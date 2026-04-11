Meseria plătită cu 2.300 de euro pe lună de care oamenii fug. „Este foarte greu să găsim personal”

Într-un paradox tot mai evident pe piața muncii din Turcia, crescătorii de animale din regiunea Patnos se confruntă cu o problemă majoră: nu reușesc să găsească angajați, deși oferă salarii considerabile, care ajung până la 120.000 de lire turcești (2.300 de euro, n. red.).

Situația este resimțită în special în sectorul creșterii animalelor, unde cererea de ciobani și muncitori calificați a crescut odată cu apropierea sezonului de pășunat. Cu toate acestea, oferta de forță de muncă este în scădere, iar fermierii susțin că tinerii evită din ce în ce mai mult acest tip de activitate, scrie presa turcă.

De ce fug tinerii de această meserie

principalele motive invocate sunt condițiile dificile de muncă și stilul de viață asociat acestui domeniu. Activitatea implică perioade lungi petrecute în zone izolate, pe pășuni, departe de confortul urban, ceea ce o face neatractivă pentru noile generații. În plus, munca este percepută ca fiind solicitantă fizic și lipsită de stabilitate sau oportunități de dezvoltare profesională.

Crescătorii de animale atrag atenția că, în trecut, aceste locuri de muncă erau ocupate în mod natural de tineri din mediul rural, însă schimbările sociale și economice au modificat radical preferințele acestora. Migrația către orașe, accesul mai mare la educație și dorința de locuri de muncă mai confortabile au contribuit la scăderea interesului pentru meserii tradiționale.

În acest context, fermierii avertizează că lipsa forței de muncă ar putea avea consecințe serioase asupra producției agricole și asupra întregului sector zootehnic. Fără personal suficient, gestionarea turmelor devine dificilă, iar costurile de operare cresc, punând presiune suplimentară pe producători.

