Câți lei a plătit un client Uber, pentru o cursă de 1 oră și 23 de minute, din București la aeroportul Otopeni

De: Denisa Crăciun 23/04/2026 | 08:11
Aplicațiile de tip ridesharing precum Uber și Bolt sunt folosite de din ce în ce mai mulți români. Cu toate acestea, șoferii sunt mai nemulțumiți ca niciodată și asta pentru că sumele încasate sunt considerate prea mici. Pe de altă parte, clienții sunt de altă părere. 

Uber este la mare căutare. Oamenii care au permis de conducere aleg să devină șoferi pentru a câștiga bani în plus față de veniturile principale. Totuși, în ultimul timp, au devenit din ce în ce mai nemulțumiți. De pildă, un client pentru o cursă de 1 oră și 23 de minute, din București la aeroportul Otopeni a trebuit să plătească 63,15 lei. Acest lucru l-a șocat pe șofer și a făcut o postare incredibilă pe un grup de Facebook dedicat platformelor de ridesharing.

Cât a plătit un client Uber și de ce a fost nemulțumit șoferul

O postare pe rețelele de socializare a stârnit un val de reacții uriaș. Un șofer Uber a postat tariful pe care l-a încasat de la un pasager și ce s-a întâmplat, de fapt. El a explicat că ruta pe care o avea era București-aeroport Otopeni și a condus pe A0. Acesta a făcut nici mai mult, nici mai puțin de 36 km, pe care i-a parcurs în 1 oră și 23 de minute. De asemenea, a povestit că pasagerul i-a sugerat un alt traseu pentru a ajunge la destinația finală, iar asta ar fi trebuit să schimbe și tariful inițial de 63,15 lei. Acesta a contactat compania Uber prin intermediul aplicației și le-a spus că timpul real apare, însă nu și km parcurși. Răspunsul lor a fost unul neașteptat și anume că nu pot face nimic pentru ajustarea costului, deoarece au analizat și cursa nu era eligibilă pentru această măsură.

Am mers pe A0 și am făcut mai exact 36 km în aproximativ 1 oră și 26 de minute. Îmi arată timpul real, dar la km nu. Am explicat echipei de suport de la uber ce s-a întâmplat și aceștia au închis cazul exact cum ei au vrut. Pot spune doar spor tuturor ce mai prestează servicii de ride sharing
De astăzi conturile mele au fost șterse, a scris șoferul.

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar oamenii sunt de părere că șoferul avea dreptate.

Trebuia să îl pui să pună oprire și se recalcula fără probleme; Din păcate aici e vina noastră că acceptăm și a aplicației că nu le pasă, eu de aseară m-am învățat minte, nu mai deviez nici 50m de la traseu că vrea el, sunt doar câteva dintre comentarii.

