Viorica de la Clejani, reacție sfâșietoare după ce Fulgy a fost ridicat de mascați și internat la Obregia: ”Vă dați seama cât de vinovată mă simt?”

Situație tensionată în familia Clejanilor, după ce fiul cunoscuților artiști Viorica de la Clejani și Ioniță de la Clejani a fost transportat de urgență la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia” din București. Incidentul a avut loc în urma unui comportament alarmant manifestat în mediul online, care a stârnit îngrijorare atât în rândul apropiaților, cât și al publicului.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, tânărul a intrat în atenția autorităților după ce a publicat un videoclip în care a făcut afirmații considerate periculoase. Mesajul său a fost interpretat ca o posibilă amenințare, motiv pentru care intervenția a fost promptă. Ulterior, acesta a fost preluat și dus la unitatea medicală specializată pentru evaluare și îngrijire.

Ce declarații a făcut Viorica de la Clejani

În ultima perioadă comportamentul tânărului a devenit din ce în ce mai imprevizibil. Activitatea sa din mediul online a fost marcată de declarații controversate, ieșiri necontrolate și episoade care au ridicat semne de întrebare cu privire la starea sa psihică. Aceste manifestări au determinat reacții diverse din partea publicului.

Viorica de la Clejani a transmis că fiul ei, Fulgy, trece printr-o perioadă dificilă și are nevoie de ajutor medical specializat, subliniind că acesta se află în siguranță și este îngrijit de medici. Ea a evidențiat că, în ciuda situației, îl consideră un copil bun și inteligent, iar ca părinte își asumă rolul de a-i fi alături și de a-l susține în continuare, făcând tot posibilul pentru ca acesta să se recupereze și să revină la o viață normală.

„Vă dați seama cât de vinovată mă simt eu? Cât de tristă sunt? Este cel mai urât Paște. Sunt și bolnavă, în tratament pentru diabet, și eu nu pot nici să iau pastile, nici să mănânc. Dar, încă o dată, mă repet: copilul acesta nu era într-o stare bună. Mulțumesc lui Dumnezeu… să vedeți și voi cât l-a iubit Dumnezeu pe copilul acesta, că este bine, este în siguranță, este pe mâna medicilor. Și o să fie bine, o să fie un copil normal, cum era el: un copil cu bun-simț, un copil deștept, care învăța bine la școală, un copil care studia. Eu, ca părinte, ce pot să fac decât să fiu alături de el și să-l susțin în continuare până îi închide ochii și îi pune mâinile pe piept? De aceea, vă rog frumos, este Săptămâna Mare. Iisus Hristos a fost omorât de oameni, neiertat și neiubit. Să fiți mai buni! Eu nu știu… Eu personal îmi cer scuze. Măi, măi, măi… că v-am jurat. Și eu am fost înjurată la rândul meu și nu am luat în seamă”, a transmis Viorica.

Medicii urmează să stabilească un diagnostic clar și să recomande tratamentul adecvat, în funcție de evaluarea clinică.

