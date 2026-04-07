Tzancă Uraganu sare în apărarea lui Fulgy! Manelistul intervine în scandalul momentului: „Am vorbit cu el când a venit”

Fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani a ajuns, din nou, la Obregia. În urma unor declarații controversate făcute în mediul online, autoritățile au intervenit, iar acum acesta este internat. În urma celor întâmplate, mulți au reacționat și l-au condamnat pe Fulgy. Tzancă Uraganu a intervenit și el în scandalul momentului și se poziționează de partea acestuia. Ce spune manelistul despre fiul clejanilor?

Revenirea în țară pare că nu i-a priit deloc lui Fulgy. Întoarcerea în România a fost urmată de apariția unor imagini în mediul online, în care acesta părea să se afle într-o stare de agitație accentuată. În respectivele clipuri, Fulgy sugera intenția de a recurge la un gest extrem, ceea ce a determinat intervenția de urgență a autorităților.

Tazancă Urganu sare în apărarea lui Fulgy

Starea în care se află Fulgy nu atrage prea multă compasiune, în special din cauza faptului că până acum acesta le-a declarat război multora. Însă, Tzancă Uraganu spune că fiul clejanilor nu ar trebui să fie judecat atât de aspru și că lumea ar trebui să încerce să treacă cu vederea greșelile pe care le-a comis. A subliniat că în esență Fulgy este un băiat foarte bun, dar acum trece printr-o perioadă mai complicată.

„Vedeți și voi ce apel disperat face mama lui Fulgy. Știe toată România cine este Viorica. Este o doamnă, o muzicantă, face parte dintr-o familie foarte educată. Este un om bun și o personalitate în această țară. Referitor la Fulgy, fiți atenți ce vă spun! Are dreptate mama lui cu tot ce spune în video-ul ăsta. Am vorbit cu el când a venit. Era vorba să mă văd cu el. Și în Dubai m-am văzut cu el. Vă spune asta un om care a fost înjurat de el. Fraților, și eu am fost înjurat de Fulgy, cu toate că i-am luat apărarea mereu. Mi-a fost mie drag de el, pentru că atunci când era bine, mă respecta foarte mult. Era un copil foarte educat, dar are și el un episod prost, o perioadă grea”, a spus Tzancă Uraganu, în mediul online.

De asemenea, Tzancă Uraganu a mai ținut să puncteze că și el a fost „victima” lui Fulgy. Însă, nu are cum să se supere sau să îl ia în serios având în vedere problemele cu care se confruntă. Despre Fulgy a spus că este un băiat bun, educat, cu mult talent, care doar trece printr-o perioadă dificilă și care ar trebui să fie înțeles.

„Știu că a înjurat pe toată lumea, dar și pe mine și pe fratele meu ne-a făcut pachet. Niciodată nu m-am supărat pe el. De ce? Pentru că un om calculat nu se poate supăra pe un om care are probleme în momentul de față. Știm cu toții cine sunt părinții lui: unii dintre cei mai respectuoși oameni pe care i-am cunoscut. Fulgy este un băiat foarte bun! L-am cunoscut personal. Nu trebuie să îl judecăm”, a mai spus Tzancă Uraganu.

CITEȘTE ȘI:

