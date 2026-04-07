Curg mesajele de condoleanțe după moartea lui Mircea Lucescu. Fostul selecționer, omagiat de cluburile de fotbal

Lumea sportului este în doliu. Fostul antrenor al naționalei de fotbal s-a stins din viață în urmă cu puțin timp, la Spitalul Universitar din București. Imediat după aflarea veștii, cluburile sportive și-au exprimat regretul pentru familia lui Mircea Lucescu și au trecut în revistă performanțele fostului selecționer.
Printre cei care au postat mesaje de regret cu privire la pierderea lui Mircea Lucescu se numără și Echipa națională de fotbal a României. Reacția emoționantă face raportare la pasiunea pe care a avut-o „Il Luce” pentru fotbal.
În mesajul transmis, Echipa națională de fotbal a României a subliniat nu doar cariera impresionantă a lui Mircea Lucescu, ci și modul în care acesta a inspirat generații întregi de fotbaliști prin dedicarea și profesionalismul său.
Echipa a amintit momentele de glorie pe care le-a adus fotbalului românesc. Totodată, a evidențiat impactul său de durată asupra tinerelor talente, arătând că moștenirea lui „Il Luce” va rămâne un reper pentru întreaga comunitate fotbalistică.
„S-a stins un om care a fost mai mult decât un antrenor, cel care ne-a învățat că fotbalul nu este doar un sport, ci un mod de a trăi cu demnitate. Mircea Lucescu a fost un model pentru zeci de generații, un om care a iubit fotbalul mai mult decât pe sine însuși. Ne rămân amintirile, lecțiile de viață și eleganță inconfundabilă cu care pășea pe fiecare stadion al lumii.
Suntem convinși de un singur lucru: dacă acolo unde sunteți acum există un teren de fotbal, cu siguranță îl veți găsi. Mulțumim pentru tot, domnule Lucescu! Odihniți-vă în pace!”
Mircea Lucescu, legendă absolută
Și Federația Română de Fotbal și-a exprimat regretul nemărginit cu privire la pierderea marelui fotbalist. În mesajul publicat pe rețelele de socializare, FRF a susținut că fotbalul românesc a pierdut un tactician genial, un mentor și un simbol național.
„Mircea Lucescu a lăsat în urmă o moștenire colosală, greu de egalat în istoria sportului rege. Ca jucător, a fost esența eleganței și a inteligenței în teren. Emblematic pentru Dinamo București, club alături de care a cucerit 7 titluri de campion, Lucescu a strălucit și sub culorile echipei naționale. Momentul de referință rămâne Cupa Mondială din 1970, unde, din postura de căpitan al “Generației de la Guadalajara”, a înfruntat legende precum Pelé și Bobby Moore.
Însă adevărata sa dimensiune de geniu s-a văzut pe banca tehnică. Mircea Lucescu a fost antrenorul care a adus fotbalul modern în România, ducând echipa națională la EURO 1984 și punând bazele marii echipe a Corvinului Hunedoara. Succesele sale internaționale, trofeele europene cucerite, triumfurile cu Galatasaray și Beşiktaş în Turcia, perioada de la Şahtior Doneţk, în Ucraina, l-au plasat în panteonul celor mai titrați antrenori din istoria fotbalului mondial. În vara lui 2024 s-a întors la Echipa Națională pe care a iubit-o fără margini. Sub conducerea sa, România a reușit o campanie de excepție în Liga Națiunilor, șase victorii din șase meciuri, în urma căreia reprezentativa noastră a obținut locul în play-off-ul din martie, pentru accederea la Campionatul Mondial din vara aceasta.
Federația Română de Fotbal anunță organizarea unui moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu înaintea partidelor din următoarea etapă, în competițiile Superliga, Liga 2 și Liga 3, dar și în competițiile feminine de senioare.
Rămas bun, Mircea Lucescu! Îți mulțumim pentru tot ce ai dăruit fotbalului românesc! Dumnezeu să te odihnească în pace!”
