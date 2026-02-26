Acasă » Exclusiv » Milionarul lui Halep, la un pas să pună mâna pe o ”comoară” de 4,5 mil €. Tun financiar uriaș!

Milionarul lui Halep, la un pas să pună mâna pe o ”comoară” de 4,5 mil €. Tun financiar uriaș!

De: Keva Iosif 26/02/2026 | 22:00
Milionarul lui Halep, la un pas să pună mâna pe o ”comoară” de 4,5 mil €. Tun financiar uriaș!
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Afaceristul Dorin Mateiu, despre care s-a spus că ar fi iubitul Simonei Halep, este la un pas să dea lovitura și să pună mâna pe aproape 5 milioane de euro de la stat! După 14 ani în care s-a judecat un dosar de despăgubiri, și autoritățile care au încercat să-i încurce calculele cu piedici legale și discuții despre plafonări, instanța a formulat o decizie-bombă! 

Dorin Mateiu și-a construit o reputație de milionar abil în afaceri și o demonstrează din nou printr-un ”tun” financiar colosal pe care îl pregătește, bani proveniți de pe urma unor imobile istorice care au aparținut Baronului Francisc Neuman de Vegvar, descendent al „Fraților Neuman“, pionieri ai industriei arădene.

Este vorba despre 40 de apartemante evaluate la circa 4,5 milioane de euro. Dorin Mateiu a achiziționat drepturile litigioase asupra lor și a cerut statului român să emită decizia de compensare pentru ele și terenul aferent.

Mateiu a cerut despăgubiri statului român în urmă cu 14 ani, iar instanța a decis abia acum că dosarul trebuie soluționat imediat, deși Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI) făcuse, inițial, apel.

Documentele sunt clare: „Având în vedere că, până la data formulării cererii, dosarul nr. 44022/CC nu a fost soluționat și au trecut aproximativ 14 ani de la emiterea dispozițiilor inițiale, am solicitat admiterea acțiunii și obligarea pârâtelor la soluționarea dosarului, în sensul validării Dispoziției privind propunerea de acordare a despăgubirilor și emiterii Deciziei de compensare pentru apartamentele nr. 1-4,9,10,13-16,18,21,22,24-26,28,31-33,35,36.”

Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI)  a încercat să-l deturneze de la obținerea despăgubirilor, invocând contestații legale și vid legislativ. Autoritatea a pus la îndoială inclusiv suma și a încercat să limiteze drepturile sale, invocând modificări legislative și neconstituționalitatea unor articole din Legea nr. 165/2013.

Contestația CNCI a fost refuzată astfel:

”Criticile apelantei referitoare la aplicarea art. 24 alin. 2 din Legea nr. 165/2013 vizează aspecte ce ţin de cuantumul punctelor stabilite prin decizia de compensare, respectiv modul de calcul al despăgubirilor şi eventuala lor plafonare, aspecte pe care instanţa nu era ţinută să le analizeze în acest stadiu procesual. Obiectul judecăţii l-a constituit strict verificarea respectării termenelor legale pentru soluţionarea cererii, fără a se antama fondul dosarului administrativ. În consecinţă, susţinerile privind cesiunile succesive şi limitele aplicabile cesionarilor sunt irelevante pentru soluţia pronunţată”.

Dosarul de milioane a lui Mateiu nu mai poate fi amânat!

Și nu doar că instanța a obligat CNCI ca să îi rezolve dosarul  lui Mateiu, ci a impus inclusiv o limită de timp: 2 luni!

”…potrivit art.21 alin. (8) din lege, ulterior verificării şi evaluării, la propunerea Secretariatului Comisiei Naţionale, ####### Naţională validează sau invalidează decizia entităţii învestite de lege şi, după caz, aprobă punctajul stabilit potrivit alin. (7) și numai în cazul validării deciziei entităţii învestite de lege, ####### Naţională emite decizia de compensare prin puncte a imobilului preluat în mod abuziv, iar în speță, prin sentința apelată fost obligată pârâta ####### Naţională pentru Compensarea Imobilelor ca în termen de 2 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii să emită decizia de soluţionare a dosarului de despăgubiri nr. nr. 44022/CC și nu la emiterea deciziei de compensare prin puncte, decizia de validare sau de invalidare, după caz, urmând a fi supusă subsecvent, în funcție de interesul reclamantului, contestației prevăzute de art.35 alin.1 din lege.

