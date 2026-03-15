A crezut că este o eroare. Câți bani a plătit un bucureștean pentru o cursă Uber de 6.1 km

Un bucureștean a avut parte de o surpriză complet neașteptată după ce a comandat o cursă prin aplicația de ride-sharing Uber. În momentul în care a văzut suma afișată pe telefon pentru deplasare, acesta a crezut inițial că este vorba despre o eroare a aplicației. În realitate însă, prețul era corect și reprezenta costul final al cursei.

Conform informațiilor afișate în aplicația șoferului, cursa urma să se desfășoare pe o distanță de aproape 6,1 kilometri. În același timp, durata estimată era de circa 25 de minute. Clientul se afla la aproximativ 0,9 kilometri distanță de șofer, ceea ce însemna că mașina urma să ajungă la punctul de preluare în 3 minute.

Ceea ce a atras atenția însă a fost prețul cursei: doar 14,25 lei. Pentru o deplasare de peste șase kilometri în București, suma pare neobișnuit de mică. Asta în contextul în care se iau în calcul traficul aglomerat din capitală și costurile tot mai ridicate ale combustibilului.

14,25, fără comisionul perceput de aplicație

Potrivit capturii de ecran din aplicație, suma de 14,25 lei reprezenta câștigul net al șoferului, fără comisionul perceput de Uber. Altfel spus, valoarea afișată era suma pe care șoferul urma să o încaseze pentru cursă, după ce plata clientului era procesată prin platformă.

Prețurile pentru cursele de ride-sharing pot varia considerabil în funcție de mai mulți factori. Printre aceștia se numără distanța parcursă, durata estimată a cursei, nivelul de trafic din oraș, dar și cererea existentă în momentul respectiv. În perioadele în care cererea este foarte mare, aplicația poate activa așa-numitul „tarif dinamic”, care crește costul cursei.

În situația prezentă, totul pare să fi fost în favoarea clientului. Distanța relativ scurtă până la punctul de preluare și lipsa unui tarif dinamic au făcut ca prețul final să fie mult mai mic decât s-ar fi așteptat mulți utilizatori ai aplicației.

Pentru bucureșteanul care a comandat cursa, experiența s-a transformat într-o surpriză plăcută și, bineînțeles, neașteptată. Chiar dacă la început a crezut că este vorba despre o eroare, în final acesta a plătit doar 14,25 lei pentru o deplasare de 6,1 kilometri prin București. Practic, tarif pe care mulți l-ar considera rar întâlnit în prezent.

