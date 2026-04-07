Radu Drăgușin, prima reacție după moartea lui „Il Luce”: ”Moștenirea lui va rămâne în fiecare dintre noi”

Mircea Lucescu, fostul antrenor al naționalei de fotbal, s-a stins din viață în urmă cu puțin timp, la Spitalul Universitar din București. Lumea fotbalului este în doliu, iar mesajele de condoleanțe curg în mediul online. Printre cei care au reacționat s-a numărat și Radu Drăgușin. Fotbalistul a transmis un mesaj sfâșietor în mediul online.

După mai multe zile în care medicii au făcut eforturi pentru a-l salva, Mircea Lucescu s-a stins din viață în această seară, 7 aprilie. Anunțul decesului a fost făcut public de către reprezentanții unității medicale.

„Spitalul Universitar de Urgență București informează că astăzi marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români (…) Dumnezeu să îl odihnească!”, au transmis reprezentanții Spitalului Universitar.

Radu Drăgușin, mesaj sfâșietor după moarte lui „Il Luce”

Moarte lui Mircea Lucescu a adus multă durere, mai ales pentru fotbaliștii echipei naționale care au fost alături de el în ultima perioadă din viață. Printre cei care s-au arătat profund zdruncinați de decesul selecționerului s-a numărat și Radu Drăgușin.

Fotbalistul a transmis un mesaj emoționant în memoria lui „Il Luce”. Radu Drăgușin a spus că este onorat de faptul că a avut șansa să lucreze cu el, iar decesul acestuia a dus o durere profundă. De asemenea, tricolorul a avut numai cuvinte de laudă la adresa fostului antrenor, despre care spune că a fost o inspirație pentru generații întregi.

„Este cu atât mai dureros, pentru că am pierdut un om care a format caractere și a inspirat generații întregi. Pentru mine, a fost unul dintre oamenii care au dat și mai mult sens acestui drum, prin felul lui aparte de a vedea fotbalul. Prin tot ceea ce a însemnat pentru echipa națională, Mircea Lucescu ne-a arătat ce înseamnă responsabilitatea de a purta acest tricou. Moștenirea lui va rămâne în fiecare dintre noi. Mulțumim pentru tot, Mister. Odihniți-vă în pace. Sunt privilegiat că am avut șansa să lucrăm împreună”, a transmis Radu Drăgușin.

În contextul momentului de doliu, Federația Română de Fotbal a anunțat că procesul de numire a unui nou selecționer va fi suspendat pe termen nedeterminat.

