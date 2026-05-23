Elevul de 15 ani decedat în curtea școlii a fost înmormântat! Ancheta este în desfășurare

Un elev în vârstă de 15 ani din județul Bacău a murit în incinta unității de învățământ, în urma unui incident medical survenit în timpul programului școlar, eveniment care a declanșat o intervenție complexă a serviciilor de urgență și o serie de verificări ulterioare din partea instituțiilor responsabile. Cazul a atras atenția publică după ce s-a stabilit că au fost efectuate mai multe apeluri către numărul unic de urgență 112 înainte ca situația să fie gestionată complet, iar evoluția intervenției medicale a ridicat întrebări legate de timpii de reacție și de încadrarea inițială a gravității.

Potrivit datelor comunicate ulterior de instituțiile implicate, în ziua incidentului au fost înregistrate în total zece apeluri la 112, realizate într-un interval scurt de timp, imediat după ce elevul a acuzat o stare de rău în curtea școlii. Primul apel a fost efectuat la scurt timp după ora prânzului, iar alte apeluri au urmat la intervale de un minut, semnalând escaladarea rapidă a îngrijorării celor aflați la fața locului.

Elevul de 15 ani a fost înmormântat!

Elevul în vârstă de 15 ani din județul Bacău, care a decedat în curtea unității de învățământ în urma unui episod medical brusc, a fost condus astăzi pe ultimul drum în localitatea natală. Ceremonia de înmormântare a avut loc în prezența familiei, a apropiaților și a membrilor comunității, într-un context marcat de durere și de o puternică emoție colectivă. Trupul neînsuflețit a fost adus la biserică în cursul dimineții, unde a avut loc slujba religioasă, după care cortegiul funerar s-a îndreptat către cimitirul local.

În urma acestor solicitări, a fost direcționat inițial un echipaj de tip B, format din personal medical fără medic, aflat la o distanță semnificativă de locul incidentului, aproximativ 30 de kilometri. Intervenția acestui echipaj a fost realizată după mai bine de douăzeci de minute de deplasare, însă în paralel a fost solicitat și sprijin suplimentar, respectiv un echipaj cu medic, având în vedere starea pacientului.

După aproximativ trei ore de la momentul primului apel la serviciul de urgență, a fost constatat decesul elevului. Situația a declanșat automat procedurile standard de verificare, atât la nivelul serviciului de ambulanță, cât și la nivelul structurilor coordonatoare ale intervențiilor de urgență, fiind deschise analize interne privind modul de gestionare a cazului, timpii de reacție și deciziile operaționale.

Incidentul a avut loc în timpul pauzei, când elevul se afla în curtea școlii, moment în care a suferit o pierdere bruscă a stării de conștiență. Martorii au interpretat inițial situația ca pe un posibil episod de sufocare sau o accidentare minoră, însă evoluția rapidă a simptomelor a determinat apelarea serviciului de urgență.

