Acasă » Exclusiv » Pescobar spune adevărul despre închiderea restaurantului din Londra: „Eu am de luat pe garanție 100.000 de lire”

Pescobar spune adevărul despre închiderea restaurantului din Londra: „Eu am de luat pe garanție 100.000 de lire”

De: Andrei Iovan 23/05/2026 | 17:11
Pescobar spune adevărul despre închiderea restaurantului din Londra: Eu am de luat pe garanție 100.000 de lire
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

După valul de speculații apărute în spațiul public, Pescobar face lumină, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre situația restaurantului său din Londra, după ce localul a fost găsit închis chiar în ziua în care mai mulți români din diaspora veniseră să mănânce.

Totul a explodat pe TikTok, acolo unde mai mulți clienți au filmat ușa închisă și afișul lipit pe geam, iar imaginile au devenit virale în doar câteva ore. În locul aglomerației obișnuite, oamenii au dat peste un anunț oficial și au început imediat să facă glume și să lanseze teorii.

Pescobar spune adevărul despre restaurantul lui din Londra

„Hai, Pescobar, dă-i drumul să venim să mâncăm odată! Deschide ușile astea! Pescobare, zici la 9 pe internet și deschizi la 12! Am venit, dar e închis, fratele meu. Zi-ne dacă ai pățit ceva”, au spus românii în clipul care a strâns rapid mii de reacții.

Abia ulterior a ieșit la iveală și motivul pentru care restaurantul nu mai funcționa. Potrivit documentului afișat pe ușă, proprietarul spațiului ar fi preluat locația din cauza neplății chiriei. Firma LabTech London Limited a invocat clauza 7 din contract, privind neachitarea chiriei în termen de șapte zile de la scadență, și a anunțat recuperarea spațiului. Mai mult, în notificare era precizat clar că accesul fără permisiune este interzis și poate atrage inclusiv urmărire penală.

Pescobar spune adevărul despre restaurantul din Londra: „Nu e adevărat”

Contactat de CANCAN.RO, Pescobar a negat însă categoric informațiile potrivit cărora ar avea datorii serioase către proprietarul spațiului și a oferit prima reacție după scandalul izbucnit online.

Nu e adevărat deloc. Eu am de luat pe garanție 100.000 de lire, ei o chirie de 10.000, a declarat acesta, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

De altfel, Pescobar a investit masiv în proiectul din Londra, atât financiar, cât și ca imagine, transformând localul într-un punct de atracție pentru românii din diaspora încă de la deschidere. În tot acest timp, afaceristul a continuat să fie extrem de activ în mediul online și să își asume public fiecare proiect, motiv pentru care mulți dintre susținătorii lui cred că este vorba mai degrabă despre un conflict contractual temporar decât despre un eșec al businessului.

NU RATA – Lovitură dură pentru Pescobar! Restaurantul i-a fost închis, după ce nu și-ar fi plătit chiria

Gestul făcut de Pescobar pentru un livrator Glovo, care aștepta în fața restaurantului său: ”Felicitări! Așa ceva mai rar în ziua de azi”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Prima reacție a lui Dinu și Magdalena Maxer, după ce Deea s-a căsătorit: „Ea nu există”
Exclusiv
Prima reacție a lui Dinu și Magdalena Maxer, după ce Deea s-a căsătorit: „Ea nu există”
Cum arată viața actriței după divorț. A avut nevoie de terapie: „Am anxietate, mai nou”
Exclusiv
Cum arată viața actriței după divorț. A avut nevoie de terapie: „Am anxietate, mai nou”
Mii de oameni vor să urce scara cu 116 trepte care nu duce absolut nicăieri. VIDEO
Mediafax
Mii de oameni vor să urce scara cu 116 trepte care nu duce...
După furtuni, vine un val de aer fierbinte. Unde va ploua în România, astăzi, și când vor fi 31°C. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
După furtuni, vine un val de aer fierbinte. Unde va ploua în România,...
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Dezbatere aprinsă pe tema divulgării salariului la recrutare. Ce spun angajatorii și angajații. „Să lucrezi pe gratis, dacă se poate”
Adevarul
Dezbatere aprinsă pe tema divulgării salariului la recrutare. Ce spun angajatorii și angajații....
Toți oamenii ayatollahului: aliații Iranului învață să se descurce singuri
Digi24
Toți oamenii ayatollahului: aliații Iranului învață să se descurce singuri
Se caută oameni pe bandă rulantă: joburile care plătesc până la 1.500 de euro și tot nu găsesc angajați
Mediafax
Se caută oameni pe bandă rulantă: joburile care plătesc până la 1.500 de...
Parteneri
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum...
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Mirela Vaida, dezvăluiri explozive după „Asia Express” 2026: „Boceam la fiecare pas!” Când revine la „Acces Direct”
Click.ro
Mirela Vaida, dezvăluiri explozive după „Asia Express” 2026: „Boceam la fiecare pas!” Când revine la...
Cum verifici online vechimea în muncă. Procedura prin care afli dacă toate perioadele lucrate apar în evidențele Casei de Pensii
Digi 24
Cum verifici online vechimea în muncă. Procedura prin care afli dacă toate perioadele lucrate apar...
EXCLUSIV „Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie. Digi24, imagini în premieră din Franța
Digi24
EXCLUSIV „Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie. Digi24, imagini în premieră din Franța
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Promotor.ro
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
go4it.ro
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
După furtuni, vine un val de aer fierbinte. Unde va ploua în România, astăzi, și când vor fi 31°C. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
După furtuni, vine un val de aer fierbinte. Unde va ploua în România, astăzi, și...
ULTIMA ORĂ
Bancul sfârșitului de săptămână | Eram într-un club de fițe
Bancul sfârșitului de săptămână | Eram într-un club de fițe
Test de inteligență | 3 diferențe în 23 de secunde: Le puteți identifica pe toate?
Test de inteligență | 3 diferențe în 23 de secunde: Le puteți identifica pe toate?
Cabral suferă enorm după divorțul de Andreea: ”Cine sunt eu acum?”
Cabral suferă enorm după divorțul de Andreea: ”Cine sunt eu acum?”
Neti Sandu: Zodia care își va cumpăra o casă sau o mașină nouă în luna iunie 2026
Neti Sandu: Zodia care își va cumpăra o casă sau o mașină nouă în luna iunie 2026
Cum l-a pedepsit Antena 1 pe Gabi Tamaș, după episodul de la Coco Bongo
Cum l-a pedepsit Antena 1 pe Gabi Tamaș, după episodul de la Coco Bongo
Lovitură dură pentru Pescobar! Restaurantul i-a fost închis, după ce nu și-ar fi plătit chiria
Lovitură dură pentru Pescobar! Restaurantul i-a fost închis, după ce nu și-ar fi plătit chiria
Vezi toate știrile