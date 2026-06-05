Accident pe Calea Văcărești între un buldoexcavator și un tramvai. Linia 10 a fost blocată!

Un accident rutier a avut loc pe Calea Văcărești, unde un buldoexcavator al cărui șofer ar fi încercat să întoarcă pe trecerea de pietoni a fost lovit de un tramvai al liniei 10. Impactul a dus la blocarea circulației pe sensul către Romprim și la devierea temporară a traseului, potrivit STB.

Incidentul s‑a produs înainte de stația Pridvorului, într‑o zonă cu trafic intens, unde mijloacele de transport în comun și autoturismele generează frecvent aglomerări. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Accident pe Calea Văcărești

În mesajul oficial, STB a transmis:

„Linia 10 – blocată pe Calea Văcărești, înainte de stația Pridvorului, sens Romprim. Cauza: eveniment de circulație. S-au aplicat măsuri de deviere.”

Echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului pentru a elibera calea de rulare și pentru a restabili circulația. Tramvaiul implicat a suferit avarii considerabile în urma coliziunii cu utilajul de construcții, iar traficul în zonă a fost afectat până la finalizarea operațiunilor.

Buldoexcavator lovit de tramvaiul liniei 10

Până în acest moment, autoritățile nu au anunțat dacă există persoane rănite și nu au oferit detalii privind modul exact în care s‑a produs accidentul. Ancheta urmează să stabilească împrejurările în care tramvaiul și buldoexcavatorul au ajuns să intre în coliziune pe una dintre arterele importante ale Sectorului 4.

Circulația pe linia 10 a fost reluată în condiții normale la ora 17:07, după degajarea zonei. STB va continua să actualizeze informațiile privind eventuale modificări de traseu sau întârzieri, iar autoritățile vor evalua pagubele rezultate în urma impactului.

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