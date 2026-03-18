De necrezut cât a plătit un client Uber pentru o cursă de 12km, din București până în Bragadiru

De: Denisa Crăciun 18/03/2026 | 15:59
Cât a costat o cursă Uber de 12km

Un client care a folosit aplicația de ridesharing, Uber, a plătit pentru o cursă de 12km foarte puțin. Acest fapt a fost dezvăluit pe o pagină de Facebook, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

O postare pe rețelele de socializare a șocat pe toată lumea, mai ales pe șoferii de pe platforma Uber. O cursă de 12km, din București până în Bragadiru, a costat extrem de puțin. De asemenea, în această perioadă prețurile au scăzut din ce în ce mai mult, iar din acest motiv, șoferii angajați la serviciul de transport sunt nemulțumiți. Această situație i-a făcut pe șoferii Uber și Bolt să organizeze mai multe greve.

Cât a plătit un client Uber pentru ruta București-Bragadiru

Un șofer de Uber a postat pe o pagină de Facebook cursa pe care a avut-o. Acesta a preluat un client care trebuia să ajungă din București în Bragadiru. Suma pe care clientul a trebuit să o scoată din buzunar pentru 12km a fost de necrezut. Acesta a plătit la finalul cursei 18,56 de lei. Banii pe care i-a câștigat șoferul reprezintă valoarea netă, fără comisioanele Uber care trebuie aplicate. În urma cursei pe care a dus-o la capăt, bărbatul a fost nemulțumit de câți bani a încasat.

Deoarece i s-a părut că prețul a fost foarte, foarte mic, el a făcut publică imaginea care arată detaliile cursei. Alături de imaginea pusă el a făcut și o descriere incredibilă:

Să ferească Bunul Dumnezeu și Maica Domnului….
Este IREAL ! , s-a exprimat bărbatul.

Postarea nu a trecut neobservată și a avut și reacții din partea oamenilor. Comentariile s-au împărțit în două tabere. Unii dintre ei criticau serviciul de ridesharing, iar alți șoferi de Uber au povestit că au avut curse similare în ultimul timp.

Este un serviciu de proasta calitate, sunteți ca cei din taxi…; Refuz cu orice risc toată lumea si aia e…; De ce mă e ireal? Nu va mai plac banii? Luati-va un servici și gata,auzi….nemultumire; Ce sa ne mai ferească ca e jale; După calculele mele proaste, dacă scazi combustibilul, rămâi c-un zece lei câștig.
Ride-sharingul nu a fost gândit, cred eu, ca o sursă principală de venit, ci ca una secundară. Nu e ok câștigul? Renunți, sunt doar câteva dintre comentarii.

VEZI ȘI: A crezut că este o eroare. Câți bani a plătit un bucureștean pentru o cursă Uber de 6.1 km

Ce bacșiș a primit un șofer Uber, de la un client străin, pentru o cursă de 17 lei în București

Iți recomandăm
Cine este Ștefana Delia de la Visuri la Cheie. Ce studii are arhitecta din sezonul 12 al emisiunii de la PRO TV
Știri
Cine este Ștefana Delia de la Visuri la Cheie. Ce studii are arhitecta din sezonul 12 al emisiunii…
Curent mai ieftin în România: PPC lansează oferta cu preț sub 1 leu/kWh. Când plătești cel mai puțin
Știri
Curent mai ieftin în România: PPC lansează oferta cu preț sub 1 leu/kWh. Când plătești cel mai puțin
Complexul petrochimic South Pars din Iran a fost atacat. South Pars administrează cel mai mare zăcământ de gaze din lume
Mediafax
Complexul petrochimic South Pars din Iran a fost atacat. South Pars administrează cel...
Haos la votul pe buget. Miliardul pentru pensionari a fost respins în comisii, deși inițial trecuse. PSD a părăsit sala. Ședința a fost suspendată
Gandul.ro
Haos la votul pe buget. Miliardul pentru pensionari a fost respins în comisii,...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Trei români, bătuți cu brutalitate de trapperul Baby Gang și gașca sa. Artistul bătăuș a fost arestat. Ce a declanșat conflictul
Adevarul
Trei români, bătuți cu brutalitate de trapperul Baby Gang și gașca sa. Artistul...
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a...
ANALIZĂ: Cum reușește Iranul să exporte petrol chiar și cu Strâmtoarea Ormuz aproape închisă
Mediafax
ANALIZĂ: Cum reușește Iranul să exporte petrol chiar și cu Strâmtoarea Ormuz aproape...
Parteneri
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a tăiat sau nu stomacul?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Momentul tulburător în care fiul secret al lui Mugurel Vrabete a urcat pe scenă la concertul Holograf de la Sala Palatului
Click.ro
Momentul tulburător în care fiul secret al lui Mugurel Vrabete a urcat pe scenă la...
Cum a ajuns Trump să dea peste cap planul Ucrainei de falimentare a armatei ruse. „Este ca și cum i-ai da mai multe gloanțe ucigașului”
Digi 24
Cum a ajuns Trump să dea peste cap planul Ucrainei de falimentare a armatei ruse....
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
Digi24
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar...
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Eșec NATO în Portugalia: Fregată „distrusă” de Ucraina fără ca echipajul să știe
go4it.ro
Eșec NATO în Portugalia: Fregată „distrusă” de Ucraina fără ca echipajul să știe
Care este cea mai veche meserie din lume?
Descopera.ro
Care este cea mai veche meserie din lume?
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Go4Games
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Haos la votul pe buget. Miliardul pentru pensionari a fost respins în comisii, deși inițial trecuse. PSD a părăsit sala. Ședința a fost suspendată
Gandul.ro
Haos la votul pe buget. Miliardul pentru pensionari a fost respins în comisii, deși inițial...
