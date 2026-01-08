Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Jennifer Garner, dezvăluire neașteptată despre divorțul de Ben Affleck: ”Realitatea a fost grea!”

De: Daniel Matei 08/01/2026 | 22:50
Actrița Jennifer Garner a făcut recent un comentariu neașteptat legat de divorțul său de Ben Affleck. Declarația a fost surprinzătoare, întrucât, în general, ea este foarte discretă în legătură cu viața sa personală, iar de-a lungul timpului a evitat să facă prea multe comentarii despre această despărțire.

Garner a spus că cea mai grea parte a divorțului ei de Ben Affleck a fost destrămarea familiei sale și pierderea unui „parteneriat adevărat”, scrie Page Six.

Actrița, în vârstă de 53 de ani, a făcut un comentariu rar despre acoperirea mediatică din jurul divorțului său de Ben Affleck din 2015 și dificultatea pe care a resimțit-o din faptul că a fost în atenția publicului într-un moment atât de delicat.

„Nu mă ajută să ascult bârfe despre mine sau despre altcineva, cu atât mai puțin despre copiii mei, așa că nu fac asta. Trebuie să fii inteligent în privința a ceea ce poți și nu poți gestiona, iar eu nu aș putea gestiona ceea ce era acolo. Dar ceea ce era acolo nu era ceea ce era cel greu cu adevărat. Realitatea a fost grea. Destrămarea unei familii a fost grea. Pierderea unui parteneriat și a unei prietenii adevărate a fost grea”, a declarat ea pentru Marie Claire într-un nou interviu publicat miercuri.

Garner a fost căsătorită cu vedeta din „Good Will Hunting” timp de 10 ani, până când cei doi s-au despărțit, în 2015. Divorțul lor a fost finalizat în octombrie 2018, după ani în care presa a speculat extrem de multe cu privire la separare.

Jennifer Garner și Ben Affleck au trei copii împreună: Violet, 20 de ani, Seraphina, 17 ani, și Samuel, 13 ani.

De atunci, Garner s-a mutat cu iubitul ei, John Miller. Cu toate acestea, ea reușește în continuare să petreacă mult timp cu familia pe care a construit-o alături de Ben Affleck, în ciuda despărțirii lor.

Luna trecută, ea și Miller au fost văzuți schimbând cadouri de Crăciun lângă mașinile lor în Los Angeles, chiar înainte de sărbătoare. Cu toate acestea, cu doar câteva zile înainte, Garner a fost surprinsă alături de Affleck, în vârstă de 53 de ani, bucurându-se de o seară în familie la teatru cu copilul lor mijlociu.

Cei trei au mers la Hollywood Pantages Theater pentru o reprezentație a piesei „Stereophonic”, conform presei.

