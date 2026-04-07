În plină desfășurare a meciului Real Madrid – Bayer München, reprezentanții clubului au transmis un mesaj după moartea lui Mircea Lucescu: ”Odihnească-se în pace!”

De: Irina Vlad 08/04/2026 | 00:16
În plină desfășurare a meciului Real Madrid – Bayer München, reprezentanții clubului au transmis un mesaj după moartea lui Mircea Lucescu: ”Odihnească-se în pace!”
În timp ce pe gazon se ducea o luptă aprigă pentru victorie, în afara lui, reprezentanții clubului Real Madrid au fost, parcă pentru o clipă, cu sufletul și gândul la dispariția lui Mircea Lucescu, numele care a scris istorie oriunde a pășit. 

Întreaga lume a fotbalului este în doliu după ce Mircea Lucescu a încetat din viață marți seară, 7 aprilie, la secția ATI a Spitalului Universitar din București – vezi AICI detalii. Vestea morții fostului selecționer al României a stârnit reacții puternice nu doar în rândul suporterilor, ci și al marilor cluburi internaționale de fotbal, fără excepție. De la cluburile la care a activat, până la rivali, toate au transmis un gând comun: respect, admirație și sincere regrete pentru „Il Luce”, un antrenor dedicat și un simbol al sportului.

Real Madrid, prima reacție după moartea lui Mircea Lucescu

Oficialii Real Madrid și-au exprimat regretele și au transmis un ultim omagiu în memoria lui Mircea Lucescu. Textul a fost publicat pe o rețea de socializare, într-un moment neașteptat, în plină desfășurare a meciului Real Madrid – Bayer München, cand madrilenii erau conduși cu 2-0.

Reprezentanții clubului spaniol nu au ținut cont de momentele tensionate de pe teren și și-au exprimat regretele față de pierderea imensă din sportul românesc și internațional.

„Real Madrid C. F., președintele său și Consiliul de Administrație regretă profund decesul lui Mircea Lucescu, fost selecționer al naționalelor României și Turciei.

Real Madrid dorește să-și exprime condoleanțele, dragostea și afedcțiunea față de familia sa, colegii săi, cluburile sale și toți cei dragi. Mircea Lucescu, care a antrenat numeroase cluburi din diferite țări europene, a decedat la vârsta de 80 de ani. Odihnească-se în pace”, a fost mesajul clubului Real Madrid.

Dani Prințul Banatului a suferit un infarct. Cum se simte acum manelistul
De ce s-au despărțit Bianca Dan și Marian Grozavu? Motivul real al separării
Presa internațională, omagiu pentru Mircea Lucescu: „unul dintre numele importante ale fotbalului mondial...
Miercurea Mare, zi cu simbolistică imensă în religia creștină. Ce se mănâncă dimineața...
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta i-a spus-o în față lui Cristi Chivu: „Vrem asta!”
Din sărăcie lucie, în legendă. Viața lui Mircea Lucescu: de la un colț...
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate...
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe...
Cum arată Vica Blochina în costum de baie! S-a filmat în ipostaze sexy, după ce...
Imaginile durerii cu soția lui Mircea Lucescu, la spital, după ce a aflat de moartea...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Giga Hagi, mesaj sfâșietor după decesul lui Lucescu: „Mi-a fost mai mult decât antrenor.” Ce...
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un...
Donald Trump, mesaj amenințător la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va pieri în această noapte”
Companie ce angajează 120 de oameni la fabrica de drone din București. Modelul flagship produs...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
Un radar românesc detectează în Ucraina drone cât un telefon de la 2 km
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Miercurea Mare, zi cu simbolistică imensă în religia creștină. Ce se mănâncă dimineața pentru un...
Patrick J. Adams, contre cu Meghan Markle! Ducesa a reacționat după ce actorul din Suits a zis că „nu are destui urmăritori ca să primească gemul ei”
Ciprian Marica, în stare de șoc după moartea lui Mircea Lucescu: ”A fost un mentor și un om care m-a educat”
A murit Mircea Lucescu, omul care a scris istorie pe marile stadioane ale lumii. Drum lin, Il Luce! Fotbalul românesc pierde un simbol uriaș
Când va fi Mircea Lucescu condus pe ultimul drum. Ar putea fi înmormântat cu onoruri militare
Moment viral din spațiu: un borcan de Nutella a plutit în capsula Artemis 2, la 400.000 km de Pământ
Giovanni Becali, declarații tulburătoare despre ultimele zile ale lui ”Il Luce”: ”Încă avea putere să comunice”
