Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni. Când a văzut tariful, a crezut că dă aplicația erori

Un client care a comandat o cursă prin aplicația de ridesharing din București până la Aeroportul Otopeni a trebuit să scoată din buzunar o sumă neașteptată. Atunci când a văzut cât îl costă a verificat de două ori, pentru a se asigura că nu există vreo eroare.

Aplicația de ridesharing Uber este foarte cunoscută și folosită în rândul românilor și nu numai. Atunci când nu ai o mașină personală, nu vrei să folosești transportul în comun pentru că te grăbești este una dintre cele mai bune opțiuni. Costul unei curse diferă în funcție de câți km are de parcurs șoferul. Un bărbat a postat pe un grup de Facebook o captură de ecran cu suma pe care a trebuit să o plătească, nu i-a venit să creadă.

Cât a plătit bărbatul pentru ruta București – Aeroportul Otopeni

În ultima perioadă un plin la mașină a ajuns să coste foarte mult. Acest fapt a afectat mai multe aspecte din viața noastră. Cu toate acestea, serviciile de tip ridesharing, precum Uber, încă sunt folosit. Mulți aleg să comande o mașină pentru a ajunge la destinația dorită din diverse motive. Prețul diferă, de la cursă la alta și surprinde prin două moduri: fie a costat prea mult, fie prea puțin.

Zilele trecute, un bărbat a postat pe un grup de Facebook dedicat șoferilor și clienților de Uber și Bolt o captură de ecran în care prezenta cursa pe care a avut-o. Acesta trebuia să ajungă din București la Aeroportul Otopeni. Distanța este de aproximativ 12 km. Pentru această rută, costul a fost de doar 17,65 lei. Prețul l-a șocat pe client, iar inițial a crezut că este o greșeală.

Ce reacții a avut postarea

Bineînțeles că nu au putut să lipsească și reacțiile la acea postare. Pe unii dintre ei i-a amuzat, iar alți șoferi au fost indignați de tariful pentru o astfel de distanță, așadar comentariile au fost împărțite în două tabere.

Doamne ajută tot așa să fie să aveți de lucru; Nu disperați…se poate și mai rău…eu m-am lăsat și e mai bine; Și când vă bagă cursă de 80-90 de lei 3-4 km pe dinamic nu mai postați, nemulțumiți…, au fost doar câteva dintre comentarii.

