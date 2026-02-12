Mai rar așa ceva! Cât a plătit un client Bolt pentru o cursă de 45 de minute în București

În ultimii ani, serviciile de ridesharing au devenit o parte esențială din viața urbană, mai ales în marile orașe. Pentru mulți oameni, aplicațiile precum Bolt sau Uber reprezintă o soluție rapidă și comodă pentru a ajunge dintr-un punct în altul, fără grija parcării, a transportului public sau a traficului stresant. O simplă comandă din telefon este suficientă pentru a avea o mașină la scară, gata să te ducă oriunde ai nevoie.

Un bărbat din București a avut parte de o experiență care spune multe despre prețurile din piața de ridesharing. Acesta a comandat o cursă cu Bolt și a plătit doar 31,5 lei pentru un drum de aproximativ 45 de minute și 11 kilometri. La prima vedere, suma pare aproape ireală, mai ales dacă ținem cont de traficul aglomerat din Capitală, unde timpul petrecut în mașină este adesea dublu față de cel estimat.

Prețul cursei a fost unul redus

Pentru a înțelege cât de mic este acest tarif, trebuie să ne raportăm la costurile reale ale unui șofer. În prezent, prețul pentru benzina standard 95 este de aproximativ 7,77 lei pe litru, iar pentru motorina standard ajunge la 8,14 lei pe litru. Chiar și GPL-ul, considerat cea mai ieftină variantă, costă în jur de 3,95 lei pe litru. La aceste cheltuieli se adaugă uzura mașinii, reviziile, asigurările, comisionul platformei și, bineînțeles, timpul șoferului.

Dacă facem un calcul simplu, o mașină care consumă în medie 8 litri la 100 de kilometri ar folosi aproape un litru de carburant pentru 11 kilometri. Asta înseamnă că doar combustibilul poate ajunge la 7-8 lei pentru o astfel de cursă. Practic, din cei 31,5 lei încasați, o parte semnificativă se duce imediat pe costuri directe, fără să mai vorbim de profit.

În aceste condiții, cursa pare extrem de avantajoasă pentru client, dar deloc pentru șofer. Într-un oraș ca Bucureștiul, unde ambuteiajele sunt la ordinea zilei, iar timpul pierdut în trafic este enorm, o astfel de sumă ridică semne de întrebare legate de sustenabilitatea acestui tip de tarif. Deși pentru pasager este o afacere excelentă, pentru șofer devine din ce în ce mai greu să justifice financiar munca depusă.

CITEȘTE ȘI:

Greșeala pentru care șoferii pot primi amendă de 8.100 de lei. Cine ignoră această regulă plătește scump

Indemnizație creștere copil 2026. Acte necesare și termenul de depunere