, care a acoperit rapid străzi și gospodării cu apă.

Cantitatea uriașă de precipitații acumulată într-un interval foarte scurt a depășit capacitatea zonei de a face față fenomenului.

Mai mulți locuitori s-au trezit cu apa în curți și în case, fără posibilitatea de a interveni.

Un bărbat a descris situația astfel:

„Apa este peste glezne”.

Întrebat dacă a cerut ajutorul pompierilor, acesta a precizat:

„Sigur că da. De două ori. Au spus să am răbdare”.

El a adăugat că nivelul apei din locuință a devenit imposibil de gestionat:

„Da, nu puteți să intrați. Sunt 40 de centimetri de apă”.

Imagini apocaliptice lângă București

Localnicii spun că la fiecare episod de ploi torențiale se confruntă cu aceleași probleme, apa ajungând constant în curți și în case. Străzile înguste îngreunează accesul echipajelor de intervenție, iar situația se repetă de ani de zile.

O femeie afectată a relatat că apa a pătruns în bucătărie:

„Apa este în casă, în partea din spate a bucătăriei. Acolo este un pic mai jos decât restul casei. Apa a intrat prin pereți și prin uși. Mie mi se pare ciudat ca, la fiecare ploaie, să fim inundați nu cu apă de la Dumnezeu, ci cu apă menajeră. Ceea ce înseamnă un mare pericol”.

Capitala s-a aflat sub cod portocaliu de furtuni, iar Sectorul 3 a fost cel mai afectat, cu străzi inundate, trafic blocat, copaci doborâți și mașini avariate. Prognozele nu aduc vești bune, fiind anunțate furtuni, descărcări electrice și chiar grindină în weekend în mai multe regiuni ale țării.

A plouat în câteva zile cât pentru două luni, iar străzile au fost înghițite de ape

Analizele Apa Nova arată că episodul de ploi torențiale din Pantelimon a fost unul excepțional, cu aproximativ 120 l/mp înregistrați în doar câteva zeci de minute. Specialiștii au comparat datele cu curbele IDF, folosite la proiectarea sistemelor de canalizare, iar rezultatele indică depășirea nivelului asociat unui eveniment cu probabilitate de apariție o dată la 100 de ani.

„Graficul aferent staţiei pluviometrice Pantelimon indică faptul că intensitatea precipitaţiilor înregistrate în intervalele de 15 şi 30 de minute a depăşit curba de proiectare pentru evenimentele cu perioadă de revenire de 100 de ani, ceea ce plasează episodul meteorologic în categoria fenomenelor extreme”, se arată în comunicatul companiei.

Potrivit Apa Nova, astfel de fenomene depășesc capacitatea sistemelor de canalizare proiectate chiar și pentru situații rare, ducând la acumulări rapide de apă și la inundarea infrastructurii urbane. Cantitatea totală de precipitații echivalează cu volumul care, în mod normal, cade în câteva săptămâni de vară.

CITEŞTE ŞI: Accident pe Calea Văcărești între un buldoexcavator și un tramvai. Linia 10 a fost blocată!

România, zguduită din nou de cutremur. Al treilea seism înregistrat de la începutul lunii iunie

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Răzvan Lucescu, declarație emoționantă la două luni de la moartea tatălui său: „A fost sentimentul cel mai greu”
Știri
Răzvan Lucescu, declarație emoționantă la două luni de la moartea tatălui său: „A fost sentimentul cel mai greu”
Un vas de pescuit s-a scufundat în Marea Neagră după un atac. Sunt morți și răniți
Știri
Un vas de pescuit s-a scufundat în Marea Neagră după un atac. Sunt morți și răniți
Lucruri pe care ChatGPT nu trebuie să le știe despre tine. Ce se poate întâmpla
Mediafax
Lucruri pe care ChatGPT nu trebuie să le știe despre tine. Ce se...
Când publică Nicușor Dan raportul complet despre anularea alegerilor: Scopul e ca lumea să spună „da, a fost influență rusă”
Gandul.ro
Când publică Nicușor Dan raportul complet despre anularea alegerilor: Scopul e ca lumea...
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
Prosport.ro
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de...
Un general NATO acuză: „Românii veneau la exerciții fără drone și sisteme antidronă, organizați în aceeași structură învechită”
Adevarul
Un general NATO acuză: „Românii veneau la exerciții fără drone și sisteme antidronă,...
VIDEO „Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan Tate: „Niște clovni occidentali. O alegere proastă”
Digi24
VIDEO „Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan...
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Mediafax
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Parteneri
Cum arată vila luxoasă în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte! A investit o avere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila luxoasă în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă...
FOTO. Vedeta a revenit în forță! Noile imagini cu ea sunt virale înainte de Mondial
Prosport.ro
FOTO. Vedeta a revenit în forță! Noile imagini cu ea sunt virale înainte de Mondial
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o perioadă cu transformări profunde, Peștilor li se deschid uși importante
Click.ro
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o...
Temperatura optimă în casă pe timp de vară. Este recomandat să dormi cu aerul condiționat pornit? Explicațiile specialiștilor
Digi 24
Temperatura optimă în casă pe timp de vară. Este recomandat să dormi cu aerul condiționat...
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor.ro
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și...
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Experiment uluitor: Pâine făcută cu drojdie dintr-o mumie de 5.300 ani
go4it.ro
Experiment uluitor: Pâine făcută cu drojdie dintr-o mumie de 5.300 ani
Adevărul nespus despre cum funcționează energizantele!
Descopera.ro
Adevărul nespus despre cum funcționează energizantele!
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26. România nu lipsește
Go4Games
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26....
Când publică Nicușor Dan raportul complet despre anularea alegerilor: Scopul e ca lumea să spună „da, a fost influență rusă”
Gandul.ro
Când publică Nicușor Dan raportul complet despre anularea alegerilor: Scopul e ca lumea să spună...
ULTIMA ORĂ
Răzvan Lucescu, declarație emoționantă la două luni de la moartea tatălui său: „A fost sentimentul ...
Răzvan Lucescu, declarație emoționantă la două luni de la moartea tatălui său: „A fost sentimentul cel mai greu”
Un vas de pescuit s-a scufundat în Marea Neagră după un atac. Sunt morți și răniți
Un vas de pescuit s-a scufundat în Marea Neagră după un atac. Sunt morți și răniți
Trei zodii renasc din propria cenușă. Norocul le schimbă viața complet
Trei zodii renasc din propria cenușă. Norocul le schimbă viața complet
Cum l-a convins Andreea Bostănică pe fanul obsedat să facă scandal la concertul Iulianei Beregoi: ...
Cum l-a convins Andreea Bostănică pe fanul obsedat să facă scandal la concertul Iulianei Beregoi: „Ea mă manipula”
Nicușor Dan, despre drona din Portul Constanța: „A fost ucraineană, dar responsabilă este Rusia”
Nicușor Dan, despre drona din Portul Constanța: „A fost ucraineană, dar responsabilă este Rusia”
Andreea Munteanu nu a mai tăcut după eliminare. Mesajul publicat imediat după Survivor
Andreea Munteanu nu a mai tăcut după eliminare. Mesajul publicat imediat după Survivor
Vezi toate știrile