Jennifer Lopez le răspunde tranșant celor care o critică: „Dacă ai avea fundul meu, ai umbla dezbrăcată!”

De: Diana Cernea 10/01/2026 | 08:50
Jennifer Lopez nu are timp de hateri! La 56 de ani, diva latino a demonstrat că încrederea în sine nu ține cont de vârstă și le-a dat replica tuturor celor care o critică pentru ținutele ei îndrăznețe. Iar reacția ei a făcut înconjurul internetului.

Potrivit Page Six, artista a avut un moment savuros în timpul primului show din noua sa rezidență din Las Vegas, „Up All Night Live”, când a decis să le răspundă direct celor care o judecă pentru stilul ei prea sexy.

„Dacă ai avea un fund ca al meu, ai fi și tu dezbrăcată!”

În timpul spectacolului de la Caesars Palace, Jennifer Lopez, îmbrăcată într-o ținută verde strălucitoare cu franjuri, creată de Celia Kritharioti, a vorbit deschis despre criticile primite online.

„Mai citesc uneori ce spun oamenii… ‘De ce se îmbracă așa? De ce nu se îmbracă potrivit vârstei? De ce e mereu aproape dezbrăcată?’”, a spus artista, înainte de a livra replica serii: „Dacă ai avea fundul meu, ai umbla și tu dezbrăcată!”

Publicul a izbucnit în aplauze, iar momentul a devenit în scurt timp viral. Fanii au lăudat-o pentru sinceritate și încredere în sine, mulți comentând că arată mai bine decât alte persoane cu zeci de ani mai tinere.

Ținute îndrăznețe și o formă fizică de invidiat

Spectacolul de debut din Las Vegas a fost un adevărat show de modă. J.Lo a apărut în mai multe ținute spectaculoase, printre care un catsuit transparent din dantelă, creat special de Victoria’s Secret, o rochie roz strălucitoare și mulată și un costum cu aspect de pânză de păianjen, extrem de îndrăzneț.

Vedeta și-a etalat cu mândrie silueta tonifiată, pentru care este celebră de ani buni, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară: „Are un corp incredibil!”, „Disciplină pură!”, „Așa arată munca la sală!”

Regina aparițiilor sexy, de peste două decenii

Jennifer Lopez nu este străină de controversele vestimentare. Rochia verde Versace purtată la Premiile Grammy din 2000 a intrat în istorie și a dus chiar la crearea aplicației Google Images. Mai recent, vedeta a atras atenția cu ținute provocatoare la festivaluri, gale și evenimente de modă.

„O singură rochie poate schimba totul — felul în care oamenii se îmbracă, gândesc și privesc moda”, spunea artista într-un interviu mai vechi.

La cei 56 de ani ai ei, Jennifer Lopez nu cere nimănui permisiunea să fie sexy. Cu o doză mare de încredere, muncă și atitudine, diva demonstrează că stilul nu are vârstă. Iar comentariile răutăcioase nu fac decât să o motiveze și mai mult.

