Meseria plătită cu 2.300 de euro pe lună de care oamenii fug. „Este foarte greu să găsim personal"

Meseria plătită cu 2.300 de euro pe lună de care oamenii fug. „Este foarte greu să găsim personal”

De: Daniel Matei 11/04/2026 | 22:50
Meseria plătită cu 2.300 de euro pe lună de care oamenii fug. „Este foarte greu să găsim personal”
Sursa foto: Shutterstock

Într-un paradox tot mai evident pe piața muncii din Turcia, crescătorii de animale din regiunea Patnos se confruntă cu o problemă majoră: nu reușesc să găsească angajați, deși oferă salarii considerabile, care ajung până la 120.000 de lire turcești (2.300 de euro, n. red.).

Situația este resimțită în special în sectorul creșterii animalelor, unde cererea de ciobani și muncitori calificați a crescut odată cu apropierea sezonului de pășunat. Cu toate acestea, oferta de forță de muncă este în scădere, iar fermierii susțin că tinerii evită din ce în ce mai mult acest tip de activitate, scrie presa turcă.

De ce fug tinerii de această meserie

principalele motive invocate sunt condițiile dificile de muncă și stilul de viață asociat acestui domeniu. Activitatea implică perioade lungi petrecute în zone izolate, pe pășuni, departe de confortul urban, ceea ce o face neatractivă pentru noile generații. În plus, munca este percepută ca fiind solicitantă fizic și lipsită de stabilitate sau oportunități de dezvoltare profesională.

Crescătorii de animale atrag atenția că, în trecut, aceste locuri de muncă erau ocupate în mod natural de tineri din mediul rural, însă schimbările sociale și economice au modificat radical preferințele acestora. Migrația către orașe, accesul mai mare la educație și dorința de locuri de muncă mai confortabile au contribuit la scăderea interesului pentru meserii tradiționale.

În acest context, fermierii avertizează că lipsa forței de muncă ar putea avea consecințe serioase asupra producției agricole și asupra întregului sector zootehnic. Fără personal suficient, gestionarea turmelor devine dificilă, iar costurile de operare cresc, punând presiune suplimentară pe producători.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Regreți adresa de Gmail? Google introduce, în sfârșit, opțiunea mult așteptată
Știri
Regreți adresa de Gmail? Google introduce, în sfârșit, opțiunea mult așteptată
Putin anunță armistițiu de Paște în Ucraina: încetare a focului pentru 32 de ore într-un conflict fără final clar
Știri
Putin anunță armistițiu de Paște în Ucraina: încetare a focului pentru 32 de ore într-un conflict fără final…
Cine este Péter Magyar, omul ce l-ar putea îndepărta pe Orban de la putere și ar putea așeza Ungaria pe un traseu mai pro-european
Mediafax
Cine este Péter Magyar, omul ce l-ar putea îndepărta pe Orban de la...
Momentul în care Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim
Gandul.ro
Momentul în care Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim
Chipul lui Mircea Lucescu, desfigurat pe tabela de la Arena Națională la FCSB - Oțelul. Rușine pentru primăria lui Ciucu
Prosport.ro
Chipul lui Mircea Lucescu, desfigurat pe tabela de la Arena Națională la FCSB...
Care este „cea mai plictisitoare țară” din Europa, potrivit turiștilor. „Nu e nimic în neregulă cu ea, dar nici nu are ceva special”
Adevarul
Care este „cea mai plictisitoare țară” din Europa, potrivit turiștilor. „Nu e nimic...
VIDEO Mojtaba Khamenei, desfigurat în război, este încă sub tratament pentru rănile grave suferite, afirmă surse din cercul său
Digi24
VIDEO Mojtaba Khamenei, desfigurat în război, este încă sub tratament pentru rănile grave...
Mesaje de Paște 2026. Cele mai frumoase urări și felicitări pe care le poți trimite celor dragi
Mediafax
Mesaje de Paște 2026. Cele mai frumoase urări și felicitări pe care le...
Parteneri
Cum a slăbit Oana Roman fără diete drastice. Secretul vedetei pentru o transformare de invidiat! Arată complet diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Oana Roman fără diete drastice. Secretul vedetei pentru o transformare de invidiat!...
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ce amintiri lasă Paștele în sufletul vedetelor? Prăjiturile mamei și vânătoarea de ouă, neprețuite!
Click.ro
Ce amintiri lasă Paștele în sufletul vedetelor? Prăjiturile mamei și vânătoarea de ouă, neprețuite!
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
VIDEO „Mi se ard cozonacii în cuptor”. O şoferiţă a fost prinsă cu 176 de kilometri pe oră pe DN 38
Digi24
VIDEO „Mi se ard cozonacii în cuptor”. O şoferiţă a fost prinsă cu 176 de...
Ce explicație a dat o șoferiță când a fost prinsă cu DUBLUL vitezei legale?
Promotor.ro
Ce explicație a dat o șoferiță când a fost prinsă cu DUBLUL vitezei legale?
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
go4it.ro
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
De ce aristocrații purtau peruci?
Descopera.ro
De ce aristocrații purtau peruci?
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Momentul în care Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim
Gandul.ro
Momentul în care Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Regreți adresa de Gmail? Google introduce, în sfârșit, opțiunea mult așteptată
Regreți adresa de Gmail? Google introduce, în sfârșit, opțiunea mult așteptată
Robert Powell, actorul care l-a interpretat pe Mântuitor, la un pas de moarte în timpul filmărilor ...
Robert Powell, actorul care l-a interpretat pe Mântuitor, la un pas de moarte în timpul filmărilor pentru „Iisus din Nazareth”. Ce s-a întâmplat pe cruce
Horoscop 12 aprilie 2026. Zodia care se ceartă cu familia
Horoscop 12 aprilie 2026. Zodia care se ceartă cu familia
Putin anunță armistițiu de Paște în Ucraina: încetare a focului pentru 32 de ore într-un conflict ...
Putin anunță armistițiu de Paște în Ucraina: încetare a focului pentru 32 de ore într-un conflict fără final clar
Ce mănâncă Adi Vasile la Survivor de Paște, în timp ce concurenții se chinuie cu orez și cocos. ...
Ce mănâncă Adi Vasile la Survivor de Paște, în timp ce concurenții se chinuie cu orez și cocos. Preparatele surpriză
Soția fotbalistului face cei mai tari cozonaci din țară. Lena Enache: „E o rețetă brevetată”
Soția fotbalistului face cei mai tari cozonaci din țară. Lena Enache: „E o rețetă brevetată”
Vezi toate știrile