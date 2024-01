Reacția furibundă a Niculinei Stoian, după ce Constantin Enceanu a câștigat procesul! L-a făcut praf! + Cum plănuiește să i-o ”întoarcă”

Niculina Stoican și Constantin Enceanu continuă conflictul interminabil început acum mai bine de un an! De data aceasta spiritele s-au încins după ce, acesta din urmă, a câștigat procesul deschis împotriva „Ansamblului Folcloric Maria Tănase”, din Craiova. După ani de muncă, intepretul acuza că nu i-au fost recunoscute meritele, în ciuda experienței și a notorietății sale. Însă picătura care a umplut paharul a fost momentul în care Constantin Enceanu a susținut un examen pentru a fi avansat în ultimul grad profesional. Din păcate, rezultatul nu a fost deloc cel așteptat. Managerul ansamblului, Niculina Stoican, și dirijorul Nicolae Drăghia i-au oferit calificativul „bine” artistului. Constantin Enceanu a acționat în instanță și a avut câștig de cauză. CANCAN.RO are detaliile, în exclusivitate.

Constantin Enceanu și Niculina Stoican, continuă războiul! „Lipsea de la repetiții” vs „Întrebați colegii!”

Constantin Enceanu a câștigat procesul deschis în urmă cu mai bine de un an. Cererea de chemare în judecată a fost admisă, iar fișa de evaluare a artistului a fost anulată. Mai mult, judecătorii au decis ca interpretul să primească, din partea pârâtului, suma de 2.975 de lei.„Soluția pe scurt: Admite cererea de chemare în judecată. Anulează Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale reclamantului Enceanu Constantin pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022 şi Decizia nr. 27/12.05.2023. Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 2.975 lei reprezentând cheltuieli de judecată”, se arată pe portalul instantelor de judecată.

Atât Niculina Stoican, cât și Constantin Enceanu, dar și alți colegi ai Ansamblului Folcloric Maria Tănase au oferit declarații exclusive pentru CANCAN.RO, după ce hotărârea a fost pronunțată.

Niculina Stoican justifică nota: „A primit pentru comportament”

Niculina Stoican, fost manager al Ansamblului, a fost întrebată care este motivul pentru care, la prima evaluare, i-a oferit calificativul „bine” lui Constantin Enceanu. Aceasta susține că nu competențele profesionale sunt cele care i-au scăzut calificativul interpretului, ci comportamentul.

„A primit calificativul bine pentru comportament. Nu i s-a dat calificativul de către mine în calitate de manager. Acest calificativ i s-a dat de către șeful de secție, așa cum este procedura într-o instituție atunci când fiecare angajat este evaluat. Șeful de secție analizează activitatea angajatului pe parcursul unui an și îi dă un calificativ. Această evaluare se compune din: evaluare profesională, pe latură profesională conform fișei postului și, pe cealaltă latură, vizavi de comportamentul, atitudinea și modul în care procedează în instituție în relația directă cu șeful lui ierarhic superior direct, adică șeful de secție. El a primit acest “bine” în fișa de evaluare pentru comportament, nu profesional. El profesional a fost evaluat cu calificativ maxim”, a clarificat Niculina Stoican pentru CANCAN.RO.

Nemulțumit de calificativul primit, dar și considerând că a fost nedreptățit, Constantin Enceanu a făcut contestație. „El a făcut contestație la fișa de evaluare și la calificativul “bine” pentru comportament. A urmat procedura, s-a încheiat procedura, păstrându-se calificativul pentru comportament”, susține Niculina Stoican.

„Constantin Enceanu lipsea de la repetiții!”

Ca argument principal în evaluare, Niculina Stoican susține că interpretul de muzică populară ar fi încălcat mai multe reguli. În plus, ca argument, solista susține că procedura a fost aplicată întocmai legii.

„A primit calificativul “bine” pentru că lipsea de la repetiții, pentru faptul că atunci când dirijorul îi cerea să repete, nu mai venea să repete cum cerea dirijorul, etc. Sunt niște parametri care trebuie analizați vizavi de tine profesional și vizavi de tine și de conduita și de modul în care abordezi activitățile de fiecare zi, dincolo de scenă, în cadrul unei instituții. Aici se aplică o legislație pe Codul Muncii, pe Ordonanța 21, pe regulamentul intern, pe Codul Fizic, pe contractul colectiv de muncă. Aceste puncte sunt aplicate ca legislație în comportamentul pe care tu îl ai în cadrul unei instituții. Domnul Enceanu s-a apărat spunând că nu a fost îndeplinită procedura, nu că el merita alt calificativ”, a declarat interpreta, pentru CANCAN.RO.

Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată în termen de 10 zile de la data pronunțării sentinței. Niculina Stoican este de părere că instituția va ataca decizia. ”Eu nu mai sunt managerul instituției, acum instituția are manager interimar și rămâne la latitudinea instituției ce trebuie să facă (n.r. dacă atacă decizia). Bănuiesc că vor merge mai departe pentru că instituția trebuie apărată„, a susținut Niculina Stoican.

Ce spun colegii celor doi: „Are un comportament adecvat! A fost o răutate”

Și pentru că întotdeauna există două părți ale poveștii, CANCAN.RO l-a contactat și pe Constantin Enceanu pentru a-i afla punctul de vedere. Cântărețul a susținut că nu dorește să fie subiectiv și nu a comentat prea multe.

„În legătură cu felul în care m-am comportat, cred că ar trebui întrebați colegii mei. Dacă ar fi să vorbesc, ați putea crede că sunt subiectiv. Corect este să fie întrebați colegii mei. În rest, nu doresc să comentez acest subiect”, a fost răspunsul elegant al lui Constantin Enceanu.

CANCAN.RO i-a contactat pe Liliana Popa, managerul interimar al Ansamblului Folcloric Maria Tănase, și pe Marcel Vascu, liderul de sindicat.

„Eu sunt colegă cu toți, dumnealor sunt colegii mei și așa rămân indiferent. Sunt nume mari și domnul Enceanu și doamna Niculina, pentru numele și prestația dumnealor, fiecare are respect” , a spus Liliana Popa.

“Domnul Enceanu este un om deosebit. Are un comportament extraordinar de frumos față de colegi, față de instituție. Omul vine tot timpul la repetiții, la serviciu. Nu văd să aibă ceva în neregulă. Pentru calificativul , cred că s-a datorat unei răutăți a doamnei manager Stănescu Eugenie ( n.r. Niculina Stoican). Așa văd eu lucrurile ca reprezentant al salariaților. Nu are sub nicio formă un comportament inadecvat. Este un om corect, cumsecade, nu văd un defect. Mai mult, acest om a avut și funcție de manager. A fost o răutate din partea doamnei Niculina Stoican, pe numele de scenă”, a declarat Marcel Vascu, liderul de sindicat.

