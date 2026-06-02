Gestul făcut de soția polițistului Ciprian Verdeș, după ce fiul lor l-a înjunghiat mortal. Ți se rupe sufletul!

Momente dramatice au avut loc în Piatra-Neamț după crima care a șocat întreaga țară. Un polițist în vârstă de 50 de ani și-a pierdut viața în urma unui atac violent, iar una dintre cele mai tulburătoare imagini ale serii a fost cea în care soția victimei a ajuns lângă trupul bărbatului, la doar câteva clipe după producerea tragediei.

Incidentul s-a petrecut în apropierea locuinței familiei, după un conflict izbucnit între polițist și fiul său de 22 de ani. Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, scandalul ar fi început în apartament și ar fi continuat afară, unde situația a degenerat într-un atac extrem de violent. În doar câteva zeci de secunde, destinul unei familii s-a schimbat pentru totdeauna.

Ce făcea soția polițistului în tot acest timp

În timp ce martorii încercau să înțeleagă ce se petrece și să alerteze autoritățile, soția polițistului a coborât în stradă. Femeia a fost surprinsă într-o stare de șoc profund atunci când și-a văzut soțul întins la pământ. Potrivit celor care au asistat la scenele de după atac, aceasta s-a apropiat de victimă și a rămas lângă el în momentele în care echipajele de intervenție se îndreptau către locul tragediei.

Imaginile surprinse imediat după incident au fost descrise de martori drept sfâșietoare. Soția polițistului a îngenuncheat lângă trupul acestuia, refuzând să se îndepărteze, în timp ce în jur se adunau vecini și trecători. Pentru cei prezenți, durerea femeii a fost una dintre cele mai greu de privit secvențe ale întregii tragedii.

Martorii spun că întreaga scenă s-a desfășurat într-o atmosferă de confuzie și panică. Nimeni nu părea să realizeze pe deplin ceea ce se întâmplase cu doar câteva momente înainte. În timp ce oamenii încercau să ofere informații polițiștilor și echipajelor medicale, femeia a rămas aproape de soțul său, trăind una dintre cele mai cumplite experiențe pe care le poate îndura un om.

„Au ieşit două persoane încăierate, o persoană mai în vârstă prezenta leziuni. S-a întâmplat foarte repede, în aproximativ 45 de minute, victima striga după ajutor. ‘Ajutor, ajutor, săriţi că mă omoară!’. Încerca să se apere, îl ţinea pe agresor. Agresorul s-a îndepărtat câţiva metri, apoi s-a întors şi l-a mai înjunghiat. S-a ridicat spre noi, a spus că a vrut să îl omoare. Era cumva posedat de un demon. S-a întâmplat totul foarte repede. În 45 de secunde. Cum şi-a ridicat privirea de pe victimă agresorul şi a spus: voia să mă omoare. Şi a plecat liniştit în direcţia asta. După ce a făcut asta se vedea în privirea lui că s-a eliberat”, a povestit un martor, conform Observatornews.ro „Eram toţi cu mâinile goale, ce poţi să faci, (…) Criminalul se mai uita înapoi, spe noi, spre mama lui, cum plânge la capul tatălui”, a mai spus alt martor pentru sursa citată mai sus.

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