Jeffrey Epstein dezvoltase o adevărată obsesie pentru viața intimă a lui Brad Pitt. „Angelina? Care Angelina?”

Jeffrey Epstein părea să aibă o fixație asupra vieții amoroase a lui Brad Pitt, scrie presa americană.

Setul de documente din dosarul Epstein, recent publicat de Departamentul de Justiție al SUA, arată că miliardarul era mereu ținut la curent cu viața intimă a actorului prin e-mail, scrie Radar Online.

După o analiză extinsă a celor trei milioane de documente ale Departamentului de Justiție publicate online, publicația scrie că actualizările i-au fost trimise lui Epstein de către unul dintre cei mai apropiați asociați de afaceri ai săi, Richard Kahn. Unul dintre e-mailurile marcate ca fiind din 2018 era intitulat „Brad Pitt petrece timp cu o profesoară-vedetă de la MIT”. Mesajul făcea referire la un articol publicat de Page Six pe 5 aprilie 2018, care detalia cum actorul „petrecea timp cu” „aclamata arhitectă, artistă premiat și vedetă, profesoara la MIT Neri Oxman”.

„O sursă confirmă în exclusivitate că Pitt, pasionat de arhitectură și design, s-a întâlnit recent cu talentata Oxman prin intermediul unui proiect de arhitectură MIT și de atunci au devenit prieteni. Se pare că Pitt a fost recomandat lui Oxman pentru a colabora la un proiect arhitectural la care lucra (…) Brad și Neri s-au înțeles instantaneu pentru că împărtășesc aceeași pasiune pentru arhitectură, design și artă. Aceasta poate fi cel mai bine descrisă ca o prietenie profesională”, se arată în respectivul material de presă.

Jeffrey Epstein era extrem de interesat de viața lui Brad Pitt

Kahn i-a trimis apoi lui Epstein un alt articol despre potențiala poveste de dragoste, cu titlul: „Care Angelina? Noua prietenă a lui Brad Pitt nu este doar «cel mai sexy lucru pe care l-a văzut vreodată», ci și o profesoară de arhitectură premiată”.

Articolul plin de bârfe suna astfel: „Îi spun «Efectul Amal» pentru că, în urma căsătoriei lui George Clooney cu avocata pentru drepturile omului Amal Alamuddin, se pare că ceea ce îi trebuie cel mai mult unui burlac faimos de o anumită vârstă este o consoartă cu o combinație de frumusețe, inteligență și realizări profesionale serioase. Cea mai recentă vedetă care a îmbrățișat fenomenul este Brad Pitt, probabil cel mai râvnit burlac de la Hollywood de la despărțirea sa de Angelina Jolie și, întâmplător, un prieten vechi al lui Clooney.”

„Pe profesoara Neri Oxman se pare că o consideră «cel mai sexy lucru pe care l-a văzut vreodată». Profesoara Oxman, o femeie divorțată în vârstă de 42 de ani, născută în Israel, este un arhitect premiat, cu un doctorat de la renumitul Institut de Tehnologie din Massachusetts (MIT)”, se mai arăta în material.

