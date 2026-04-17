Angajații din România care vor lucra doar 4 zile pe săptămână de la birou. Decizie de ultimă oră

O companie importantă din România se pregătește să implementeze un program de lucru de patru zile pe săptămână, în locul celui clasic de cinci zile. Deși, la prima vedere, această schimbare ar putea părea un avantaj pentru angajați, realitatea este diferită: reducerea timpului de lucru vine la pachet și cu diminuarea salariilor.

Este vorba despre Societatea de Transport București, care se confruntă cu dificultăți financiare majore, acumulând datorii de aproximativ 1,6 miliarde de lei. În acest context, conducerea a fost nevoită să adopte un plan de redresare care presupune reducerea cheltuielilor pe mai multe paliere.

Schimbări pentru angajații STB

Una dintre principalele măsuri vizează angajații din zona administrativă, care vor lucra mai puține zile pe săptămână. Concret, programul acestora va fi redus la patru zile, însă veniturile vor fi ajustate proporțional, ceea ce înseamnă salarii mai mici. Chiar dacă timpul liber suplimentar ar putea fi considerat un beneficiu, pentru mulți angajați impactul financiar cântărește mai mult.

Planul de reorganizare nu se oprește aici. Conducerea companiei intenționează să reducă semnificativ numărul funcțiilor de conducere. Astfel, posturile de șefi ar urma să fie diminuate cu cel puțin 30%, iar pozițiile de director chiar cu până la jumătate. Această restructurare are ca scop eficientizarea activității și reducerea costurilor administrative.

În plus, s-a decis și înghețarea angajărilor pentru o perioadă nedeterminată, o măsură menită să limiteze cheltuielile suplimentare. Toate aceste decizii reflectă presiunea financiară sub care operează compania și nevoia urgentă de stabilizare economică.

„Măsurile propuse urmăresc reducerea cheltuielilor, creșterea veniturilor și consolidarea sustenabilității financiare, fără întreruperea serviciului public de transport. STB se confruntă cu un deficit de lichidități, cu obligații fiscale foarte mari, de 1,6 miliarde de lei, care pun presiune pe bugetul local. Implementarea lor va fi realizată cu consultarea partenerilor sociali și cu respectarea cadrului legal. Situația companiei nu este una ușoară. În ultimele luni am lucrat intens, am analizat mii de variante și am purtat numeroase discuții pentru a identifica soluții complementare care să repună societatea pe picioare și să protejeze pe termen lung locurile de muncă. Responsabilitatea noastră este să păstrăm transportul public funcțional și accesibil, iar acest plan urmărește stabilizarea companiei și crearea unei baze sustenabile pentru viitor. Ne dorim ca toți colegii care își asumă direcția de modernizare și eficientizare a companiei să se regăsească în acest parcurs și să construim împreună viitorul STB”, a declarat Andrei Dinculescu-Bighea, directorul general al STB.

