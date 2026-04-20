Câți bani a primit un șofer Bolt, pentru o cursă din București până în satul Săbăreni din județul Giurgiu

De: Denisa Crăciun 20/04/2026 | 16:25
Aplicațiile de ridesharing precum Bolt și Uber sunt din ce în ce mai folosite în țara noastră. Prețurile în schimb, șochează pe toată lumea, de la clienți și până la șoferi. Clienții sunt nemulțumiți de faptul că trebuie să plătească prea mult, iar șoferii că primesc prea puțin.

O nouă postare în ceea ce privește platformele de tip Bolt a uimit o mulțime de oameni. Un șofer a acceptat o cursă din București până în satul Săbăreni din județul Giurgiu, iar suma pe care a primit-o la final l-a nemulțumit pe bărbat. Acesta a publicat postarea pe un grup dedicat șoferilor și clienților care folosesc aceste aplicații și a stârnit imediat reacții.

Câți bani a primit șoferul Bolt

Conducătorul auto a rămas surprins după ce a acceptat o cursă. Clientul a fost preluat dintr-un cartier din București și trebuia să ajungă în satul Săbăreni din județul Giurgiu. Distanța a fost de 22,73 km și a fost parcursă în nu mai mult, nici mai puțin de 38 de minute. Pentru cursă, clientul a fost nevoit să scoată din buzunar 38,36 de lei. Cu toate acestea, șoferul a primit 52,94 de lei bani cash, adică mai mult decât ar fi trebuit să încaseze. Chiar și așa, el a fost uimit și dezamăgit de suma cu care a plecat acasă. Din acest motiv, el și-a exprimat nemulțumirea pe un grup de Facebook, dedicat acestor platforme de ridesharing.

Internauții au reacționat imediat, iar unii sunt de părere că șoferul are dreptate să fie supărat, în timp ce alții consideră că prețul este unul corect.

Și ce? Nu-i bine? Dacă nu, întoarceți-vă la ce faceți înainte de a vă apuca de taxi. Ce? Nu făceați nimic? Stăteai acasă?; Nu pot să înțeleg de ce ai acceptat. Mie când îmi vine o cursă la Uber, imediat fac un calcul în cap, câți lei pe kilometru îmi iese, dacă nu am cel puțin 2.4 lei pe kilometru, atunci refuz; De curiozitate, tu nu ai văzut unde trebuie să mergi când ai acceptat cursa? Săbăreni nu este în București…; Un preț corect. Aproape 2ron/km rămași la tine. 60/oră e un salariu foarte bun având în vedere că nu plătești taxe ca un angajat normal, sunt doar câteva dintre comentariile oamenilor.

