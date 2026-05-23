Răsturnare de situație în ancheta crimei din Bihor. Cazul se complică din cauza criminalului

De: Elisa Tîrgovățu 23/05/2026 | 17:34
Noi detalii ies la iveală în cazul crimei din Bihor. Suspectul acuzat că a ucis-o pe Alisia a recunoscut omorul, însă refuză să admită și o altă faptă care l-ar putea aduce în fața unor acuzații suplimentare. Anchetatorii continuă cercetările în acest dosar.

Cazul șocant din Bihor ia o nouă turnură. Pe lângă acuzația de omor pe care și-a asumat-o deja în fața anchetatorilor, Zsolt ar putea fi pus sub acuzare și pentru o altă faptă gravă, despre care procurorii spun că a avut un rol esențial în deznodământul tragic al Alisiei, tânăra găsită moartă lângă Parhida.

Călăul Alisiei ar mai putea răspunde pentru o altă faptă penală

Bărbatul acuzat că i-a luat viața Alisiei în dimineața de 8 mai riscă o pedeapsă severă, fiind cercetat pentru omor calificat. În fața instanței, acesta urmează să fie audiat și cu privire la circumstanțele agravante ale faptei, care ar putea influența decisiv încadrarea juridică și sancțiunea finală.

Raportul medico-legal ar indica faptul că, înainte de crimă, ar fi existat o tentativă de agresiune sexuală asupra Alisiei. Ancheta se bazează pe urme de violență care susțin această ipoteză, însă detaliile sunt încă analizate de specialiști.

„Ne-au spus că au fost urme de violență”

Potrivit declarațiilor făcute de tatăl Alisiei, medicii legiști ar fi stabilit că tânăra nu a fost victima unui abuz sexual. Totuși, acesta susține că pe trupul fetei au fost identificate urme de violență, care ar indica o posibilă tentativă de întreținere a unui raport neconsimțit. Ancheta continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor.

„Ne-au spus și cei de la IML că fata nu a fost violată, ci au fost urme de violență. Nouă ne-a spus doctorul, am și martori, că fata era virgină, că nu s-a culcat cu nimeni, dar sunt niște urme de violență. Nu mai țin minte despre ce urme era vorba, pentru că atunci eram în stare de șoc”, a declarat părintele fetei ucise, pentru Fanatik.

Avocatul familiei victimei, Adrian Cuculis, a venit cu noi clarificări în acest caz. Acesta a precizat că bărbatul acuzat de crimă nu a admis și o eventuală tentativă de viol, ci doar fapta de omor. Declarațiile vin în contextul noilor informații apărute în anchetă.

„S-a extins și pe zona de ascundere unei fapte prin infracțiunea de omor, vorbim de literele ‘d’ și ‘e’ la omor calificat din Codul Penal, respectiv atunci când vrei să ascunzi o infracțiune, el a vrut să ascundă că a vrut să o violeze și a omorât-o, iar litera ‘e’ vorbește despre persoana care a comis în trecut o faptă de omor, cum este acest caz, el fiind condamnat în trecut pentru o altă crimă.

Tânăra a avut niște vătămări, niște tăieturi ciudate în zona intimă care nu puteau să fie explicat în mod rezonabil. Singura explicație rezonabilă a putut să fie dată de o încercare de viol. Aici se pune problema”, a transmis Adrian Cuculis, pentru sursa citată.

În cazul în care aceste acuzații vor fi confirmate de procurori și susținute ulterior de instanță, bărbatul ar putea primi o condamnare foarte severă. Legea prevede fie detenție pe viață, fie o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă, în general, între 15 și 25 de ani.

CITEȘTE ȘI: Detalii de ultimă oră în cazul crimei din Bihor. Adrian Cuculis, detalii din necropsia Alisiei „S-au constatat urme clare""

Ce s-a întâmplat la înmormântarea Alisiei, tânăra moartă din Bihor? Ancheta se complică

