Doliu în lumea muzicii populare! Maestrul dirijor Adrian Luca a fost găsit mort în propria casă

Este doliu în muzica populară românească. Adrian Luca s-a stins din viață la vârsta de 68 de ani. El făcea parte din ansamblul „Maria Lătărețu” din Gorj. Sursele apropiaților spun că se confrunta cu mai multe probleme de sănătate, inclusiv afecțiuni ale inimii. Anunțul că fostul violonist și dirijor a trecut la cele veșnice a fost făcut chiar de fiul său pe rețelele de socializare.

Adrian Luca, cunoscut drept violonist și dirijor în cadrul ansamblului „Maria Lătărețu” s-a stins din viață. Bărbatul a fost găsit fără suflare în propria locuință chiar de fiul său, cel care a și făcut anunțul cu privire la trecerea sa la cele veșnice. Surse apropiate familiei spun că avea mai multe probleme de sănătate, printre care afecțiuni ale inimii. Ceremonia de înmormântare va avea loc vineri, 5 iunie.

Doliu în lumea muzicii populare

O tragedie cumplită a avut loc marți, 2 iunie. Fiul maestrului dirijor Adrian Luca l-a găsit fără suflare în propria locuință. Fostul violonist și dirijor de la Ansamblul Profesionist „Maria Lătărețu” a murit la vârsta de 68 de ani. Bărbatul se confrunta de mai mulți ani cu probleme de sănătate, inclusiv afecțiuni ale inimii, care cel mai probabil i-au adus sfârșitul.

Adrian Luca a avut o carieră impresionantă, iar moștenirea artistică și activitatea dedicată formării tinerilor muzicieni va rămâne mereu în amintirea celor care l-au cunoscut. Vestea că muzicianul nu se mai află printre noi a fost făcută public chiar de fiul său prin intermediul unui mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare.

Un suflet minunat s-a ridicat la cer. Vei rămâne veșnic în sufletul nostru. Zbor lin! Drum lin către stele, Tata! Îți voi simți mereu lipsa, dar amintirea ta trăiește în mine, a fost mesajul publicat de fiul lui Adrian Luca în mediul online.

Mesaje îndurerate din partea cunoscuților lui Adrian Luca

Decesul dirijorului a lăsat un gol imens în sufletele celor care l-au cunoscut și l-au apreciat pentru cariera sa îndelungată. În urma veștii triste, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea maestrului. Trupul neînsuflețit a fost depus la Capela Cimitirului Municipal Târgu Jiu, iar ceremonia de înmormântare va avea loc vineri, 5 iunie, la ora 12:00.

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