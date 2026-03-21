Simona Halep a răbufnit. Prima reacție după ce a fost surprinsă alături de Dorin Mateiu, „regele mezelurilor"

De: Irina Vlad 21/03/2026 | 11:55
Simona Halep a divorțat în septembrie 2022. De atunci și până în prezent, sportiva a fost „ținta” mai multor bârfe și speculații privind viața sa sentimentală. Fostul lider WTA a pus punctul pe „i” și a ieșit la „contraatac”. Acestea sunt primele declarații făcute după ce CANCAN.RO a surprins-o alături de presupusul iubit, milionarul Dorin Mateiu. 

Povestea de dragoste dintre Simona Halep și Toni Iuruc a durat mai puțin de un an. Cei doi s-au căsătorit în toamna anului 2021, iar după 8 luni au divorțat, cu două luni înainte de cununia religioasă programată.

De atunci și până în prezent, viața Simonei Halep a intrat sub lupa cârcotașilor. Sportiva nu și-a refăcut oficial viața sentimentală, însă în jurul ei au roit suficienți pretendenți cât să apară zvonuri și speculații privind o nouă idilă.

Simona Halep, prima reacție după ce a fost surprinsă alături de Dorin Mateiu

În ultima perioadă, în prim plan este afaceristul milionar Dorin Mateiu (57 de ani), despre care se crede că ar fi noul iubit al Simonei Halep – după cum tot CANCAN a relatat AICI). Cei doi au fost surprinși împreună, însă niciunul dintre ei nu a confirmat oficial relația. Apropierea dintre sportivă și cel supranumit regele mezelurilor a devenit tot mai evidentă pe măsură ce timpul a trecut.

După ce s-a ferit să ofere declarații publice, Simona Halep a oferit o primă reacție. Scurtă și la obiect, sportiva a folosit un citat simplu, dar plin de înțeles, suficient cât să lase loc de interpretări, dar și să le închidă gura celor care fac presupuneri despre viața ei personală: „Există oameni care trăiesc din poveștile altora”.

Simona Halep a spus adio tenisului

La începutul anului 2025, Simona Halep și-a anunțat retragerea din tenis. Sportiva își dorește să revină la o viață „normală”, fără program strict, fără responsabilități, iar în viitorul apropiat să devină mamă – vezi AICI detalii.

„Îmi doresc să fiu o mamă. O mamă bună, ca mama mea. Îmi doresc să am copii, când va fi norocul. Dar îmi doresc să fiu normală. Pentru că 30 de ani ăștia, de când joc, am fost o sportivă de performanță, n-am fost un om normal. Și acum a venit momentul să descoperim și alte lucruri… Nu mai vreau responsabilitate, nu mai vreau planuri, nu mai vreau program strict. Vreau să mă duc să joc golf, ăsta e obiectivul meu, să învăț să joc”, a spus Halep, vizibil emoționată.

