Un tânăr a comandat o mașină Bolt din București, în Mamaia. Cât a plătit pentru cursa de 2 ore și jumătate

Aplicațiile de ride sharing au devenit extrem de populare, mai ales în orașele mari, unde sunt folosite zilnic pentru drumuri rapide și comode. Fie că e vorba de mers la muncă, la cumpărături sau în oraș, mulți români aleg astfel de servicii pentru că sunt la îndemână și ușor de folosit. Totuși, foarte puțini se gândesc să le folosească pentru distanțe mari, de peste 200 de kilometri, iar când o fac, costul unei astfel de curse poate ajunge surprinzător de ridicat.

Un român a avut parte de o experiență destul de neașteptată după ce a comandat o cursă Bolt din București până în Mamaia. Plecarea a fost din zona Piața Crângași, iar destinația, stațiunea prefeară de la mare. Totul părea simplu la început, dar prețul final i-a atras imediat atenția.

Pentru această cursă lungă, tariful afișat a fost de 1.013,6 lei. Totuși, datorită unei reduceri aplicate în aplicație, suma finală plătită a ajuns la 983,6 lei. Chiar și cu discountul inclus, costul rămâne unul destul de mare pentru o singură călătorie, apropiindu-se de 1.000 de lei.

Practic, vorbim despre o distanță de peste 200 de kilometri, ceea ce explică într-o oarecare măsură suma ridicată. În mod normal, mulți ar alege trenul sau chiar mașina personală pentru un astfel de drum, opțiuni considerabil mai ieftine. Cu toate astea, confortul și comoditatea oferite de o cursă directă, fără opriri și fără grija bagajelor, pot fi un avantaj important pentru unii.

Deși aplicațiile precum Bolt sunt excelente pentru deplasări rapide în oraș, pentru drumuri de acest tip merită comparate mai multe variante înainte de a lua o decizie pentru bugetul personal.

