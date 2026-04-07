În plină desfășurare a meciului Real Madrid – Bayer München, reprezentanții clubului au transmis un mesaj după moartea lui Mircea Lucescu: ”Odihnească-se în pace!”

În timp ce pe gazon se ducea o luptă aprigă pentru victorie, în afara lui, reprezentanții clubului Real Madrid au fost, parcă pentru o clipă, cu sufletul și gândul la dispariția lui Mircea Lucescu, numele care a scris istorie oriunde a pășit.

Întreaga lume a fotbalului este în doliu după ce Mircea Lucescu a încetat din viață marți seară, 7 aprilie, la secția ATI a Spitalului Universitar din București – vezi AICI detalii. Vestea morții fostului selecționer al României a stârnit reacții puternice nu doar în rândul suporterilor, ci și al marilor cluburi internaționale de fotbal, fără excepție. De la cluburile la care a activat, până la rivali, toate au transmis un gând comun: respect, admirație și sincere regrete pentru „Il Luce”, un antrenor dedicat și un simbol al sportului.

Real Madrid, prima reacție după moartea lui Mircea Lucescu

Oficialii Real Madrid și-au exprimat regretele și au transmis un ultim omagiu în memoria lui Mircea Lucescu. Textul a fost publicat pe o rețea de socializare, într-un moment neașteptat, în plină desfășurare a meciului Real Madrid – Bayer München, cand madrilenii erau conduși cu 2-0.

Reprezentanții clubului spaniol nu au ținut cont de momentele tensionate de pe teren și și-au exprimat regretele față de pierderea imensă din sportul românesc și internațional.

„Real Madrid C. F., președintele său și Consiliul de Administrație regretă profund decesul lui Mircea Lucescu, fost selecționer al naționalelor României și Turciei. Real Madrid dorește să-și exprime condoleanțele, dragostea și afedcțiunea față de familia sa, colegii săi, cluburile sale și toți cei dragi. Mircea Lucescu, care a antrenat numeroase cluburi din diferite țări europene, a decedat la vârsta de 80 de ani. Odihnească-se în pace”, a fost mesajul clubului Real Madrid.

