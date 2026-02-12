Acasă » Știri » Tribunalul a dat verdictul final în procesul dintre Niculina Stoican și Olguța Berbec: „Am câștigat”

De: Anca Chihaie 12/02/2026 | 08:53
Niculina Stoican a câștigat procesul cu Olguța Berbec/foto: social media

Înalta Curte de Casație și Justiție a pus punct definitiv unuia dintre cele mai discutate litigii din muzica populară românească, respingând recursul formulat de Olguța Berbec într-un proces deschis împotriva Niculinei Stoican. Decizia, pronunțată pe 10 februarie, confirmă hotărârile anterioare ale Tribunalului București și Curții de Apel București, stabilind că piesa aflată în centrul disputei nu constituie o operă originală susceptibilă de protecție exclusivă, ci aparține patrimoniului folcloric.

Conflictul juridic a început în anul 2021, când Olguța Berbec a susținut că Niculina Stoican ar fi utilizat fără drept melodia intitulată „Dragoste veche și nouă”. Reclamanta a afirmat că este autoarea liniei melodice și a versurilor și a invocat în sprijinul cererii înregistrarea piesei la UCMR-ADA. Acțiunea în instanță a vizat recunoașterea drepturilor de autor și, implicit, stabilirea existenței unui plagiat.

Pe parcursul procesului, instanțele au analizat natura compoziției și elementele sale muzicale și literare, precum și originea temelor și structurilor artistice utilizate. Tribunalul București a concluzionat că melodia nu poate fi atribuită unei creații individuale originale, ci provine din fondul tradițional al muzicii populare, unde motivele muzicale circulă și se transmit de-a lungul timpului în forme variate. În aceste condiții, judecătorii au stabilit că nu poate fi vorba despre o încălcare a drepturilor de autor în sens juridic.

Decizia primei instanțe a fost contestată, însă Curtea de Apel București a menținut soluția, apreciind că nu există temei pentru recunoașterea exclusivității asupra unei creații cu caracter folcloric. Instanța de apel a confirmat că elementele invocate nu întrunesc condițiile legale pentru a fi considerate o operă originală protejată de legislația privind drepturile de autor. Recursul depus ulterior a fost analizat de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a respins definitiv cererea, consolidând astfel interpretarea anterioară a instanțelor inferioare.

„Acum cinci ani am fost dată în judecată pentru o piesă din repertoriul popular.

Am încercat încă de la început, prin intermediul avocatei mele, Cristina Vultur, căreia îi mulțumesc pentru tot acest parcurs, să avem un dialog cu reclamanta OB și să găsim soluții onorabile, fără implicarea unui proces. Nu am primit niciun răspuns, în afară de acuzele și jignirile din spațiul public, pe care reclamanta OB le-a reiterat ori de câte ori a avut ocazia.

După trei instanțe de judecată – Tribunalul București, Curtea de Apel și Înalta Curte de Casație și Justiție – am câștigat. Fiecare instanță în parte i-a respins reclamantei OB acțiunea de dare în judecată ca fiind nefondată și neîntemeiată.

Eu, în toți acești ani, am încercat să rămân demnă și să lupt pentru a-mi apăra numele și munca de o viață, fără să răspund în vreun fel răutăților, jignirilor și ironiilor. Concluzia este că unii oameni sunt sortiți, prin tot ceea ce fac, să rămână definitiv și irevocabil, așa cum a pronunțat instanța, mici, puțini și neînsemnați.

PS: Curând revin cu piesa >”, a transmis Niculina Stoican pe Facebook.

Hotărârea definitivă stabilește, de asemenea, obligația reclamantei de a suporta cheltuielile de judecată, estimate la sume considerabile, aferente întregului parcurs procesual desfășurat pe durata mai multor ani. Astfel, litigiul se încheie fără recunoașterea vreunui drept exclusiv asupra piesei contestate și fără constatarea unui act de plagiat.