Important de precizat, poate, este și că Dorin Mateiu are în anturajul lui și alți parteneri influenți, specialiști în astfel de spețe, printre care și Gheorghe Stelian, cunoscut drept „Stelu de la ANRP“.

CANCAN l-a surprins pe Dorin Mateiu, încă din 2014, alături de Gheorghe Stelian, zis ”Stelu”

Acesta este deja celebru pentru despăgubirile uriașe pe care le-a primit de la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor: 150 de milioane de euro, una dintre cele mai mari sume acordate vreodată de statul român!

NU RATA: Simona trece în avantaj! Halep își consolidează relația cu iubitul neoficial (57 de ani): Luciana este… OUT!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Survivor se ”detonează” după eliminarea lui! Fostul concurent de la Antena 1 povestește cum i-au influențat conflictele performanța
Exclusiv
Survivor se ”detonează” după eliminarea lui! Fostul concurent de la Antena 1 povestește cum i-au influențat conflictele performanța
Ce nu face un iubit dedicat! Tonghi a transformat BMW-ul pastelat al Alexiei Eram în utilitară
Exclusiv
Ce nu face un iubit dedicat! Tonghi a transformat BMW-ul pastelat al Alexiei Eram în utilitară
Racheta secretă rusă care a dinamitat acordul nuclear cu SUA
Mediafax
Racheta secretă rusă care a dinamitat acordul nuclear cu SUA
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința de guvern cu concedierea bugetarilor: „Nu văd niciun fel de problemă pe tema asta”
Gandul.ro
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Putin și-a vândut palatul de la Marea Neagră, la prețul unei mașini vechi. Oliharhul rus care a pus mâna pe proprietatea fabuloasă
Adevarul
Putin și-a vândut palatul de la Marea Neagră, la prețul unei mașini vechi....
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
Digi24
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club...
Teama de îmbătrânire ar putea accelera procesul biologic al înaintării în vârstă, arată un studiu
Mediafax
Teama de îmbătrânire ar putea accelera procesul biologic al înaintării în vârstă, arată...
Parteneri
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au...
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Click.ro
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Digi 24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după...
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la...
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Promotor.ro
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
go4it.ro
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Go4Games
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința de guvern cu concedierea bugetarilor: „Nu văd niciun fel de problemă pe tema asta”
Gandul.ro
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alex Bodi îi dă replica lui Beinur. Musculosul dezvăluie motivul real al divergențelor: ”N-am cum ...
Alex Bodi îi dă replica lui Beinur. Musculosul dezvăluie motivul real al divergențelor: ”N-am cum să-mi cer scuze”
Cristiano Ronaldo e patron de club! A dat lovitura la finalul carierei de fotbalist
Cristiano Ronaldo e patron de club! A dat lovitura la finalul carierei de fotbalist
Motivul real pentru care Florin Salam nu a acceptat ca Betty să cânte la evenimente: ”Eu știu ce ...
Motivul real pentru care Florin Salam nu a acceptat ca Betty să cânte la evenimente: ”Eu știu ce am pățit!”
Alex Bodi, reacție tăioasă după sentința lui Dorian Popa: ”Doamne ferește să mai gafeze încă ...
Alex Bodi, reacție tăioasă după sentința lui Dorian Popa: ”Doamne ferește să mai gafeze încă o dată!”
Christina Applegate, o copilărie marcată de abuzuri: ”M-am simțit rău, speriată și tristă”
Christina Applegate, o copilărie marcată de abuzuri: ”M-am simțit rău, speriată și tristă”
Survivor se ”detonează” după eliminarea lui! Fostul concurent de la Antena 1 povestește cum i-au ...
Survivor se ”detonează” după eliminarea lui! Fostul concurent de la Antena 1 povestește cum i-au influențat conflictele performanța
Vezi toate știrile
×