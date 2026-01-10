Jennifer Lopez le răspunde tranșant celor care o critică: „Dacă ai avea fundul meu, ai umbla dezbrăcată!”

Jennifer Lopez nu are timp de hateri! La 56 de ani, diva latino a demonstrat că încrederea în sine nu ține cont de vârstă și le-a dat replica tuturor celor care o critică pentru ținutele ei îndrăznețe. Iar reacția ei a făcut înconjurul internetului.
Potrivit Page Six, artista a avut un moment savuros în timpul primului show din noua sa rezidență din Las Vegas, „Up All Night Live”, când a decis să le răspundă direct celor care o judecă pentru stilul ei prea sexy.
În timpul spectacolului de la Caesars Palace, Jennifer Lopez, îmbrăcată într-o ținută verde strălucitoare cu franjuri, creată de Celia Kritharioti, a vorbit deschis despre criticile primite online.
„Mai citesc uneori ce spun oamenii… ‘De ce se îmbracă așa? De ce nu se îmbracă potrivit vârstei? De ce e mereu aproape dezbrăcată?’”, a spus artista, înainte de a livra replica serii: „Dacă ai avea fundul meu, ai umbla și tu dezbrăcată!”
Publicul a izbucnit în aplauze, iar momentul a devenit în scurt timp viral. Fanii au lăudat-o pentru sinceritate și încredere în sine, mulți comentând că arată mai bine decât alte persoane cu zeci de ani mai tinere.
Spectacolul de debut din Las Vegas a fost un adevărat show de modă. J.Lo a apărut în mai multe ținute spectaculoase, printre care un catsuit transparent din dantelă, creat special de Victoria’s Secret, o rochie roz strălucitoare și mulată și un costum cu aspect de pânză de păianjen, extrem de îndrăzneț.
Vedeta și-a etalat cu mândrie silueta tonifiată, pentru care este celebră de ani buni, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară: „Are un corp incredibil!”, „Disciplină pură!”, „Așa arată munca la sală!”
Jennifer Lopez nu este străină de controversele vestimentare. Rochia verde Versace purtată la Premiile Grammy din 2000 a intrat în istorie și a dus chiar la crearea aplicației Google Images. Mai recent, vedeta a atras atenția cu ținute provocatoare la festivaluri, gale și evenimente de modă.
„O singură rochie poate schimba totul — felul în care oamenii se îmbracă, gândesc și privesc moda”, spunea artista într-un interviu mai vechi.
La cei 56 de ani ai ei, Jennifer Lopez nu cere nimănui permisiunea să fie sexy. Cu o doză mare de încredere, muncă și atitudine, diva demonstrează că stilul nu are vârstă. Iar comentariile răutăcioase nu fac decât să o motiveze și mai mult.
CITEȘTE ȘI:
Jennifer Garner, dezvăluire neașteptată despre divorțul de Ben Affleck: ”Realitatea a fost grea!”
Adevărul întâlnirii dintre Jennifer Lopez și Ben Affleck chiar înainte de Crăciun. De ce au ieșit cei doi în oraș, de fapt