Vacanța de Paște 2026: unde fug românii de criză. Destinațiile momentului din Europa

Paștele este perioada perfectă pentru o mini-vacanță de primăvară în Europa. Odată cu apropierea sărbătorilor, mulți călători își planifică escapade culturale și tradiționale, însă pentru 2026 există o provocare suplimentară: creșterea prețurilor la biletele de avion, cauzată de scumpirea combustibilului din cauza tensiunilor geopolitice în Orientul Mijlociu.

Acest lucru face cu atât mai important să ne alegem destinații aproape de România, care oferă tradiții autentice și experiențe de neuitat, fără ca bugetul nostru să sufere prea tare.

Pe lângă vacanțele în România, cei care vor, totuși, să iasă din țară au la dispoziție mai multe variante destul de apropiate și potrivite pentru vacanța de Paște.

Grecia, o destinație accesibilă de Paște

Grecia rămâne o alegere de top pentru vacanțele de Paște datorită tradițiilor ortodoxe autentice, procesiunilor și obiceiurilor locale. Insulele precum Creta sau Rhodos oferă o combinație de vreme plăcută, peisaje spectaculoase și sărbători religioase impresionante, ideale pentru familii și cupluri.

În plus, vizitarea acestor locații aproape de România permite reducerea costurilor de transport, într-un an în care prețurile biletelor de avion au crescut semnificativ, după cum arată Euronews.

Vacanța de Paște 2026 în Europa

Spania oferă opțiuni variate pentru Paște: orașe precum Valencia sau Barcelona combină destinații cu importanță religioasă cu plimbări urbane și gastronomie locală, în timp ce insulele Mallorca și Ibiza oferă peisaje de primăvară și vacanțe relaxante. Alegerea acestor destinații poate fi mai prietenoasă cu bugetul, mai ales dacă rezervările se fac din timp.

Roma, Florența sau Veneția sunt perfecte pentru cei care vor să îmbine sărbătoarea religioasă cu turismul cultural. De la atracții istorice la târgurile locale, Italia oferă o experiență completă pentru întreaga familie. Este recomandat să rezervați zborurile și cazarea din timp, pentru a evita tarifele ridicate cauzate de cererea crescută și scumpirea combustibilului.

Dacă bugetul este limitat sau preferați călătorii mai scurte, orașe precum Tirana (Albania) sau Sofia (Bulgaria) oferă experiențe de Paște accesibile, cu tradiții locale și transport ușor. Acestea sunt ideale pentru city-break-uri de 3–4 zile, cu zboruri scurte sau chiar opțiuni de transport terestru.

