Palatul Buckingham caută manager de evenimente! Ce salariu oferă Familia Regală

Palatul Buckingham face angajări. În această perioadă mai multe posturi sunt disponibile, iar unul dintre cele mai râvnite posturi este cel de manager de evenimente. Mulți oameni își doresc să obțină un loc, însă un detaliu important a uimit pe toată lumea: salariile sunt mai mici decât unele companii private din Londra.

Familia Regală face angajări în următoarea perioadă. Anunțul a atras atenția rapid internauților din întreaga lume, mai ales că este vorba despre un post de manager de evenimente. Deși pare un job ușor de făcut, realitatea este alta. Mai mult decât atât, un aspect important de care trebuie să țină cont candidații postului este salariul pe care urmează să îl primească, dar și beneficiile oferite de regalitate. Salariul nu este foarte mare, chiar dacă vorbim despre un angajator fără datorii.

Ce salariu oferă Palatul Buckingham

Anunțul cu privire la posturile disponibile a fost făcut chiar de Casa Regală. Aceasta caută un om care să se ocupe de organizarea evenimentelor din calendarul regalității britanice, de la recepții oficiale și banchete de stat până la întâlniri aranjate de Regele Charles și ceilalți membri ai familiei.

Astfel, potrivit anunțului publicat, viitorul manager de evenimente va lucra la Palatul Buckingham și va fi responsabil pentru coordonarea tuturor etapelor organizării unui eveniment. El trebuie să gestioneze invitațiile și colaborarea cu furnizorii externi, dar și planificarea logisticii și supravegherea fiecărui detaliu. În plus, postul implică colaborarea directă cu reprezentanții familiei regale. Cei care sunt interesați trebuie să demonstreze că au calități de organizare, comunicare și management, dar mai ales lucru sub presiune. Pentru toate aceste responsabilități, aceștia oferă nici mai mult, nici mai puțin de 38.000 sau 40.000 de lire sterline pe an, în funcție de experiența candidatului.

De asemenea, pe lângă salariul fix, Casa Regală pune la dispoziție și alte beneficii precum prânz gratuit la locul de muncă, contribuție la pensie de 15% din partea angajatorului, reduceri importante la magazinele Royal Collection și acces gratuit la mai multe proprietăți regale. Totodată, salariile variază în funcție de poziția la care ne referim. De exemplu, un administrator de evenimente poate câștiga în jur de 30.000 de lire anual, un ofițer de securitate pentru evenimente aproximativ 27.500 de lire, în timp ce funcțiile de management și coordonare pot depăși pragul de 50.000 de lire pe an.

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