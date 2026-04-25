Valul de despărțiri din 2026 continuă! O influenceriță se alătură listei de persoane lăsate „pe liber”

Un nou posibil divorț agită lumea mondenă din România, după ce o cunoscută creatoare de conținut online a lăsat impresia că s-ar fi separat de partenerul ei. Reacțiile publicului au fost puternice, mai ales după ce tânăra a apărut în imagini încărcate de emoție, cu lacrimi în ochi.

Primele luni din 2026 au adus deja numeroase despărțiri în rândul vedetelor autohtone, fie prin separări asumate public, fie prin demersuri oficiale de divorț. Printre cuplurile care au trecut recent prin astfel de momente se numără Andreea Popescu și Rareș Cojoc, Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, alături de alte nume cunoscute.

Valul de despărțiri din 2026 continuă!

De această dată, atenția s-a îndreptat către Nikkie Nicole, influenceriță cu o comunitate de aproape un milion de urmăritori. Ea s-a remarcat prin videoclipurile de dans și prin faptul că a ales să își arate corpul fără filtre, asumându-și schimbările apărute după naștere.

Tânăra este mamă a trei copii, dintre care doi provin din relația cu bărbatul despre care se speculează că nu ar mai face parte din viața ei. Suspiciunile au apărut după ce Nikkie Nicole a publicat un videoclip în care vorbea despre procesul de vindecare, imaginile surprinzând-o în timp ce plângea, urmate de o secvență în care părea mai liniștită.

„Promit, femeie, că o să îți revii și o să strălucești din nou. Doar ai încredere în tine“, a transmis influencerița în clipul devenit viral.

O influenceriță se alătură listei de persoane lăsate „pe liber”

Materialul video a depășit un milion de vizualizări și a strâns zeci de mii de reacții, alături de numeroase comentarii în care urmăritorii și-au exprimat îngrijorarea. Mulți au afirmat că nu se așteptau la o eventuală despărțire, având în vedere imaginea de familie unită pe care cei doi o afișau în mediul online.

„Nu-mi vine să cred că au divorțat… O urmăresc de foarte mult timp. Se iubeau mult“, a scris un internaut. „Nici mie nu-mi vine să cred… Dar nu tot ce se vede pe TikTok este la fel și în realitate… Trist că multe cupluri de pe TikTok se despart“, a comentat altcineva. „Nu pot să cred! De ce? Erați o familie închegată, fericită, așa cât se vedea!! Asta e viața, merge mai departe!! Nikkie, tu ești o femeie puternică, acum e greu, dar trebuie să fii tare pentru copiii tăi!!! Îmbrățișări și gânduri bune”, a transmis o altă urmăritoare.

CITEŞTE ŞI: Cati, uite ce bucătar ai pierdut! Răzvan de la Insula Iubirii, lecţii de grătar în casă

Valentin Sanfira, reacție fără ocolișuri: „Cei care mă denigrează vor răspunde în instanță”