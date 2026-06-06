Christian Sabbagh, la un pas de tragedie după AVC. „Am fost nevoit să-mi caut salvarea”

Christian Sabbagh a trecut în urmă cu aproximativ doi ani printr-un episod medical sever, în urma unui accident vascular cerebral care a pus în pericol viața sa și a generat o perioadă complexă de recuperare și reevaluare a stilului de viață. Evenimentul a reprezentat un punct de cotitură major pentru jurnalist, cunoscut pentru activitatea sa în televiziune, aflat atunci într-un ritm profesional intens, cu expunere constantă la stres și program încărcat.
Problemele de sănătate au apărut într-un context în care semnalele de avertizare ale organismului ar fi fost, potrivit propriilor sale reflecții ulterioare, ignorate o perioadă îndelungată. Activitatea profesională solicitantă, lipsa unui program regulat de odihnă și presiunea continuă asociată muncii în televiziune au contribuit la instalarea unei stări generale de epuizare. Episodul AVC a survenit brusc și a necesitat intervenție medicală de urgență, urmată de o perioadă de spitalizare și investigații complexe.
Evoluția pacientului a impus ulterior continuarea tratamentelor și a procesului de recuperare în regim privat, pentru acces la proceduri suplimentare și monitorizare extinsă. Această tranziție între sistemul public și cel privat a fost determinată de necesitatea unor soluții medicale rapide și personalizate în contextul stării post-AVC.
„Sunt sănătos acum. Mă simt ca la 20 de ani din acest punct de vedere. Analizele au ieșit foarte bune, ceea ce mă bucură, având în vedere că nu am avut grijă de sănătatea mea înainte de acest eveniment. Aș dori să le spun tuturor să fie atenți la sănătatea lor’, a spus Christian Sabbagh.
După stabilizarea stării de sănătate, procesul de recuperare a inclus schimbări semnificative în stilul de viață. Prioritățile au fost reconfigurate, iar accentul a fost mutat pe odihnă, alimentație echilibrată și reducerea factorilor de stres. Regimul alimentar a devenit mai atent structurat, incluzând consum de alimente ușoare, preparate la grătar, legume gătite simplu, salate și sucuri naturale din fructe. Aceste ajustări au fost însoțite de o monitorizare mai atentă a parametrilor medicali și de controale periodice.
La aproximativ doi ani de la episodul medical, Christian Sabbagh și-a reluat activitatea profesională în televiziune, revenind la pupitrul știrilor. Evoluția sa medicală este descrisă ca fiind stabilă, cu rezultate bune la analize și o stare generală îmbunătățită, comparativ cu perioada anterioară evenimentului. Această recuperare a fost asociată cu o disciplină mai strictă în ceea ce privește stilul de viață și gestionarea programului zilnic.
„După AVC am zâmbit și am fost pe cont propriu Zâmbetul din această poză ascunde o luptă pe viață și pe moarte. Eram la câteva zile după un AVC, cu viața atârnând de un fir. Am zâmbit, dar în spate era suferința. Medicii de la Bagdasar au făcut tot ce au putut. Le sunt recunoscător. Îi respect. Au luptat pentru mine.
Dar bunăvoința lor nu a fost de ajuns. Am fost nevoit să-mi caut salvarea în afara sistemului public. Pe banii mei. În privat, unde am găsit tratamente și soluții. Astăzi sunt din nou la pupitrul știrilor Kanal D. Dar nu pot să nu mă întreb, pentru ce plătim taxe? În România, aproape 45% din salariul brut merge către contribuții.
Plătim sănătatea ca pe o taxă obligatorie. Iar când viața atârnă de un fir, sistemul îți spune: Așteaptă! Îți spune că nu sunt locuri. Sau bani. Sau aparate. Sau interes. Eu am avut noroc. Am reușit să mă salvez. Dar câți nu apucă? Câți mor cu zile?’, a transmis, pe Facebook, Christian Sabbagh.