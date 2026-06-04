Accident grav în București! Două mașini s-au ciocnit, iar una dintre ele a fost proiectată în tramvai

Un accident rutier a avut loc joi, 4 iunie, în jurul prânzului în Capitală. Au fost implicate două mașini și un tramvai, iar una dintre mașini a fost aruncată în tramvai. Traficul nu a fost blocat, însă o linie de autobuz a fost deviată. Polițiștii ajunși la fața locului i-au testat pe toți cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind zero în cazul tuturor persoanelor.

Un accident cumplit a avut loc joi, 4 iunie, în București. Acesta s-a petrecut în jurul prânzului pe strada Barbu Văcărescu, pe direcția de mers spre Băneasa. Două mașini s-au ciocnit, iar în urma impactului, unul dintre autoturisme a fost proiectat pe linia de tramvai. Deși circulația nu a fost afectată, linia de autobuz 605 a fost deviată. La locul incidentului s-au deplasat polițiștii care au efectuat teste cu aparatul alcooltest, iar în toate cele trei cazuri rezultatul a fost zero.

Accident în București între două mașini și un tramvai

Anunțul cu privire la accidentul din București de pe strada Barbu Văcărescu a fost făcut inițial de Societatea de Transport București pe contul său de X. Ulterior, Poliția Capitalei a revenit cu un comunicat în care au oferit mai multe detalii despre incident. În jurul orei 14:30, pe bulevardul Barbu Văcărescu, în zona stației Bd. Lacul Tei pe sensul de mers Aeroport Băneasa s-a produs accidentul. Două autoturisme s-au ciocnit, iar în urma impactului, una dintre mașini a fost proiectată pe circulația tramvaiului de pe linia 5. Mașina a rămas imobilizată în gabaritul căii de rulare, astfel blocând accesul tramvaiului.

De asemenea, în urma incidentului nu s-au înregistrat victime, ci doar pagube materiale. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje, acolo unde s-au efectuat teste cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind zero în toate cele trei cazuri.

Astăzi, la ora 14:30, pe Strada Barbu Văcărescu, în zona stației Bd. Lacul Tei, pe sensul de mers către Aeroportul Băneasa, circulația tramvaielor de pe linia 5 a fost afectată în urma unui eveniment rutier. În urma unei coliziuni între două autoturisme, unul dintre acestea a fost proiectat în tramvaiul aflat în circulație. Ca urmare a impactului, autoturismul a rămas imobilizat în gabaritul căii de rulare, blocând circulația tramvaielor pe sensul către Aeroportul Băneasa. În urma evenimentului nu au fost înregistrate persoane accidentate, fiind consemnate doar pagube materiale. La fața locului s-au deplasat echipaje ale Poliției și ale serviciilor de intervenție pentru gestionarea situației și degajarea zonei. Poliția efectuează cercetări pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului. Pentru asigurarea continuității transportului public și preluarea călătorilor, traseul liniei 605 a fost modificat temporar, autobuzele circulând de la intersecția Șos. Ștefan cel Mare / Str. Barbu Văcărescu , pe Str. Barbu Văcărescu până la Aeroportul Băneasa, arată comunicatul Poliției Capitalei.

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