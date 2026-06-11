S-a aflat averea presupusului iubit al Simonei Halep! Cât câștigă „Regele mezelurilor”

Fosta mare jucătoare de tenis Simona Halep continuă să atragă atenția publicului și după încheierea carierei sportive. În ultimele zile, numele său a revenit în prim-plan după apariția unor imagini realizate într-una dintre cele mai exclusiviste destinații turistice din Europa. Fosta lideră mondială a fost fotografiată pe insula grecească Mykonos în compania omului de afaceri Dorin Mateiu, un nume cunoscut în mediul de business din România.

Apariția celor doi în aceeași locație a alimentat din nou speculațiile privind existența unei relații apropiate între ei, nu doar simpli amici. Nu este prima dată când Simona Halep și afaceristul sunt văzuți împreună, iar prezența lor în repetate rânduri în contexte similare a stârnit interesul publicului.

Cât câștigă „Regele mezelurilor”

Mykonos este una dintre cele mai apreciate destinații de vacanță din bazinul mediteranean, fiind frecventată anual de numeroase vedete internaționale, oameni de afaceri și personalități din lumea sportului. Insula este recunoscută pentru plajele sale spectaculoase, hotelurile exclusiviste și atmosfera selectă, devenind de-a lungul timpului un simbol al vacanțelor de lux.

CANCAN i-a surprins pe cei doi într-o vacanță nu oricum, ci pe lux. (VEZI AICI IMAGINI) Probabil Simona Halep a vrut să își petreacă câteva zile departe de România, doar ea și partenerul său.

Dorin Mateiu și-a construit reputația în sectorul procesării cărnii și al produselor alimentare, dezvoltând în ultimele două decenii un business de amploare. Activitatea sa economică s-a extins treptat și în alte domenii, inclusiv în zona investițiilor imobiliare, ceea ce i-a consolidat poziția în clasamentele celor mai prosperi oameni de afaceri din țară.

Potrivit estimărilor publicate de-a lungul anilor în diferite topuri economice, averea lui Dorin Mateiu este evaluată la aproximativ 70 de milioane de euro. Această valoare îl plasează printre cei mai importanți antreprenori români, afacerile sale generând anual cifre semnificative în industria alimentară.

Compania pe care o controlează și-a început activitatea la începutul anilor 2000 și a cunoscut o dezvoltare constantă. De-a lungul timpului, firma a reușit să își extindă rețeaua de distribuție la nivel național și să își diversifice portofoliul de produse. Totodată, afacerea a devenit un important angajator în regiunea în care operează, numărul salariaților depășind o mie de persoane.

În paralel cu activitatea din sectorul alimentar, omul de afaceri și-a orientat investițiile și către piața imobiliară, un domeniu care a cunoscut o dezvoltare accelerată în ultimii ani. Diversificarea surselor de venit a contribuit la consolidarea poziției sale financiare și la creșterea valorii patrimoniului pe care îl deține.

SIMONA HALEP ȘI „REGELE MEZELURILOR”, ESCAPADĂ ROMANTICĂ LA MYKONOS. FOSTA CAMPIOANĂ ȘI MILIONARUL NU SE MAI ASCUND! NU LE STĂ RĂU DELOC!