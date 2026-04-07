Ultima apariție publică a lui Mircea Lucescu. Fostul antrenor era vizibil slăbit

Fotbalul mondial este în doliu! Mircea Lucescu a încetat din viață marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani. Unul dintre cei mai valoroși antrenori din România și-a dedicat întreaga viață sportului pe care l-a iubit, trăind și murind pentru el. Ultima sa apariție publică a avut loc în urmă cu doar câteva săptămâni, când a fost prezent la meciul Turcia-România, unde tricolorii au luptat pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Ultima apariție publică a lui Mircea Lucescu a fost la finalul lunii martie, când a fost prezent pe banca tehnică la meciul dintre Turcia – România, pentru barajul de calificare la Cupa Mondială. „Il Luce” a fost prezent trup și suflet pentru echipa națională, iar la finalul partidei a felicitat echipa gazdă pentru reușită (scor final 1-0), iar pe elevii săi i-a îmbărbătat și le-a spus să țină capul sus.

„Nu am luptat cu nimeni… cu boala, da, dar nu am luptat cu nimeni, am venit din dorința de a fi aici. Poate v-ați uitat și la acești băieți turci pe care i-am promovat. M-au îmbrățișat și mi-au mulțumit. Calhanoglu mi-a spus: «Cu dumneavoastră am învățat fotbal». Mai emoționant nu putea fi. Așa se cresc jucătorii pentru a juca 10 ani în echipa națională. Nu sunt emoționat, sunt așa cum sunt”, a spus Mircea Lucescu.

De altfel, majoritatea problemelor de sănătate ale lui Mircea Lucescu s-au agravat din ziua în care tricolorii au pierdut calificarea la Campionatul Mondial. La trei zile de la eșec, pe 29 martie, „Il Luce” a leșinat în timp ce se afla la baza sportivă din Snagov. A fost transferat de urgență la Spitalul Universitar din București pentru investigații suplimentare.

A rămas sub supravegherea medicilor, iar în cursul zilei de marți, 3 aprilie, chiar în ziua în care ar fi trebuit să fie externat, Mircea Lucescu a suferit un infarct, iar de atunci starea sa de sănătate s-a deteriorat de la o zi la alta. Din păcate, marți, 7 aprilie, ”Il Luce” și-a dat ultima suflare.