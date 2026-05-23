Pescobar spune adevărul despre închiderea restaurantului din Londra: „Eu am de luat pe garanție 100.000 de lire”

După valul de speculații apărute în spațiul public, Pescobar face lumină, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre situația restaurantului său din Londra, după ce localul a fost găsit închis chiar în ziua în care mai mulți români din diaspora veniseră să mănânce.

Totul a explodat pe TikTok, acolo unde mai mulți clienți au filmat ușa închisă și afișul lipit pe geam, iar imaginile au devenit virale în doar câteva ore. În locul aglomerației obișnuite, oamenii au dat peste un anunț oficial și au început imediat să facă glume și să lanseze teorii.

„Hai, Pescobar, dă-i drumul să venim să mâncăm odată! Deschide ușile astea! Pescobare, zici la 9 pe internet și deschizi la 12! Am venit, dar e închis, fratele meu. Zi-ne dacă ai pățit ceva”, au spus românii în clipul care a strâns rapid mii de reacții.

Abia ulterior a ieșit la iveală și motivul pentru care restaurantul nu mai funcționa. Potrivit documentului afișat pe ușă, proprietarul spațiului ar fi preluat locația din cauza neplății chiriei. Firma LabTech London Limited a invocat clauza 7 din contract, privind neachitarea chiriei în termen de șapte zile de la scadență, și a anunțat recuperarea spațiului. Mai mult, în notificare era precizat clar că accesul fără permisiune este interzis și poate atrage inclusiv urmărire penală.

Pescobar spune adevărul despre restaurantul din Londra: „Nu e adevărat”

Contactat de CANCAN.RO, Pescobar a negat însă categoric informațiile potrivit cărora ar avea datorii serioase către proprietarul spațiului și a oferit prima reacție după scandalul izbucnit online.

Nu e adevărat deloc. Eu am de luat pe garanție 100.000 de lire, ei o chirie de 10.000, a declarat acesta, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

De altfel, Pescobar a investit masiv în proiectul din Londra, atât financiar, cât și ca imagine, transformând localul într-un punct de atracție pentru românii din diaspora încă de la deschidere. În tot acest timp, afaceristul a continuat să fie extrem de activ în mediul online și să își asume public fiecare proiect, motiv pentru care mulți dintre susținătorii lui cred că este vorba mai degrabă despre un conflict contractual temporar decât despre un eșec al businessului.

