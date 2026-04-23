Direct din teren în acționariat: Lionel Messi a devenit patron în fotbal! Cât a costat clubul care produce vedete

De: Paul Hangerli 23/04/2026 | 08:30
Messi devine patron, sursa- colaj CANCAN.RO

Messi se pregătește de pensie, dar nu vrea să stea departe de fotbal. Astfel, fostul star al echipei FC Barcelona, stabilit de câțiva ani în Statele Unite, unde marchează pe bandă rulantă pentru Inter Miami, a decis să investească într-un club de fotbal din Spania.

Lionel Messia a ținut prima pagină a ziarelor din Spania după anunțul surprinzător că a cumpărat o echipă spaniolă din liga a cincea.

Echipa cumpărată de Messi se numește UE Cornella după numele unui mic orășel de lângă capitala Cataluniei, Barcelona. Nu este primul pas al lui Messi în această direcție, starul argentinian mai deține o echipă în coproprietate cu Luis Suarez, Deportivo LSM din prima ligă uruguayană.

Primarul din comună, Antonio Balmon s-a entuziasmat spunând că este ”o zi mare” pentru orașul Cornella. Extrem de rapid, numărul de urmăritori de pe instagram ai paginii echipei a crescut de 5 ori, de la aproximativ 40.000 la peste 200.000 de urmăritori în doar 24 de ore.

Cât a scos Messi din buzunar?

Culorile clubului sunt alb și verde, iar Messi pare că s-a instalat chiar pe terenul din ”fața casei” rivalilor lui Barca, RCD Espanyol. Baza celor de la Cornella, Camp Municipal de Cornella-este literalmente în curtea celor de la Espanyol. Accesul spre cele două arene se face prin același punct iar de la un meci la celălalt ajungi în mai puțin de un minut.

Totuși asemănările se opresc aici. Cornella joacă pe un modest gazon artificial cu o singură tribună și o capacitate de 1500 de spectatori în timp ce stadionul RCD inaugurat în 2009 fiind un stadion de 4 stele UEFA cu o capacitate de peste 37.000 de spectatori. Rivalitatea dintre Barca și Espanyol dar și vecinătatea acestora din urmă cu clubul Cornella a dus și la o glumă nesărată din partea fostului fundaș al Barcei, Pique, cel care i-a numit în 2018 pe cei de la Espanyol ”RCD Espanyol de Cornella”.

Echipă mică dar care dă jucători notabili

Cornella s-a dovedit a fi o pepinieră de jucători interesanți ceea ce a atras și atenția fotbalistului Argentinian. Printre numele importante care și-au început cariera la Cornella sunt și David Raya, portarul lui Arsenal dar și Jordi Alba-fostul fundaș al Barcei. Gerard Martin este de asemenea crescut la Cornella dar și Javi Puado de la Espanyol sau Aitor Ruibal de la Real Betis.

Acest succes al juniorilor care își încep cariera aici se datorează probabil și faptului că echipele de juniori joacă frecvent împotriva echipelor similare ale celor de la Barca sau Espanyol, astfel aceștia joacă în compania unor jucători buni dar au și șansa de a fi observați rapid de cluburile mari. Chiar și Messi, într-un meci de antrenament cu echipa Barca C a jucat contra celor de la Cornella în 2004, iar scorul a fost 0-0.

Nu a fost singura performanță notabilă a celor de la Cornella, aceștia jucând împotriva celor de la Barcelona în Cupa Regelui din anul 2021. Messi nu a evoluat atunci din pricina unei suspendări, și astfel Cornella a reușit să ducă meciul în prelungiri dar Barca a câștigat totuși cu 2-0. Acel meci a purtat totuși ghinion celor de la Cornella care se aflau atunci în liga a 3-a spaniolă. Parcursul lor a fost unul negativ, suferind retrogradări consecutive și ajungând în liga a 5-a.

Messi contra Alba

Un alt element interesant care adaugă sare și piper poveștii este că echipa de fotbal cumpărată de Messi se află în lupta pentru promovare în duel direct cu echipa L’Hospitalet. Aici din grupul de proprietari face parte și fostul coechipier al lui Messi de la Barca și Inter Miami, Jordi Alba. Ambele echipe sunt în poziții de playoff despărțite de cinci puncte cu patru etape înainte de final. Și pentru ca thriller-ul să fie complet, cele două echipe vor da piept chiar în ultima etapă.

