România, zguduită din nou de cutremur. Al treilea seism înregistrat de la începutul lunii iunie

Un seism cu magnitudinea 3,1 s‑a produs miercuri, la ora 03:27, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, conform datelor INCDFP. Mişcarea tectonică a fost una slabă, dar caracteristică regiunii, cunoscută pentru activitatea seismică frecventă.

Cutremurul a avut loc la o adâncime de 124,7 kilometri şi a fost localizat în apropierea mai multor oraşe din estul şi centrul ţării: aproximativ 50 km sud de Buzău, 59 km sud de Focşani, 65 km sud‑est de Sfântu‑Gheorghe, 68 km est de Braşov şi 72 km nord‑est de Ploieşti.

România, zguduită din nou de cutremur

Evenimentul se înscrie în seria mişcărilor seismice înregistrate în primele zile ale lunii iunie, perioadă în care au fost raportate trei cutremure cu magnitudini cuprinse între 2,2 şi 3,3 pe scara Richter.

Cel mai puternic seism al anului 2026 rămâne cel din 26 februarie, produs tot în zona Vrancea, care a avut magnitudinea 4,5.

Al treilea seism înregistrat de la începutul lunii iunie

În noaptea de duminică spre luni au mai fost consemnate două cutremure. Primul, la ora 00:47, a avut magnitudinea 3,3 şi s‑a produs în zona Vrancea‑Buzău, iar al doilea, înregistrat la trei ore distanţă, a avut 2,2 grade şi a fost localizat în zona Vrancea.

CITEŞTE ŞI: Primăria din România care a cumpărat un balon cu aer cald de aproape 100.000 de euro. Nu a zburat niciodată în 6 ani

Zodia care va avea parte de o lună iunie fără blocaje. Oportunități pe toate planurile