Primăria din România care a cumpărat un balon cu aer cald de aproape 100.000 de euro. Nu a zburat niciodată în 6 ani

Primăria din Turnu Măgurele a investit într‑un balon cu aer cald cumpărat printr‑un proiect european de aproape 3 milioane de euro, însă obiectul care trebuia să devină o atracție pentru zona ruinelor Cetății Turnu nu este folosit nici astăzi.

Achiziția, în valoare de 86.400 de euro fără TVA, a fost justificată ca mijloc de promovare turistică, însă la șase ani de la prezentarea proiectului balonul stă depozitat.

Primăria din România care a cumpărat un balon cu aer cald de aproape 100.000 de euro

Proiectul a fost finanțat prin programul Interreg, destinat dezvoltării zonelor de frontieră și stimulării turismului. În cadrul acestuia, administrația locală a decis includerea unui balon cu aer cald care ar fi trebuit să ofere vizitatorilor o perspectivă aeriană asupra Cetății Turnu, restaurată tot cu fonduri europene. În 2020, primăria publica imagini și promova intens ideea, însă planurile nu s‑au materializat.

Balonul a fost achiziționat de la o companie din Cehia, iar pe lângă costul propriu‑zis au fost plătite servicii suplimentare, inclusiv pregătirea unui pilot. Totodată, municipalitatea ar fi trebuit să achite 7.700 de euro anual pentru 12 ridicări și patru verificări tehnice, la care se adaugă asigurarea și traducerile necesare. În plus, platforma de beton destinată ridicării balonului s‑a dovedit necorespunzătoare, fiind necesară construirea uneia noi.

Primarul Dănuț Cuclea afirmă că balonul este depozitat în prezent la o bază sportivă.

„Acum este la o bază sportivă, dar e împachetat, în cutia proprie. Aici este husa balonului și în spate este nacela”, a declarat edilul, explicând că administrația locală așteaptă avizele necesare. „Suntem în procedură de avizare, Autoritatea Aeronautică Română este cea care avizează astfel de servicii”, a mai spus acesta.

Nu a zburat niciodată în 6 ani

Edilul susține că ideea achiziției a venit în etapa de pregătire a proiectului, din partea consultanților implicați.

„Una este anunțul de participare și una e încheierea contractului și recepționarea muncii. La înscrierea în proiectele europene sunt și firme de consultanță, și proiectanți și au venit cu sugestia asta, să fie atractivitatea mai mare din partea turiștilor”, a precizat primarul.

Un aspect esențial este că balonul nu ar urma să efectueze niciodată zboruri libere. Acesta va fi folosit doar ancorat, ridicându‑se câțiva metri de la sol, fără a permite turiștilor să survoleze zona. Între timp, ruinele Cetății Turnu pot fi vizitate gratuit, iar de administrarea lor se ocupă Gigi Țeican, angajat al Primăriei, care le oferă vizitatorilor informații despre istoria locului.

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