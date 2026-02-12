Acasă » Știri » Mai rar așa ceva! Cât a plătit un client Bolt pentru o cursă de 45 de minute în București

Mai rar așa ceva! Cât a plătit un client Bolt pentru o cursă de 45 de minute în București

De: Andreea Stăncescu 12/02/2026 | 07:46
Mai rar așa ceva! Cât a plătit un client Bolt pentru o cursă de 45 de minute în București
Cât a plătit un client pe cursă / Sursa foto: Facebook

În ultimii ani, serviciile de ridesharing au devenit o parte esențială din viața urbană, mai ales în marile orașe. Pentru mulți oameni, aplicațiile precum Bolt sau Uber reprezintă o soluție rapidă și comodă pentru a ajunge dintr-un punct în altul, fără grija parcării, a transportului public sau a traficului stresant. O simplă comandă din telefon este suficientă pentru a avea o mașină la scară, gata să te ducă oriunde ai nevoie.

Un bărbat din București a avut parte de o experiență care spune multe despre prețurile din piața de ridesharing. Acesta a comandat o cursă cu Bolt și a plătit doar 31,5 lei pentru un drum de aproximativ 45 de minute și 11 kilometri. La prima vedere, suma pare aproape ireală, mai ales dacă ținem cont de traficul aglomerat din Capitală, unde timpul petrecut în mașină este adesea dublu față de cel estimat.

Prețul cursei a fost unul redus

Pentru a înțelege cât de mic este acest tarif, trebuie să ne raportăm la costurile reale ale unui șofer. În prezent, prețul pentru benzina standard 95 este de aproximativ 7,77 lei pe litru, iar pentru motorina standard ajunge la 8,14 lei pe litru. Chiar și GPL-ul, considerat cea mai ieftină variantă, costă în jur de 3,95 lei pe litru. La aceste cheltuieli se adaugă uzura mașinii, reviziile, asigurările, comisionul platformei și, bineînțeles, timpul șoferului.

Sursa foto: Facebook

Dacă facem un calcul simplu, o mașină care consumă în medie 8 litri la 100 de kilometri ar folosi aproape un litru de carburant pentru 11 kilometri. Asta înseamnă că doar combustibilul poate ajunge la 7-8 lei pentru o astfel de cursă. Practic, din cei 31,5 lei încasați, o parte semnificativă se duce imediat pe costuri directe, fără să mai vorbim de profit.

În aceste condiții, cursa pare extrem de avantajoasă pentru client, dar deloc pentru șofer. Într-un oraș ca Bucureștiul, unde ambuteiajele sunt la ordinea zilei, iar timpul pierdut în trafic este enorm, o astfel de sumă ridică semne de întrebare legate de sustenabilitatea acestui tip de tarif. Deși pentru pasager este o afacere excelentă, pentru șofer devine din ce în ce mai greu să justifice financiar munca depusă.

CITEȘTE ȘI:

Greșeala pentru care șoferii pot primi amendă de 8.100 de lei. Cine ignoră această regulă plătește scump

Indemnizație creștere copil 2026. Acte necesare și termenul de depunere

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Chef John gătește pește dulce acrișor: rețeta imperială care aduce prosperitate la masă
Știri
Chef John gătește pește dulce acrișor: rețeta imperială care aduce prosperitate la masă
Prețul la motorină astăzi 12 februarie 2026: cât plătesc șoferii pentru un plin și unde sunt cele mai mici prețuri în România
Știri
Prețul la motorină astăzi 12 februarie 2026: cât plătesc șoferii pentru un plin și unde sunt cele mai…
România vrea să fie hub în domeniul feroviar. O mare companie vrea să fabrice trenuri pe hidrogen și o cale ferată de mare viteză
Mediafax
România vrea să fie hub în domeniul feroviar. O mare companie vrea să...
Donald Tusk aruncă declarația zilei: „Polonia poate părăsi Uniunea Europeană. E un risc real”
Gandul.ro
Donald Tusk aruncă declarația zilei: „Polonia poate părăsi Uniunea Europeană. E un risc...
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A...
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost...
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
Digi24
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda...
Investiție uriașă. Un startup va investi 1,2 miliarde de euro în centre de date și modele AI
Mediafax
Investiție uriașă. Un startup va investi 1,2 miliarde de euro în centre de...
Parteneri
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui fenomen îngrijorător
Digi 24
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui...
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se facă la fel și cu alte profesii”
Digi24
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se...
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Promotor.ro
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat...
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Oferte MyCLUB la Auchan: Electronice la preț redus acum
go4it.ro
Oferte MyCLUB la Auchan: Electronice la preț redus acum
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Donald Tusk aruncă declarația zilei: „Polonia poate părăsi Uniunea Europeană. E un risc real”
Gandul.ro
Donald Tusk aruncă declarația zilei: „Polonia poate părăsi Uniunea Europeană. E un risc real”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Jeffrey Epstein dezvoltase o adevărată obsesie pentru viața intimă a lui Brad Pitt. „Angelina? ...
Jeffrey Epstein dezvoltase o adevărată obsesie pentru viața intimă a lui Brad Pitt. „Angelina? Care Angelina?”
Chef John gătește pește dulce acrișor: rețeta imperială care aduce prosperitate la masă
Chef John gătește pește dulce acrișor: rețeta imperială care aduce prosperitate la masă
TEST IQ | Identificați toate cele 3 diferențe dintre acești doi șoareci!
TEST IQ | Identificați toate cele 3 diferențe dintre acești doi șoareci!
BANC | Bulă își conduce nevasta la gară
BANC | Bulă își conduce nevasta la gară
Horoscop rune azi, 12 februarie 2026. Runa Jera aduce recompense neașteptate: cei care au muncit în ...
Horoscop rune azi, 12 februarie 2026. Runa Jera aduce recompense neașteptate: cei care au muncit în tăcere primesc astăzi recunoașterea așteptată
Irisha a intrat „la bărbați”, dar alt detaliu a dat-o pe spate. Și-a găsit inspirația ...
Irisha a intrat „la bărbați”, dar alt detaliu a dat-o pe spate. Și-a găsit inspirația printre umerașe
Vezi toate știrile
×