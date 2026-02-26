Milionarul lui Halep, la un pas să pună mâna pe o ”comoară” de 4,5 mil €. Tun financiar uriaș!

Afaceristul Dorin Mateiu, despre care s-a spus că ar fi iubitul Simonei Halep, este la un pas să dea lovitura și să pună mâna pe aproape 5 milioane de euro de la stat! După 14 ani în care s-a judecat un dosar de despăgubiri, și autoritățile care au încercat să-i încurce calculele cu piedici legale și discuții despre plafonări, instanța a formulat o decizie-bombă!

Dorin Mateiu și-a construit o reputație de milionar abil în afaceri și o demonstrează din nou printr-un ”tun” financiar colosal pe care îl pregătește, bani proveniți de pe urma unor imobile istorice care au aparținut Baronului Francisc Neuman de Vegvar, descendent al „Fraților Neuman“, pionieri ai industriei arădene.

Este vorba despre 40 de apartemante evaluate la circa 4,5 milioane de euro. Dorin Mateiu a achiziționat drepturile litigioase asupra lor și a cerut statului român să emită decizia de compensare pentru ele și terenul aferent.

Mateiu a cerut despăgubiri statului român în urmă cu 14 ani, iar instanța a decis abia acum că dosarul trebuie soluționat imediat, deși Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI) făcuse, inițial, apel.

Documentele sunt clare: „Având în vedere că, până la data formulării cererii, dosarul nr. 44022/CC nu a fost soluționat și au trecut aproximativ 14 ani de la emiterea dispozițiilor inițiale, am solicitat admiterea acțiunii și obligarea pârâtelor la soluționarea dosarului, în sensul validării Dispoziției privind propunerea de acordare a despăgubirilor și emiterii Deciziei de compensare pentru apartamentele nr. 1-4,9,10,13-16,18,21,22,24-26,28,31-33,35,36.”

Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI) a încercat să-l deturneze de la obținerea despăgubirilor, invocând contestații legale și vid legislativ. Autoritatea a pus la îndoială inclusiv suma și a încercat să limiteze drepturile sale, invocând modificări legislative și neconstituționalitatea unor articole din Legea nr. 165/2013.

Contestația CNCI a fost refuzată astfel:

”Criticile apelantei referitoare la aplicarea art. 24 alin. 2 din Legea nr. 165/2013 vizează aspecte ce ţin de cuantumul punctelor stabilite prin decizia de compensare, respectiv modul de calcul al despăgubirilor şi eventuala lor plafonare, aspecte pe care instanţa nu era ţinută să le analizeze în acest stadiu procesual. Obiectul judecăţii l-a constituit strict verificarea respectării termenelor legale pentru soluţionarea cererii, fără a se antama fondul dosarului administrativ. În consecinţă, susţinerile privind cesiunile succesive şi limitele aplicabile cesionarilor sunt irelevante pentru soluţia pronunţată”.

Dosarul de milioane a lui Mateiu nu mai poate fi amânat!

Și nu doar că instanța a obligat CNCI ca să îi rezolve dosarul lui Mateiu, ci a impus inclusiv o limită de timp: 2 luni!

”…potrivit art.21 alin. (8) din lege, ulterior verificării şi evaluării, la propunerea Secretariatului Comisiei Naţionale, ####### Naţională validează sau invalidează decizia entităţii învestite de lege şi, după caz, aprobă punctajul stabilit potrivit alin. (7) și numai în cazul validării deciziei entităţii învestite de lege, ####### Naţională emite decizia de compensare prin puncte a imobilului preluat în mod abuziv, iar în speță, prin sentința apelată fost obligată pârâta ####### Naţională pentru Compensarea Imobilelor ca în termen de 2 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii să emită decizia de soluţionare a dosarului de despăgubiri nr. nr. 44022/CC și nu la emiterea deciziei de compensare prin puncte, decizia de validare sau de invalidare, după caz, urmând a fi supusă subsecvent, în funcție de interesul reclamantului, contestației prevăzute de art.35 alin.1 din lege.

Important de precizat, poate, este și că Dorin Mateiu are în anturajul lui și alți parteneri influenți, specialiști în astfel de spețe, printre care și Gheorghe Stelian, cunoscut drept „Stelu de la ANRP“.

Acesta este deja celebru pentru despăgubirile uriașe pe care le-a primit de la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor: 150 de milioane de euro, una dintre cele mai mari sume acordate vreodată de statul român!

