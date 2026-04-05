Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni. Când a văzut tariful, a crezut că dă aplicația erori

De: Denisa Crăciun 05/04/2026 | 12:58
Cât a plătit un client Uber pentru ruta București - Aeroport Otopeni /Foto: Facebook

Un client care a comandat o cursă prin aplicația de ridesharing din București până la Aeroportul Otopeni a trebuit să scoată din buzunar o sumă neașteptată. Atunci când a văzut cât îl costă a verificat de două ori, pentru a se asigura că nu există vreo eroare.

Aplicația de ridesharing Uber este foarte cunoscută și folosită în rândul românilor și nu numai. Atunci când nu ai o mașină personală, nu vrei să folosești transportul în comun pentru că te grăbești este una dintre cele mai bune opțiuni. Costul unei curse diferă în funcție de câți km are de parcurs șoferul. Un bărbat a postat pe un grup de Facebook o captură de ecran cu suma pe care a trebuit să o plătească, nu i-a venit să creadă.

Cât a plătit bărbatul pentru ruta București – Aeroportul Otopeni

În ultima perioadă un plin la mașină a ajuns să coste foarte mult. Acest fapt a afectat mai multe aspecte din viața noastră. Cu toate acestea, serviciile de tip ridesharing, precum Uber, încă sunt folosit. Mulți aleg să comande o mașină pentru a ajunge la destinația dorită din diverse motive. Prețul diferă, de la cursă la alta și surprinde prin două moduri: fie a costat prea mult, fie prea puțin.

Zilele trecute, un bărbat a postat pe un grup de Facebook dedicat șoferilor și clienților de Uber și Bolt o captură de ecran în care prezenta cursa pe care a avut-o. Acesta trebuia să ajungă din București la Aeroportul Otopeni. Distanța este de aproximativ 12 km. Pentru această rută, costul a fost de doar 17,65 lei. Prețul l-a șocat pe client, iar inițial a crezut că este o greșeală.

Ce reacții a avut postarea

Bineînțeles că nu au putut să lipsească și reacțiile la acea postare. Pe unii dintre ei i-a amuzat, iar alți șoferi au fost indignați de tariful pentru o astfel de distanță, așadar comentariile au fost împărțite în două tabere.

Doamne ajută tot așa să fie să aveți de lucru; Nu disperați…se poate și mai rău…eu m-am lăsat și e mai bine; Și când vă bagă cursă de 80-90 de lei 3-4 km pe dinamic nu mai postați, nemulțumiți…, au fost doar câteva dintre comentarii.

VEZI ȘI: A crezut că e o greșeală! Ce bacșiș a primit un șofer Uber după o cursă de doar 12 kilometri

A crezut că este o eroare. Câți bani a plătit un bucureștean pentru o cursă Uber de 6.1 km

Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Știri
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Știri
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în...
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții
Gandul.ro
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii...
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Ce spun astrele despre persoanele născute pe 5, 11, 16 și 24
Adevarul
Ce spun astrele despre persoanele născute pe 5, 11, 16 și 24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest...
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical...
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
Click.ro
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia...
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Digi 24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea...
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
Digi24
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la...
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
go4it.ro
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții
Gandul.ro
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul...
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Horoscop 6 aprilie 2026. Zodia care trebuie să ia o decizie importantă
Horoscop 6 aprilie 2026. Zodia care trebuie să ia o decizie importantă
Andreea Bănică a primit un cadou special înainte de Paște. Cântăreața s-a emoționat când a văzut: ...
Andreea Bănică a primit un cadou special înainte de Paște. Cântăreața s-a emoționat când a văzut: „Bine ai venit în familie”
El este Laurențiu, pompierul care a murit carbonizat în propria locuință. Doi copii au rămas orfani ...
El este Laurențiu, pompierul care a murit carbonizat în propria locuință. Doi copii au rămas orfani de tată
Răzvan Lucescu a ajuns în România: „Este o situțaie grea”
Răzvan Lucescu a ajuns în România: „Este o situțaie grea”
Vezi toate știrile