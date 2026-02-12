Acasă » Știri » Cum arată casa de 18 milioane de dolari a lui Jennifer Lopez. Vila din California are 5 dormitoare, 8 băi și o piscină imensă

Cum arată casa de 18 milioane de dolari a lui Jennifer Lopez. Vila din California are 5 dormitoare, 8 băi și o piscină imensă

De: Irina Vlad 12/02/2026 | 06:40
Cum arată casa de 18 milioane de dolari a lui Jennifer Lopez. Vila din California are 5 dormitoare, 8 băi și o piscină imensă
Cum arată vila de 18 milioane de dolari a lui Jennifer Lopez/ sursă foto: social media
Jennifer Lopez (55 de ani) a adăugat oficial o altă proprietate spectaculoasă la imperiul său imobiliar — un conac uimitor în valoare de 18 milioane de dolari în Hidden Hills, California. În acest tur al casei din 2025, vă ducem în interiorul proprietății somptuoase și luxoase. De la terenuri întinse la interioare personalizate și facilități private, acest mega-conac dovedește că artista nu face rabat la nimic atunci când vine vorba de propriul confort. 

Averea și portofoliul imobiliar al lui Jennifer Lopez crește de la an la an. Casele artistei sunt la fel de variate ca și talentele multiple ale acesteia. Portofoliul ei cuprinde în prezent proprietăți situate în zone foarte căutate, precum Beverly Hills, Hamptons și Miami, deși ea a deținut și case în New York și Bel Air. În ultima perioadă, casa care a atras atenția cel mai mult este, fără îndoială, conacul de 18 milioane de dolari din Hidden Hills, California.

Cum arată vila de 18 milioane de dolari a lui Jennifer Lopez/ sursă foto: social media

Cum arată conacul de 18 milioane de dolari al lui Jennifer Lopez

Conacul a fost achiziționat pe data de 19 februarie 2025, la puțin peste o lună de la divorțul de Ben Affleck. O  casă de 800 de metri pătrați în Hidden Hills, CAlifornia, situată pe un teren închis de 9.100 de metri pătrați, dotată cu piscină și spa, casă de oaspeți, casă la piscină, grajd cu cinci boxe pentru cai, livezi, seră și arenă ecvestră.

Locuința în stil Hamptons a fost construită în 2014 și are cinci dormitoare și opt băi, inclusiv suita principală de lux, care se mândrește cu un bar amplasat în piscină, un balcon privat, dressinguri întinse și o baie de tip spa cu duș cu aburi și o cadă de baie de invidiat. Nu este de mirare că nu lipsesc facilitățile de lux din restul proprietății, inclusiv o sală de masaj, o sală de gimnastică, tavane spectaculoase, numeroase șeminee și un bar cu chiuvetă în fiecare dintre zonele principale de living.

Conacul de 18 milioane de dolari al lui Jennifer Lopez/ sursă foto: social media

 

De asemenea, Jennifer Lopez are ocazia să se bucure de împrejurimile verzi din Hidden Hills, datorită terenului privat luxuriant amenajat al noii sale case, care include livezi spectaculoase cu numeroși pomi fructiferi și priveliști uimitoare.

Fiecare structură exterioară, de la casa de oaspeți până la hambar, a fost renovată pentru a se asigura că oferă același lux opulent ca și reședința principală. Pentru și mai multă liniște sufletească, locuința este echipată și cu un sistem smart home care îi permite să controleze fiecare aspect al experienței sale prin simpla apăsare a unui buton, de la muzică la temperatură și camere de securitate.

