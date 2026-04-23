Ce mesaj a primit Valentin Sanfira weekend-ul trecut, de la tânăra din imagine, după ce a cântat la botezul fiicei ei: „Ai transformat o seară importantă într-o…”

Valentin Sanfira a divorțat de soția sa, Codruța Filip, dar asta nu îl împiedică să își onoreze evenimentele. Weekend-ul trecut, acesta a încântat invitații unui botez, iar mama micuței creștinate i-a trimis un mesaj neașteptat.

Valentin Sanfira este unul dintre cei mai apreciați interpreți de muzică de petrecere. El merge la petreceri private precum nunți și botezuri, dar și la evenimente publice. Cântărețul are un repertoriu impresionant și bucură fiecare invitat prin atmosfera pe care o creează. Cu toate că a divorțat recent, artistul își face în continuare datoria și ajunge la fiecare concert. Chiar weekend-ul trecut a fost prezent la unul, iar ce a urmat este incredibil. Femeia care l-a chemat pe Sanfira a rămas uimită de prestație și i-a transmis un mesaj imediat după încheierea botezului. În plus, el a publicat mesajul pe rețelele de socializare.

Ce mesaj a primit Valentin Sanfira de la tânăra din imagine

Cântărețul traversează o perioadă grea din viața sa. Acesta s-a separat de partenera lui, Codruța, însă nu au fost oferite prea multe detalii despre motivul separării. Totuși, el este profesionalist și își continuă activitatea muzicală. Valentin Sanfira a fost prezent weekend-ul trecut la un eveniment privat, mai exact la un botez, acolo unde a făcut o atmosferă pe cinste. Știm acest lucru, pentru că nu cu mult timp în urmă a făcut o postare pe pagina sa de Facebook, în care relata mesajul pe care l-a primit de la tânăra care l-a chemat să cânte. În imagine apar cei doi și soțul femeii, iar ceea ce i-a spus artistului după încheierea petrecerii este că îi mulțumește pentru momentul artistic și că a transformat seara importantă într-o amintire de neuitat.

După evenimente primesc mesaje care îmi bucură sufletul.😇 „Valentin, îți mulțumim din toată inima pentru felul în care ai făcut botezul fetiței noastre să prindă viață. Ai cântat cu suflet, cu pasiune și cu o energie care a ajuns la fiecare om din sală. Pentru noi a fost un moment cu adevărat special, mai ales când ai cântat melodia preferată a soțului meu, „ Din copilul de la țară” — o piesă care îi poartă amintiri din copilărie și care, prin vocea ta, a sunat mai emoționant ca oricând.

Ai transformat o seară importantă într-o amintire care ne va rămâne în suflet. Îți suntem profund recunoscători pentru tot ce ai dăruit.

Să ne întalnim cu drag si la alte evenimente!❤️ Iți multumim!🫶🏻

Mara, Alina si Dan!! Vom reveni cu pozele profesionale către tine cand vom intra in posesia lor!🤗”, arată postarea publicată de Valentin Sanfira.

