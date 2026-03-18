De necrezut cât a plătit un client Uber pentru o cursă de 12km, din București până în Bragadiru

Un client care a folosit aplicația de ridesharing, Uber, a plătit pentru o cursă de 12km foarte puțin. Acest fapt a fost dezvăluit pe o pagină de Facebook, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

O postare pe rețelele de socializare a șocat pe toată lumea, mai ales pe șoferii de pe platforma Uber. O cursă de 12km, din București până în Bragadiru, a costat extrem de puțin. De asemenea, în această perioadă prețurile au scăzut din ce în ce mai mult, iar din acest motiv, șoferii angajați la serviciul de transport sunt nemulțumiți. Această situație i-a făcut pe șoferii Uber și Bolt să organizeze mai multe greve.

Cât a plătit un client Uber pentru ruta București-Bragadiru

Un șofer de Uber a postat pe o pagină de Facebook cursa pe care a avut-o. Acesta a preluat un client care trebuia să ajungă din București în Bragadiru. Suma pe care clientul a trebuit să o scoată din buzunar pentru 12km a fost de necrezut. Acesta a plătit la finalul cursei 18,56 de lei. Banii pe care i-a câștigat șoferul reprezintă valoarea netă, fără comisioanele Uber care trebuie aplicate. În urma cursei pe care a dus-o la capăt, bărbatul a fost nemulțumit de câți bani a încasat.

Deoarece i s-a părut că prețul a fost foarte, foarte mic, el a făcut publică imaginea care arată detaliile cursei. Alături de imaginea pusă el a făcut și o descriere incredibilă:

Să ferească Bunul Dumnezeu și Maica Domnului….

Este IREAL ! , s-a exprimat bărbatul.

Postarea nu a trecut neobservată și a avut și reacții din partea oamenilor. Comentariile s-au împărțit în două tabere. Unii dintre ei criticau serviciul de ridesharing, iar alți șoferi de Uber au povestit că au avut curse similare în ultimul timp.

Este un serviciu de proasta calitate, sunteți ca cei din taxi…; Refuz cu orice risc toată lumea si aia e…; De ce mă e ireal? Nu va mai plac banii? Luati-va un servici și gata,auzi….nemultumire; Ce sa ne mai ferească ca e jale; După calculele mele proaste, dacă scazi combustibilul, rămâi c-un zece lei câștig.

Ride-sharingul nu a fost gândit, cred eu, ca o sursă principală de venit, ci ca una secundară. Nu e ok câștigul? Renunți, sunt doar câteva dintre comentarii.

