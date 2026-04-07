Mesajul transmis de Simona Halep, după moartea lui Mircea Lucescu: ”Nu a fost doar un nume uriaș, ci un simbol al continuității”

Simona Halep a transmis un mesaj prin care a subliniat că pierderea lui Mircea Lucescu este uriașă pentru sportul românesc. Ea a remarcat că întreaga sa viață a fost dedicată cu pasiune și sacrificiu performanței și excelenței, valori pe care le prețuiește și în propria carieră.

Sportiva a adus un omagiu profund fostului selecționer, evidențiind importanța extraordinară pe care acesta a avut-o nu doar în fotbalul românesc, ci și în viețile celor care l-au cunoscut și l-au admirat.

Ea a evidențiat că ceea ce a impresionat-o cel mai mult la „Mister” a fost capacitatea lui de a rămâne îndrăgostit de fotbal pe tot parcursul vieții sale, de a nu renunța niciodată la ceea ce iubea și de a transforma fiecare meci, fiecare antrenament și fiecare decizie într-o lecție de pasiune, dăruire și profesionalism.

Simona Halep: „Sincere condoleanțe familiei!”

Halep a amintit că Lucescu nu a fost doar un nume uriaș, ci un adevărat simbol al continuității și al muncii neobosite, cineva care a demonstrat că disciplina, sacrificiul și iubirea autentică pentru joc pot modela cariere și caractere.

Ea a precizat că prezența lui în vestiar, pe teren și în inimile echipelor sale a fost permanentă, iar moștenirea sa merge dincolo de trofee și recorduri, fiind o lecție de viață despre dedicare, perseverență și pasiunea de a trăi pentru ceea ce iubești cu adevărat.

Simona a încheiat mesajul său cu respect profund și recunoștință pentru tot ce a reprezentat Mircea Lucescu pentru fotbal și pentru generațiile care vin, amintind că exemplul său va rămâne un far pentru toți cei care iubesc acest sport și că memoria lui va continua să inspire și să modeleze viitorul fotbalului românesc.

„Mircea Lucescu nu a fost doar un nume uriaș, ci un simbol al continuității, al muncii fără oprire și al credinței că fotbalul nu este doar un joc pentru el, cu un mod de a trăi. A rămas acolo, pe teren, în vestiar, în sufletul echipelor sale, până la capăt. Știu ce înseamnă disciplina, sacrificiul și lupta cu tine însuți. Dar ceea ce m-a impresionat cel mai mult la el a fost altceva: capacitatea de a rămâne îndrăgostit de fotbal o viață întreagă. Să nu obosească, să nu renunțe, să nu se îndepărteze niciodată de ceea ce iubea. Este acel tip de pasiune care nu doar inspiră – ci te copleșește. Pentru că îți arată cât de departe poate merge un om atunci când trăiește cu adevărat pentru ceea ce iubește. Respect profund pentru tot ceea ce a însemnat. Pentru generații, pentru istorie, pentru lecția de dedicare. Sincere condoleanțe familiei. Odihnește-te în pace, Mister”, a scris Simona Halep pe rețelele de socializare.

