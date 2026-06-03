Un mesaj cutremurător după moartea unui tânăr de 23 de ani: „Întreaga comunitate este în stare de șoc”

Un tânăr de doar 23 de ani și-a pierdut viața într-un grav accident rutier produs pe strada Cloșca din municipiul Oravița. Motocicleta pe care o conducea a fost implicată într-o coliziune cu un autoturism condus de un șofer de 18 ani. Tragedia a șocat întreaga comunitate din Forotic, localitatea în care locuia victima.

Accidentul a avut loc marți seara, în jurul orei 21:30, pe strada Cloșca din Oravița.

Accidentul s-a produs în timp ce șoferul încerca să intre într-o parcare

Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiști, un tânăr de 18 ani, aflat la volanul unui autoturism care circula pe strada Cloșca, ar fi efectuat un viraj la stânga pentru a intra într-o parcare. În acel moment, mașina a intrat în coliziune cu motocicleta care circula din sens opus.

Impactul a fost extrem de violent.

În urma accidentului, motociclistul, un tânăr de 23 de ani, a suferit leziuni incompatibile cu viața și a fost declarat decedat la fața locului.

Pasagerul aflat pe motocicletă, un tânăr de 18 ani, a fost grav rănit și transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Ce au stabilit polițiștii

Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin a transmis că cei doi ocupanți ai motocicletei purtau căști de protecție, însă nu aveau echipament de protecție specific.

Șoferul autoturismului a fost testat cu aparatele alcooltest și drugtest, iar rezultatele au fost negative.

De asemenea, acestuia i-au fost recoltate probe biologice pentru analize suplimentare.

În cazul motociclistului decedat, prelevarea probelor biologice urmează să fie efectuată în cadrul procedurilor medico-legale realizate cu ocazia autopsiei.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Permisul de conducere al șoferului de 18 ani a fost reținut până la finalizarea anchetei.

Trafic blocat și intervenție de amploare

La locul tragediei au intervenit echipaje de poliție, ambulanță și alte structuri de intervenție.

Pentru efectuarea cercetării la fața locului și pentru gestionarea situației, traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri de circulație timp de mai multe ore.

Circulația a fost reluată după finalizarea măsurătorilor și a activităților desfășurate de anchetatori.

Comunitatea din Forotic, în stare de șoc

Moartea tânărului a provocat un val de emoție în comuna Forotic, localitatea în care acesta locuia.

Primarul comunei, Alexandru Sporea, a transmis un mesaj emoționant după aflarea veștii.

„Nu există cuvinte care să poată alina o asemenea durere. Pierderea lui Adi, la doar 23 de ani, a lăsat în urmă o suferință greu de cuprins în cuvinte și un gol imens în inimile celor care l-au cunoscut și iubit. Ca singur copil, plecarea sa atât de devreme este o tragedie care a îndurerat o familie întreagă și a cutremurat întreaga comunitate.”

Edilul a transmis condoleanțe familiei și a vorbit despre impactul pe care tragedia l-a avut asupra întregii zone.

„Suntem cu gândul și sufletul alături de familia îndoliată în aceste clipe cumplite. Dumnezeu să vă dea putere, credință și tărie pentru a trece prin această încercare de neînțeles. Întreaga zonă este în stare de șoc și împărtășește durerea acestei pierderi. Dumnezeu să-l odihnească în pace pe Adi și să aducă mângâiere celor rămași în urmă.”

O nouă tragedie care readuce în atenție siguranța rutieră

Accidentul de la Oravița se adaugă listei tot mai lungi a tragediilor rutiere în care sunt implicați motocicliști.

Ancheta va stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului, însă cazul readuce în atenție importanța respectării regulilor de circulație, a acordării priorității și a adoptării unei conduite preventive în trafic.

Pentru familia lui Adi, însă, concluziile anchetei nu vor putea schimba realitatea dureroasă: un tânăr de doar 23 de ani și-a pierdut viața mult prea devreme, lăsând în urmă o comunitate îndurerată și o familie devastată de pierdere.

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