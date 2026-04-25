Valentin Sanfira, reacție fără ocolișuri: „Cei care mă denigrează vor răspunde în instanță”

De: David Ioan 25/04/2026 | 11:01
Valentin Sanfira a stârnit reacții puternice în mediul online după ce a publicat pe Facebook un mesaj dur, în care își exprimă nemulțumirea față de cei care, în opinia lui, îi invadează viața personală și îi denigrează numele.

Postarea artistului a devenit rapid subiect de discuție, fiind distribuită intens și comentată atât de fani, cât și de persoane din afara comunității sale. Tonul ferm al mesajului arată că Sanfira a ajuns la limita răbdării în fața zvonurilor și atacurilor care circulă în spațiul public, iar reacția lui marchează o delimitare clară față de cei pe care îi consideră rău-intenționați.

Artistul a transmis că nu mai tolerează comportamentele pe care le numește „mocirlă” și că nu dorește să fie asociat cu persoane care, în opinia lui, își ocupă timpul vorbind despre alții în loc să își construiască propriile realizări.

„Cei care aleg să trăiască în mocirlă să rămână acolo. Nu mai confundați circul cu oamenii fără valoare care își ocupă timpul vorbind despre alții, pentru că despre ei nu au nimic de spus. La circ există muncă, disciplină și respect — lucruri pe care unii nu le vor înțelege niciodată”, a scris Sanfira, subliniind diferența dintre munca reală și scandalul gratuit.

Mesajul său a fost interpretat ca o reacție directă la zvonuri recente, deși artistul nu a menționat nume sau situații concrete.

În aceeași postare, cântărețul a atras atenția că viața sa personală nu este un subiect deschis pentru bârfă și că orice tentativă de denigrare va avea consecințe.

„Viața mea personală nu este subiect de bârfă! Orice tentativă de denigrare va avea consecințe. Cei care continuă vor răspunde în instanță și vor plăti pentru afirmațiile făcute.” Declarația sugerează că Sanfira este pregătit să ia măsuri legale împotriva celor care îi afectează imaginea, un semnal clar că nu mai acceptă atacurile din mediul online.

Artistul a încheiat mesajul într-o notă categorică, afirmând că nu va mai reveni asupra acestui subiect și că cei care nu se regăsesc în ceea ce face ar trebui pur și simplu să își vadă de drum.

„Consider acesta ultimul mesaj pe acest subiect. Dacă nu vă regăsiți în ceea ce fac, treceți mai departe.”

