Niculina Stoican și Alin Gabriel Matei, fiul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian, umăr la umăr! Ce relație există, de fapt, între cei doi: „Să fie mândru de mine de acolo de sus”

Alin Gabriel Matei, fiul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian, a făcut un pas important în carieră. Acesta și-a îndeplinit unul dintre cele mai mari visuri și speră că l-a făcut mândru pe mentorul lui. Alături de tânărul artist în acest moment important a stat chiar Niculina Stoican. Se pare că aceștia au o relație foarte apropiată, iar cântăreața l-a ținut aproape pe Alin Gabriel Matei, după moartea regretatului artist.

Alin Gabriel Matei este cel pe care toți îl văd ca pe fiul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian. Cei doi au fost extrem de apropiați, iar regretatul artist i-a deschis acestuia drumul în lumea muzicală și l-a învățat dragostea pentru muzica populară. Acum, Alin Gabriel Matei a făcut un pas important în cariera sa, iar numeroși artiști au fost alături de el, iar susținerea cea mai mare a primit-o din partea Niculinei Stoican.

Recent, fiul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian și-a îndeplinit unul dintre cele mai mari visuri. Mai exact, artistul a organizat un spectacol cu ocazia lansării noului său album. Acesta și-a dorit, de asemenea, să adune lângă el cât mai mulți artiști renumiți din folclor, iar planul i-a reușit.

Printre cei care au stat alături de Alin Gabriel Matei în ziua cea mare s-a numărat și Niculina Stoican. După moartea lui Petrică Mîțu Stoian, aceasta a fost foarte apropiată de tânăr și i-a îndrumat pașii în carieră.

Este primul spectacol de genul acesta iar emoțiile m-au copleșit la început. A fost sold out, în două săptămâni s-au vândut aproape 800 de bilete. Sunt onorat că oamenii și-au rupt din bănuții lor să plătească bilet să vină să mă vadă pe mine și pe colegii mei. Sper ca Petrică Mîțu Stoian să fie mândru de mine de acolo de sus, de ceea ce eu am realizat, i-am promis că nu-l voi dezamăgi niciodată și asta voi face, mă voi ține de cuvânt”, a declarat Alin Gabriel Matei, potrivit starpopular.ro.

De asemenea, Niculina Stoican s-a arătat cât se poate de mândră de Alin Gabriel Matei și îi mulțumește regretatului ei prieten că a lăsat în urmă un tânăr talentat, modelat și șlefuit de el.

„O să-i mulțumesc pentru că indiferent câți am fost cei care aici pe pământ ne-am despărțit de atâtea ori de pe scenă, el a ales ca atunci când a plecat să lase în urma lui un copil care să ne lege în continuare, indiferent că el nu mai este pe pământ. Dacă cineva mi-ar fi povestit vreodată că eu am să trăiesc aceste clipe, și că o să am în preajma mea un tânăr ales de Petre, i-aș fi spus că are imaginație bogată.

Și, totuși, viața este atât de cruntă uneori, ne lovește atât de tare, dar din fiecare lovitură e bine să învățăm și să nu ne întrebăm de ce ni se întâmplă. Îi mulțumesc lui Petre pentru că mi-a dovedit încă o dată că pot să trec peste multe lucruri cu fruntea sus, pot să rămân la fel de demnă și pot să fiu același om care nu trăiește doar pentru el, ci pentru toți cei care îl înconjoară și mai ales pentru tineri!”, a declarat și Niculina Stoican.